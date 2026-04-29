España Cultura

‘Un metro cuadrado’, el premiado libro de Llucia Ramis sobre la crisis de la vivienda: “No hay nada más humano que una casa ni nada más inhumano que te echen de ella”

Llucia Ramis publica ‘Un metro cuadrado’ un ensayo en el que, a través de los diez sitios de Barcelona en los que ha vivido de alquiler, reconstruye sus propios recuerdos en una ciudad “convertida en un producto”

Guardar
Llucia Ramis, autora de 'Un metro cuadrado'.
Llucia Ramis, autora de 'Un metro cuadrado'. (Fotografía original de Joan Mateu Parra)

¿Hasta qué punto podemos sentir de un lugar que no nos pertenece? Esta fue la pregunta que impulsó a Llucia Ramis a preguntarse por todas las casas en las que había vivido. Nacida en Palma de Mallorca y residente en Barcelona durante treinta años, esta periodista y escritora ha vivido como inquilina y propietaria más de una crisis de la vivienda en la ciudad condal. “Quise volver físicamente a esos lugares”, afirma en su entrevista con Infobae. “Ver qué relación tienen las personas que viven en ellos, pero también para hacer una crónica sobre cómo se han ido transformando las ciudades”.

De ese viaje por todos esos lugares que en algún momento respondieron a la pregunta de ¿dónde vivo?, o incluso ¿de dónde soy? Nace ahora Un metro cuadrado (Libros del Asteroide), una crónica periodística y personal del problema de la vivienda que fue merecedora en 2024 del IV Premio de No Ficción Libros del Asteroide. Ramis posa su mirada sobre las diez casas en las que ha vivido en Barcelona y nos cuenta quién era ella entonces, parte de la que fue, quizá, la primera generación que se independizó pensando que compartir piso iba a ser algo temporal, y que se mentalizó para no tener, durante mucho tiempo, un sitio estable al que poder llamar hogar.

PUBLICIDAD

En este ensayo, la autora analiza, de hecho, cómo la vivienda ha perdido precisamente esa función para convertirse en un mero “producto”, como parte de otra transformación mayor en la que las ciudades han desintegrado su tejido social. Por eso, para ella, en buena medida Un metro cuadrado es “un libro sobre la memoria”. “No sé si para corroborar que aquello existió o para constatar que ha desaparecido”. En esa mirada al pasado, donde “vemos más de lo que existe”, trata de encontrar lo que queda de su propia identidad en todos aquellos lugares que reconoce y en los que se reconoce.

Cubierta de 'Un metro cuadrado', el ensayo de Llucia Ramis. (Libros del Asteroide)
Cubierta de 'Un metro cuadrado', el ensayo de Llucia Ramis. (Libros del Asteroide)

Las ciudades se han vuelto ‘influencers’

Afirma Ramis que Barcelona fue “una de las primeras influencers” que hubo. A través de campañas para atraer turistas, como la que la mostraba como La millor botiga del món (“La mejor tienda del mundo”) o la que la exhortaba con aquello de Barcelona, posa’t guapa (“Barcelona, ponte guapa”), la ciudad empezó a estar “más pendiente de gustar y de atraer al de fuera que de cuidar al propio”. Vendiendo lo que no le pertenecía (el clima, el mar, el cielo, el transporte público), acabó por perder su propia identidad, como muchas otras tantas grandes capitales.

PUBLICIDAD

“Las ciudades están rompiendo ese tejido social cada vez más, lo cual nos individualiza e incapacita para mantener ese espacio que fue nuestro en alguna ocasión”, denuncia Ramis, que ve cómo cada vez “cedemos más espacios”. “Nos ofrecen productos que no son para nosotros, en lenguas que no son la nuestra, a unos precios que no podemos permitirnos. Eso, poco a poco, hace que haya determinados lugares en los que ya no nos sintamos en casa, y que digamos: ‘Bueno, este espacio ya es para los turistas’”.

El final de la historia ya lo conocemos: “Si ves una isla, ves unos años de futuro”, dice la autora sobre su Mallorca natal, paradigma de una masificación turística que no solo no puede detenerse, sino que debe alimentarse cada vez más. “Podríamos extrapolarlo a Barcelona, a Málaga, a Madrid: es un modelo que funciona a través del monocultivo, en el que más significa mejor, cuando eso, evidentemente, no es sostenible. Al final, quizá la distopía sea una especie de Venecia en la que ya no hay venecianos”.

