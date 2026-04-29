España

Airbus transformará 30 aviones en el nuevo sistema de entrenamiento de combate del Ejército del Aire

La nacionalización de este sistema permitirá a España controlar el mantenimiento, la actualización y el desarrollo tecnológico

Guardar
Imagen del avión que protagonizará el nuevos sistema de entrenamiento de combate
La industria nacional presenta el nuevo sistema de entrenamiento de combate de España (Airbus)

Airbus ha presentado en Getafe el nuevo sistema de entrenamiento integrado de combate (ITS-C) para el Ejército del Aire y del Espacio. El programa, adjudicado en diciembre de 2025, supone la renovación de la flota de entrenamiento, con la sustitución de los históricos F-5 y una inversión que garantiza un 60% de participación industrial española. El proyecto se desarrolla en colaboración con Turkish Aerospace, ya que se contará con 30 aeronaves originalmente de su producción y que serán adaptadas.

La nacionalización de este sistema permitirá a España controlar por completo el mantenimiento, la actualización y el desarrollo tecnológico de la nueva flota. “Aseguramos una transferencia tecnológica en áreas clave, obtenemos un retorno industrial de gran calado y, sobre todo, dotamos al programa de la soberanía e independencia estratégicas necesarias para gestionar el sostenimiento y cualquier evolución futura del sistema”, afirmó Marta Nogueira, responsable de negocio en España de Airbus Defence and Space.

PUBLICIDAD

La secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, destacó el valor añadido que el ITS-C supone para la industria nacional, señalando que el proyecto “moviliza a nuestra industria, genera conocimiento, empleo y oportunidades en toda la cadena de valor”. Valcarce subrayó la capacidad de las empresas españolas para asumir el desarrollo de sistemas complejos y reafirmó que esta iniciativa “refuerza nuestra autonomía estratégica al permitir diseñar, integrar y evolucionar capacidades propias, reduciendo dependencias críticas”.

Aviones de combate de la Fuerza Aérea turca despegaron desde diferentes bases para llevar a cabo con éxito un vuelo de entrenamiento sobre el Mar Negro. La misión forma parte de las actividades de preparación y coordinación aérea en la región.

Dos fases para una flota nacionalizada

El ITS-C se ejecutará en dos etapas diferenciadas. La primera, cuyo inicio está previsto para 2028, contempla la recepción de un lote inicial de 21 aviones Hürjet. Una de estas aeronaves será utilizada como prototipo para integrar sistemas de aviónica y misión de última generación. Paralelamente, se desarrollará un sistema de entrenamiento en tierra, con simuladores de alta tecnología desarrollados junto a Indra, que comenzará a operar entre 2029 y 2030.

PUBLICIDAD

La segunda fase incluirá la conversión de los 21 aviones iniciales y otros nueve adicionales a la versión nacionalizada SAETA II, así como la actualización de los simuladores a este estándar. Las entregas de la flota final y del sistema de entrenamiento terrestre se realizarán entre 2031 y 2035. El Centro de Entrenamiento de la Escuela de Caza y Ataque, ubicado en la Base Aérea de Talavera la Real (Extremadura), será rediseñado por Airbus para albergar los nuevos simuladores y equipos logísticos, asegurando una alta disponibilidad operativa de toda la flota.

El avión A330 del Ejército del Aire ha despegado este miércoles rumbo a la Base Aérea de Torrejón con 171 españoles a bordo y procedentes de Oriente Medio. (Fuente: Ministerio de Defensa)

Cooperación española

El control tecnológico del ITS-C recaerá en la industria nacional, que asumirá tareas de mantenimiento, actualización y evolución del sistema de forma independiente. Empresas españolas participarán en áreas clave como la fabricación de piezas primarias, cableado eléctrico, desarrollo del centro de conversión y la integración de tecnologías avanzadas en los sistemas de aviónica y misión.

El consorcio incluye compañías como GMV (responsable del sistema inercial/GPS y el computador de misión), Sener (DataLink), Aertec (unidad de interfaz remota), Grupo Oesía (gestión de audio), Orbital (grabador de misión VMDR) e Indra (sistema de identificación amigo-enemigo). Esta colaboración refuerza la cadena de valor nacional y garantiza que los conocimientos y capacidades permanecen bajo control español.

