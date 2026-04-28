Los mejores libros de la semana: del homenaje que Siri Hustvedt le hace a Paul Auster tras su muerte a la novela finalista del Premio Booker

Una variada selección de libros con lanzamientos destacados de ficción, biografía y ensayo, disponibles para los lectores en la última semana de abril de 2026.

Una vez terminado el Día del Libro, con todo el atasco de lanzamientos que lleva implícito, la última semana del mes de abril nos trae algunas sorpresas de lo más valiosas. Entre las más destacadas, encontramos, a nivel internacional, lo nuevo de Siri Hustvedt y, en España, lo último de Jesús Carrasco.

También es momento de rescatar otros títulos interesantes que quedaron pendientes por falta de espacio en anteriores semanas, demasiado saturadas, como Fonseca, Jessica Francis Kane, sobre un capítulo casi secreto en la vida de Penelope Fitzgerald o el rescate de Lo bello y lo triste, de Yasunari Kawabata, una de las obras cumbres de la literatura japonesa.

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Además, esta semana se cumplen 40 años de la publicación de Los límites del mundo, de Eugenio Trías y se recupera la Poesía de Luis Martín Santos. También se reedita Don de gentes, de Elvira Lindo, una recopilación de columnas a modo de diario involuntario.

‘Historias de fantasmas’, de Siri Hustvedt

La nueva obra de Siri Hustvedt, 'Historias de fantasmas', sobre su relación con Paul Auster (Seix Barral)

El nuevo libro de Siri Hustvedt aborda el duelo tras la muerte de Paul Auster, su esposo durante cuarenta y tres años. La autora recurre a recuerdos, documentos inéditos y las últimas cartas del escritor dirigidas a su nieto Miles para reconstruir la relación y la presencia persistente de Auster en su vida.

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El volumen cobra relevancia dentro de la literatura contemporánea por su aproximación al impacto que produce la pérdida de un ser querido en la identidad, así como por la exploración de la huella que deja la intimidad compartida.

Una obra honesta, lúcida y profundamente conmovedora, cruda y luminosa al mismo tiempo, atravesada por la pérdida y por el amor más allá de la muerte.

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‘Bajo el ojo del pájaro’, de Hiromi Kawakami

La portada de 'Bajo el ojo del gran pájaro' de Hiromi Kawakami (Alfaguara), finalista de Premio Booker

Imaginemos un futuro donde la humanidad, casi extinguida, sobrevive repartida en pequeños grupos bajo la tutela de enigmáticas entidades denominadas “Madres”. El relato presenta un mundo en el que algunos seres humanos han sido creados en fábricas a partir de células animales y otros cuentan con habilidades fotosintéticas similares a las plantas. La trama analiza la posibilidad de que el mestizaje entre estos grupos sea la única alternativa para la supervivencia humana, aunque no asegura que los nuevos vínculos puedan sostener las estructuras sociales e identitarias de la especie.

La obra, finalista del Premio Booker Internacional 2025 y leída por más de 700.000 personas, utiliza episodios ubicados en distintas épocas para construir una mirada sobre la extinción humana marcada por la fragilidad y la esperanza. Una distopía tan profunda como original que aborda temas como la clonación, la identidad la y evolución con una la fuerza visual y una riqueza imaginativa inauditas.

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‘La Sala. Una novela francesa’, de César Aira

La portada del libro "La Sala. Una novela francesa" de César Aira (Random House)

Escrita originalmente en francés en 1996 y traducida recientemente al español por el propio autor, La Sala desarrolla su trama en un cine del centro de París frecuentado por jóvenes coreanos. El protagonista, un electricista desempleado que se instala en una buhardilla con la intención de volverse escritor, se ve involucrado en los misterios del cine y en las actividades de sus responsables, lo que lo lleva a abandonar sus ideas iniciales y a sumergirse en una ficción detallada.

La publicación de esta obra rescata la atmósfera de las novelas cortas francesas de los años noventa, especialmente las que editaba Éditions Minuit, y toma como referencia a autores como Marguerite Duras, mencionada explícitamente en el texto. El argumento se centra en el deseo literario y la transformación del personaje principal, que deja su antigua vida para observar y narrar lo que ocurre en el cine.

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Una forma de acercarse al gran creador argentino, uno de los más provocadores del panorama actual a través de su carácter disruptivo y su uso de la parodia y del azar de forma modélica.

‘Un paraíso de escombros’, de Gustavo M. Garzo

La portada del libro 'Un paraíso de escombros' de Gustavo Martín Garzo (Galaxia Gutenberg), un análisis sobre la mitología.

El experto en mitología clásica compone un libro en figuras como Pasífae, Eurídice, Atalanta y Helena que se acercan a la actualidad constituyendo un reflejo del ser humano, resaltando no solo el carácter de lo sagrado, sino también de lo cotidiano en estas leyendas. Así, episodios como el de una joven amamantada por una osa o el nacimiento de un niño con cabeza de ternero se integran en un imaginario donde lo imposible resulta fundamental para la comprensión de lo humano.