Imagen de la campaña promocional de 'Barcelona, posa't guapa'
Imagen de la campaña promocional de 'Barcelona, posa't guapa'. (Ayuntamiento de Barcelona)

Cuando todo tiene fecha de caducidad

Un metro cuadrado da para muchas preguntas. ¿Y si la vivienda es el producto, el residente qué es? “Ahí está el tema”, reconoce Ramis. “Para mí no hay nada más humano que una casa, y nada más inhumano que te echen de ella”. Su paso por la ciudad le ha dejado claro que el residente tiene menos valor que el turista y que el propietario, simplemente porque “consume” menos. “Cuando firmas un contrato de alquiler, empieza una cuenta atrás que hace que te vayas angustiando a medida que se acerca la fecha de vencimiento. Y te empiezas a angustiar porque no sabes si te renovarán el contrato ni a qué precio, así que empiezas a buscar nuevas alternativas”.

Vuelta a hacer mudanza. Vuelta a empezar en otro lugar cuando todavía estabas acostumbrándote al de antes. “Eso impide que tengas la posibilidad de pensar en un futuro a largo plazo”, afirma. “Le pones fecha de caducidad a todo lo que te rodea: al colegio en el que están matriculados tus hijos, a las relaciones, a los trabajos”. No hace muchas décadas, recuerda la autora, era todo al revés: eran los inquilinos quienes decidían cuándo irse de un piso a otro. “Lo que para mí es novedoso son los desahucios silenciosos: que tú estuvieras pagando el alquiler y tus impuestos y que te digan, después de veinte o cuarenta años viviendo en un mismo sitio, que te tienes que ir porque ha venido un fondo de inversión y ha comprado todo el edificio”.

“El problema es que llevamos desde tiempos de Franco con la idea de que vivimos en una sociedad de propietarios y que todos tenemos que ser propietarios, que todos tenemos derecho a hacer con nuestra propiedad privada lo que queramos, lo que nos parece normal: ganar dinero a través de la vivienda”. La mentalidad no solo ha calado en los pequeños y grandes tenedores. “Hay una parte del inquilino que también cree en el fondo que tiene menos derechos. Asumes ese papel. Y a la larga, si tienes la suerte de heredar o de trabajar muchísimo para hipotecarte, consideras que mereces explotar tú también el piso para ganar un dinero porque te lo has currado mucho”.

Cientos de personas se manifiestan para detener los desahucios de Casa Orsola, edificio de Barcelona comprado por un fondo de inversión. (REUTERS/Nacho Doce)
Cientos de personas se manifiestan para detener los desahucios de Casa Orsola, edificio de Barcelona comprado por un fondo de inversión. (REUTERS/Nacho Doce)

“Tendemos a identificarnos más con el poder que con la precariedad”

Para Llucia Ramis, la vivienda lo es todo: es el lugar donde tenemos intimidad, el sitio en el que nos refugiamos, el punto en el mapa al que siempre podemos volver. Un metro cuadrado nos habla, pues, de cómo asimilamos la precariedad de no tenerla; de cómo nos habituamos a ella y la normalizamos. “Tendemos a identificarnos más con el poder que con la precariedad; creemos que la situación de precariedad es temporal, y que a la larga acabaremos siendo ricos y, por lo tanto, esas normas que en el presente nos perjudican, acabarán beneficiándonos en el futuro. De ahí que las toleremos, en vez de rebelarnos”.

En los últimos años, han surgido algunas voces relevantes en la lucha por recuperar ese derecho a la vivienda, como el Sindicato de Inquilinas, que logró en Casa Orsola algo más que evitar varios desahucios tras la compra del edificio por parte de un fondo buitre: decirle a los inquilinos que no están solos. “Lo que consiguieron fue recordar que, a veces, es tan fácil como llamar a la puerta de al lado y, del mismo modo que le pides un poco de sal, también puedes decir: ‘Oye, esto es lo que está pasando, ¿qué podemos hacer?“.

El economista Santiago Carbó analiza la situación actual del mercado inmobiliario. Advierte sobre "subidas significativas" en los precios de compra y explica cómo la escasez y los altos costos del alquiler y las hipotecas consumen los aumentos salariales de las familias.

Ramis recuerda que muchas de las grandes revoluciones se han creado “a través de esos movimientos vecinales y del asociacionismo”. “La calle es importante, la sociedad es importante, los vínculos son importantes. Ahora bien, es una parte necesaria, pero insuficiente, como todo lo que se está haciendo con el tema del alquiler. Es algo tan complejo lo de la vivienda que no puede quedarse ahí”.