Temas Relacionados

AvionesVuelosEjército del AireArmasArmamentoEspaña-NacionalEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Tiempo en Madrid: la Aemet activa el nivel naranja ante la previsión de fuertes lluvias y tormentas con granizo a partir del mediodía en estas zonas

El organismo público espera acumulados de más de 30 litros por metro cuadrado en solo una hora

Tiempo en Madrid: la Aemet activa el nivel naranja ante la previsión de fuertes lluvias y tormentas con granizo a partir del mediodía en estas zonas

Ainhoa Vila, psicóloga, sobre el apego ansioso: “No es control, es terror a que la persona que quieres desaparezca”

Estas dinámicas en las relaciones sociales pueden provocar la pérdida del vínculo si se mantienen en el tiempo, según la experta

Ainhoa Vila, psicóloga, sobre el apego ansioso: “No es control, es terror a que la persona que quieres desaparezca”

Melania Trump y la reina Camila coordinan sus looks en rosa en la cena de Estado en la Casa Blanca

La primera gran cena de gala del segundo mandato de Donald Trump deja una imagen muy comentada: dos mujeres, dos estilos diferentes, pero perfectamente sincronizados en clave rosa

Melania Trump y la reina Camila coordinan sus looks en rosa en la cena de Estado en la Casa Blanca

Queso de Burgos: propiedades, beneficios y contraindicaciones

Este tipo de queso fresco es recomendable para recomendable para personas mayores y niños

Queso de Burgos: propiedades, beneficios y contraindicaciones

Sanidad retirará las cajas grandes de antibióticos para luchar contra las superbacterias

La resistencia a los antimicrobianos provoca 35.000 muertes anuales en Europa

Sanidad retirará las cajas grandes de antibióticos para luchar contra las superbacterias
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un aprendiz de cocina que fue cesado por una pelea en el trabajo no logra que la Justicia reconozca su despido como nulo: es improcedente y será indemnizado

Un aprendiz de cocina que fue cesado por una pelea en el trabajo no logra que la Justicia reconozca su despido como nulo: es improcedente y será indemnizado

Juicio a Ábalos, Koldo y Aldama por el ‘caso mascarillas’, en directo: declaraciones y última hora desde el Tribunal Supremo

La Policía Nacional realiza su mayor compra de colchonetas ignífugas para sus calabozos: hay que destruir muchas por parásitos y su precio ha subido un 29%

Claves para entender cómo se votará en Más Madrid: “Hubo 477 enmiendas y Emilio Delgado no presentó ninguna, ahora no quiere someterse a la militancia y a la mayoría”

Un ayuntamiento del PP de 100.000 habitantes contrata desde años un servicio médico para sus urgencias nocturnas porque “así se ha hecho siempre” y para no pedírselo a Ayuso

ECONOMÍA

El IPC cae dos décimas en abril hasta el 3,2% gracias a las rebajas fiscales a electricidad y combustibles

El IPC cae dos décimas en abril hasta el 3,2% gracias a las rebajas fiscales a electricidad y combustibles

Iberdrola y Naturgy mejoran resultados en un primer trimestre marcado por la guerra en Oriente Medio

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 29 de abril

Banco Santander gana un 60% más en el primer trimestre gracias a la venta de su filial en Polonia

Xavi Abat, abogado: “Si estás de baja por depresión y vas al cine, no te pueden despedir”

DEPORTES

La elegancia de Sinner y el huracán Jódar se miden por el pase a semifinales del Mutua Madrid Open

La elegancia de Sinner y el huracán Jódar se miden por el pase a semifinales del Mutua Madrid Open

Rafa Jódar ya se codea con la élite: acaba con Kopriva y se cita con Sinner en los cuartos de final del Mutua Madrid Open

Sinner carga contra los horarios del Mutua Madrid Open: “Dos partidos a partir de las 20 horas es demasiado tarde”

Un jugador promete invitar a todo el estadio del VfB Stuttgart a una cerveza si se clasificaba para el Mundial y ya ha puesto fecha tras conseguirlo

Sinner firma la victoria ante un combativo Norrie y certifica su pase a cuartos de final del Mutua Madrid Open