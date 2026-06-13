Canadá - Bosnia, en vídeo: vive los mejores 3 minutos del primer partido del grupo B en el que el anfitrión ha roto su maleficio en los mundiales

No ha podido ganarlo, pero al menos ha roto el maleficio. La selección de Canadá ha empatado 1-1 frente a Bosnia y Herzegovina en su primer partido como organizadora de un Mundial, firmando un resultado que le permite poner fin a una racha de seis derrotas en las dos anteriores citas mundialistas y lograr, por primera vez como anfitriona, estrenarse en el casillero de goles.

Cyle Larin ha sido el encargado de marcar el gol que sitúa al fútbol canadiense en la historia del torneo, en presencia de más de 45.000 espectadores que han llenado las gradas del Toronto Stadium.

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Canadá ha cerrado así una etapa marcada por seis derrotas consecutivas en sus anteriores dos participaciones en Mundiales, y el tanto anotado por Larin ha insuflado los ánimos necesarios en el combinado dirigido por Jesse Marsch.

En el arranque, el combinado local ha acusado los nervios propios del debut y la presión alta ejercida por Bosnia, que ha forzado varias pérdidas en el centro del campo y ha presionado la salida de balón en los primeros minutos. Bajo las órdenes de Sergej Barbarez, la selección balcánica ha conseguido asentarse en campo contrario hasta que el juego de bandas canadiense, dinamizado por Tani Oluwaseyi, Jonathan David, Liam Millar y Tajon Buchanan, ha aportado mayor profundidad en ataque.

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Cyle Larin anota el primer gol del Mundial para Canadá (Reuters/Kevin Sousa)

La mejor oportunidad local antes del minuto veinte ha llegado en el 16, cuando Oluwaseyi ha rematado desde una posición inmejorable, pero el guardameta Nikola Vasilj ha respondido evitando el gol. Poco después, el propio Oluwaseyi ha enviado alto otro disparo en situación óptima. Ha sido ahí cuando el equipo bosnio ha rentabilizado el desconcierto local para adelantarse en el minuto 21 con una jugada a balón parado. Amar Memic ha lanzado un saque de esquina, Sead Kolasinac ha prolongado de cabeza en el primer palo y Jovo Lukic ha empujado el balón a la red.

El gol visitante ha reforzado el planteamiento de Barbarez, que ha ordenado a sus jugadores replegarse cerca de su área y ceder el balón a Canadá. El equipo de Marsch ha respondido generando hasta ocho saques de esquina antes del descanso, aunque no ha conseguido inquietar de verdad a Vasilj en los metros finales.

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Dominio canadiense y eficacia bosnia

Durante la primera parte, Canadá ha insistido una y otra vez ante la defensa bosnia, acumulando llegadas pero sin lograr transformar el dominio en ocasiones realmente peligrosas. Además, Bosnia ha apostado por el orden mientras buscaba aguna opción en transición,32w resistiendo sin ceder espacios.

Tras el descanso, la tónica ha cambiado con una presión aún mayor del conjunto dirigido por Marsch. En el minuto 53, Richie Laryea ha protagonizado la oportunidad más clara local, con un disparo desviado tras varios rechaces que ha acabado golpeando el larguero. La réplica ha llegado en forma de contraataque para Bosnia: Amar Memic se ha quedado solo ante Maxime Crépeau, que ha conseguido evitar el segundo gol visitante tras un error defensivo canadiense.

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La reacción de Canadá

Buscando mayor profundidad y alternativas en ataque, Marsch ha recurrido a los suplentes Ali Ahmed, Jacob Shaffelburg y Promise David. La insistencia ha tenido recompensa en el minuto 79, cuando Cyle Larin, que acababa de ingresar al terreno de juego, ha controlado cerca de la frontal, se ha girado y ha lanzado un disparo al que no ha llegado Vasilj.

En los compases finales, Canadá ha intensificado su ofensiva. Promise David ha dispuesto de una ocasión clara en el tiempo añadido, pero la defensa de Bosnia ha resistido y ha conservado el empate, manteniendo abierto el panorama en el Grupo B.

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