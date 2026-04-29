Airbus transformará 30 aviones en el nuevo sistema de entrenamiento de combate del Ejército del Aire

La industria nacional presenta el nuevo sistema de entrenamiento de combate de España (Airbus)

Airbus ha presentado en Getafe el nuevo sistema de entrenamiento integrado de combate (ITS-C) para el Ejército del Aire y del Espacio. El programa, adjudicado en diciembre de 2025, supone la renovación de la flota de entrenamiento, con la sustitución de los históricos F-5 y una inversión que garantiza un 60% de participación industrial española. El proyecto se desarrolla en colaboración con Turkish Aerospace, ya que se contará con 30 aeronaves originalmente de su producción y que serán adaptadas.

La nacionalización de este sistema permitirá a España controlar por completo el mantenimiento, la actualización y el desarrollo tecnológico de la nueva flota. “Aseguramos una transferencia tecnológica en áreas clave, obtenemos un retorno industrial de gran calado y, sobre todo, dotamos al programa de la soberanía e independencia estratégicas necesarias para gestionar el sostenimiento y cualquier evolución futura del sistema”, afirmó Marta Nogueira, responsable de negocio en España de Airbus Defence and Space.

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La secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, destacó el valor añadido que el ITS-C supone para la industria nacional, señalando que el proyecto “moviliza a nuestra industria, genera conocimiento, empleo y oportunidades en toda la cadena de valor”. Valcarce subrayó la capacidad de las empresas españolas para asumir el desarrollo de sistemas complejos y reafirmó que esta iniciativa “refuerza nuestra autonomía estratégica al permitir diseñar, integrar y evolucionar capacidades propias, reduciendo dependencias críticas”.

Aviones de combate de la Fuerza Aérea turca despegaron desde diferentes bases para llevar a cabo con éxito un vuelo de entrenamiento sobre el Mar Negro. La misión forma parte de las actividades de preparación y coordinación aérea en la región.

Dos fases para una flota nacionalizada

El ITS-C se ejecutará en dos etapas diferenciadas. La primera, cuyo inicio está previsto para 2028, contempla la recepción de un lote inicial de 21 aviones Hürjet. Una de estas aeronaves será utilizada como prototipo para integrar sistemas de aviónica y misión de última generación. Paralelamente, se desarrollará un sistema de entrenamiento en tierra, con simuladores de alta tecnología desarrollados junto a Indra, que comenzará a operar entre 2029 y 2030.

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La segunda fase incluirá la conversión de los 21 aviones iniciales y otros nueve adicionales a la versión nacionalizada SAETA II, así como la actualización de los simuladores a este estándar. Las entregas de la flota final y del sistema de entrenamiento terrestre se realizarán entre 2031 y 2035. El Centro de Entrenamiento de la Escuela de Caza y Ataque, ubicado en la Base Aérea de Talavera la Real (Extremadura), será rediseñado por Airbus para albergar los nuevos simuladores y equipos logísticos, asegurando una alta disponibilidad operativa de toda la flota.

El avión A330 del Ejército del Aire ha despegado este miércoles rumbo a la Base Aérea de Torrejón con 171 españoles a bordo y procedentes de Oriente Medio. (Fuente: Ministerio de Defensa)

Cooperación española

El control tecnológico del ITS-C recaerá en la industria nacional, que asumirá tareas de mantenimiento, actualización y evolución del sistema de forma independiente. Empresas españolas participarán en áreas clave como la fabricación de piezas primarias, cableado eléctrico, desarrollo del centro de conversión y la integración de tecnologías avanzadas en los sistemas de aviónica y misión.

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El consorcio incluye compañías como GMV (responsable del sistema inercial/GPS y el computador de misión), Sener (DataLink), Aertec (unidad de interfaz remota), Grupo Oesía (gestión de audio), Orbital (grabador de misión VMDR) e Indra (sistema de identificación amigo-enemigo). Esta colaboración refuerza la cadena de valor nacional y garantiza que los conocimientos y capacidades permanecen bajo control español.