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La obra invita a dejar de lado interpretaciones habituales para explorar el mundo de las transformaciones y encantamientos, donde el amor se plantea como el único destino posible. La aproximación a los mitos no busca repetir hazañas, sino abrir el acceso a ese espacio prodigioso, concluyendo con una invitación a ingresar al mundo de las metamorfosis, donde la meta es la búsqueda de cómo los relatos impactan en la historia de la humanidad.

‘Monstruos en el archivo’, de Caroline Bicks

La obra 'Monstruos en el Archivo' de Caroline Bicks, que explora el universo de terror de Stephen King (Lunwerg)

La investigadora Caroline Bicks accedió durante un año a los archivos personales de Stephen King en la Universidad de Maine, examinando manuscritos y anotaciones inéditas que revelan la génesis de las tramas y personajes en los primeros libros del escritor. Esta indagación permitió conocer detalles desconocidos sobre la elaboración de títulos como El resplandor, Carrie, Cementerio de animales o El misterio de Salem’s Lot.

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Entre los hallazgos, Bicks identificó escenas y desenlaces alternativos aprobados por King, aportando nuevas perspectivas sobre el proceso creativo del autor. Su investigación partió de una pregunta que comparten millones de lectores: ¿por qué los relatos de Stephen King resultan tan persistentes en la memoria colectiva tras su lectura?

Solían contar historias sobre este lugar... Basada en la aterradora novela de Stephen King.

La obra resultante, Monstruos en el archivo, combina elementos de análisis literario, memorias y biografía, proporcionando un acceso sin precedentes al desarrollo de algunos de los miedos más reconocibles de la cultura contemporánea.

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‘Stranger Houses 2′, de Uketsu

La portada del volumen 2 de "Casas Extrañas" de Uketsu y Kyo Ayano se lanza en la última semana de abril de 2026, invitando a los lectores a una nueva entrega de misterio.

El manga Strange Houses, adaptación de la novela debut de Uketsu, ha superado los 2 millones de ejemplares vendidos en Japón tras una rápida transición de la novela al manga y posteriormente al cine. La trama gira en torno a la antigua casa de la familia Katabuchi, donde la investigación sobre la misteriosa muerte de un primo de una de las protagonistas conduce a la aparición inesperada de un personaje en una habitación secreta.

El manga reordena y enreda las tramas mostrando un destacado ingenio, inscribiéndose como una variante divertida del género de las casas embrujadas de lo más absorbente. La obra original y sus adaptaciones han logrado un nivel de repercusión inédito para un autor debutante, consolidándose como el mayor logro comercial y creativo de este misterioso autor nipón.

‘Anna. La biografía’, de Amy Odell

La portada de 'ANNA Una biografía', escrita por Amy Odell y publicada por Debate, presenta a la icónica editora de Vogue Anna Wintour, destacando en los lanzamientos de la última semana de abril de 2026.

La biografía de Anna Wintour, escrita por Amy Odell, reconstruye la carrera y la influencia de la directora de Vogue a partir de testimonios de allegados y un seguimiento de su trayectoria desde su infancia en Londres hasta su consolidación en Estados Unidos. El texto muestra el peso que tuvo su padre, periodista, en la formación de su vocación y la determinación temprana de Wintour por dirigir la mítica revista de moda. El relato abarca su paso por la dirección de Vogue British en 1985 y su llegada a la edición estadounidense, destacando su estilo de liderazgo, su reserva y su papel central en el grupo Condé Nast.

La obra analiza cómo Wintour inspiró personajes de ficción, como Miranda Priestly en El diablo viste de Prada, y examina el funcionamiento interno de las publicaciones de moda y las estrategias que utilizó para alcanzar posiciones de poder. Una lectura de cabecera en la semana del estreno de El diablo viste de Prada 2, en la que su figura vuelve a estar interpretada por Meryl Streep.

‘El detalle’, de Jesús Carrasco

La editorial Seix Barral publica "El detalle", la nueva obra del aclamado autor Jesús Carrasco.

Una pareja, tras veintitrés años juntos, dos hijos, dos hipotecas y un auto familiar, se enfrenta al desgaste propio de la rutina diaria y el cansancio. Para intentar renovar el vínculo, él decide organizar un viaje sorpresa a Novo Mesto, ciudad significativa para ambos por ser el escenario de su primer beso. Sin embargo, el plan no genera el efecto esperado y termina poniendo a prueba la relación.

El relato expone el choque entre la velocidad de la vida contemporánea y la importancia de la atención y el compromiso en una pareja.

En su nueva obra, Jesús Carrasco, que alcanzó el reconocimiento con Intemperie, se enfoca en los conflictos propios de la vida en común, mostrando cómo gestos simples pueden adquirir gran relevancia y entronca con su anterior trabajo, Elogio de las manos aunque, si en aquel caso se basaba en la construcción de la familia, aquí lo hace en su desintegración.