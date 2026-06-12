Sorpresa entre el reparto de la secuela de ‘La asistenta’: esta es la estrella de moda que se unirá a la nueva película

La Empleada (The Housemaid)

La noticia de la semana en la industria cinematográfica llega con la confirmación de una incorporación inesperada al reparto de la esperada secuela The Housemaid’s Secret. Paul Anthony Kelly, quien recientemente atrajo la atención internacional gracias a su interpretación de John F. Kennedy Jr. en la serie de FX Love Story, hará su debut en cine con este nuevo proyecto de Lionsgate. La sorpresa no solo radica en el salto de Kelly al largometraje, sino en el papel que desempeñará dentro de una de las franquicias más exitosas del thriller contemporáneo. Kelly interpretará a Douglas Garrick, un multimillonario que será el nuevo empleador de la protagonista, Millie, interpretada por Sydney Sweeney. Garrick, además, es el esposo del personaje de Kirsten Dunst, Wendy, quien se suma también como gran novedad al elenco.

La secuela El secreto de la asistenta reúne a varias figuras que ya participaron en la primera entrega y agrega nombres de peso al universo creado por Freida McFadden. Sydney Sweeney retoma el rol de Millie, al frente de la historia, y regresa también Michele Morrone en el papel de Enzo, aliado y posible interés romántico de la protagonista. El fichaje de Paul Anthony Kelly ha generado sorpresa entre seguidores y especialistas, pues su trayectoria hasta ahora se había concentrado en la televisión. Su reciente éxito en Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette, donde compartió pantalla con Sarah Pidgeon, lo posicionó como una de las revelaciones del año. La decisión de Lionsgate de apostar por Kelly para un papel central marca un giro en su carrera y anticipa una interpretación que podría atraer un nuevo público a la saga.

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La incorporación de Kirsten Dunst también suma expectativa, dado su reconocimiento previo en el cine estadounidense. Dunst interpreta a Wendy, esposa de Garrick, personaje que, según la sinopsis, se relaciona con el misterio central que envuelve la trama. La dirección de la secuela estará a cargo de Paul Feig, que repite en el puesto tras el éxito de la primera película. El guion es obra de Rebecca Sonnenshine, adaptadora de la obra original de McFadden. Entre los productores figuran Todd Lieberman (Hidden Pictures), Laura Fischer y el propio Feig (Pretty Dangerous Pictures), además de Sydney Sweeney a través de su productora Honey Trap.

Sarah Pidgeon y Paul Anthony Kelly en "Love Story" (Hulu)

Así será ‘El secreto de la asistenta’

El estreno de El secreto de la asistenta está programado para el 17 de diciembre de 2027 en salas de todo el mundo. El equipo de producción incluye a Carly Elter y Alex Young como productores ejecutivos, y la supervisión de Chelsea Kujawa y Maria Ascanio para Lionsgate. La película se basa en la segunda entrega de la trilogía literaria de McFadden, reconocida por su trama de suspenso y giros inesperados. La noticia de la participación de Kelly responde a la estrategia de Lionsgate de renovar el atractivo de la franquicia incorporando figuras emergentes y consolidadas. La filmación está prevista para comenzar a finales de este año, con grandes expectativas tanto por parte de la crítica como del público.

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La saga The Housemaid se ha consolidado como un fenómeno editorial y cinematográfico. La primera película, estrenada en diciembre pasado, recaudó más de 400 millones de dólares, cifra que impulsó la rápida aprobación de la secuela. Basada en la novela de Freida McFadden, la historia original sigue a Millie, una joven que acepta un trabajo como empleada doméstica en una mansión llena de secretos, donde la perfección es solo una fachada y el peligro acecha tras cada puerta cerrada. El libro The Housemaid’s Secret, en el que se inspira la nueva película, ha vendido más de 12 millones de ejemplares y se ha traducido a 40 idiomas. Además, permaneció en la lista de los más vendidos del New York Times por más de 70 semanas y ganó el Premio Goodreads Choice al Mejor Thriller en 2023. La autora publicó en 2024 la tercera parte, The Housemaid Is Watching, y Lionsgate ya planea futuras adaptaciones de la saga.

El éxito de Kelly en Love Story le ha abierto puertas en Hollywood. Su interpretación de John F. Kennedy Jr. fue seleccionada tras un extenso proceso de casting al que se presentaron alrededor de 1.000 actores. Ryan Murphy, creador de la serie, decidió ficharlo como protagonista apenas unas semanas antes del inicio de rodaje, coronando trece años de carrera en la industria. El reconocimiento de la crítica y la expectación por su papel en la secuela han llevado a Murphy a confirmar la participación de Kelly en la próxima temporada de American Horror Story. Representado por Innovative Artists, Luber Roklin y Frankfurt Kurnit Klein & Selz, Kelly se perfila como una de las figuras emergentes más buscadas en la actualidad del cine y la televisión estadounidense.

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