Temas Relacionados

ViviendaVivienda EspañaLibrosLibros EspañaEspaña-CulturaEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Tom Hanks explica los cambios de Woody para ‘Toy Story 5′, calva incluida: “Algo se tenía que desgastar”

El actor echa la vista atrás con motivo del estreno este verano de la quinta entrega de la saga en la que vuelve a prestar su voz al vaquero

Tom Hanks explica los cambios de Woody para ‘Toy Story 5′, calva incluida: “Algo se tenía que desgastar”

El director de ‘Leaving Neverland’ critica ‘Michael’: “Describen a Jackson como un ángel que quería ser bueno con los niños, no tener sexo con ellos”

El cineasta Dan Reed compartió sus impresiones tras visionar el biopic que acaba de llegar a cines

El director de ‘Leaving Neverland’ critica ‘Michael’: “Describen a Jackson como un ángel que quería ser bueno con los niños, no tener sexo con ellos”

Sally Field dice que supo que Julia Roberts sería una estrella cuando hizo la audición para ‘Magnolias de acero’: “Ahí está”

La actriz ganadora de dos Oscar protagonizó en 1989 esta película donde se descubrió el talento de la que se convertiría en uno de los grandes iconos del Hollywood moderno

Sally Field dice que supo que Julia Roberts sería una estrella cuando hizo la audición para ‘Magnolias de acero’: “Ahí está”

Matt Damon y Ben Affleck rinden homenaje a Robin Williams: “Fue la persona que más impacto ha tenido en nuestras vidas profesionales”

Los dos intérpretes recibieron el ‘Robin Williams Legacy of Laughter Award’ y recordaron el apoyo del actor a la hora de interpretar ‘El indomable Will Hunting’

Matt Damon y Ben Affleck rinden homenaje a Robin Williams: “Fue la persona que más impacto ha tenido en nuestras vidas profesionales”

Arturo Pérez Reverte: “Ahora el mundo está lleno de escritores que no han leído un libro en su vida”

El autor español está en Buenos Aires para presentar la octava entrega de la popular saga del capitán Alatriste. “A los 75 años, mi vida todavía es una aventura”, asegura

Arturo Pérez Reverte: “Ahora el mundo está lleno de escritores que no han leído un libro en su vida”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Juicio a Ábalos, Koldo y Aldama por el ‘caso mascarillas’, en directo: declaraciones y última hora desde el Tribunal Supremo

Juicio a Ábalos, Koldo y Aldama por el ‘caso mascarillas’, en directo: declaraciones y última hora desde el Tribunal Supremo

La Policía Nacional realiza su mayor compra de colchonetas ignífugas para sus calabozos: hay que destruir muchas por parásitos y su precio ha subido un 29%

Claves para entender cómo se votará en Más Madrid: “Hubo 477 enmiendas y Emilio Delgado no presentó ninguna, ahora no quiere someterse a la militancia y a la mayoría”

Un ayuntamiento del PP de 100.000 habitantes contrata desde años un servicio médico para sus urgencias nocturnas porque “así se ha hecho siempre” y para no pedírselo a Ayuso

Koldo, Ábalos y Aldama se enfrentan a su examen final ante el Tribunal Supremo con unas estrategias de defensa divididas

ECONOMÍA

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 29 de abril

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 29 de abril

Banco Santander gana un 60% más en el primer trimestre gracias a la venta de su filial en Polonia

Xavi Abat, abogado: “Si estás de baja por depresión y vas al cine, no te pueden despedir”

El recorte a las renovables de Rajoy persigue a España en los juzgados internacionales: 2.000 millones en deudas y embargos en el extranjero

El Banco Central Europeo ‘desafía’ la inflación y mantendrá congelados los tipos de interés en el 2% en su reunión de abril

DEPORTES

La elegancia de Sinner y el huracán Jódar se miden por el pase a semifinales del Mutua Madrid Open

La elegancia de Sinner y el huracán Jódar se miden por el pase a semifinales del Mutua Madrid Open

Rafa Jódar ya se codea con la élite: acaba con Kopriva y se cita con Sinner en los cuartos de final del Mutua Madrid Open

Sinner carga contra los horarios del Mutua Madrid Open: “Dos partidos a partir de las 20 horas es demasiado tarde”

Un jugador promete invitar a todo el estadio del VfB Stuttgart a una cerveza si se clasificaba para el Mundial y ya ha puesto fecha tras conseguirlo

Sinner firma la victoria ante un combativo Norrie y certifica su pase a cuartos de final del Mutua Madrid Open