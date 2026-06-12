España

El IPC se estabiliza en el 3,2% en mayo antes de la retirada de la rebaja del IVA de la luz y el gas

El INE revisa al alza su estimación de la inflación subyacente hasta el 3%, mientras el Gobierno estudia extender las medidas fiscales para frenar la subida de los precios de la energía por la guerra en Irán

Guardar
Google icon
Una persona llena el depósito de su coche en una gasolinera en Barcelona, Catalunya (España). David Zorrakino / Europa Press
Una persona llena el depósito de su coche en una gasolinera en Barcelona, Catalunya (España). David Zorrakino / Europa Press

La tasa de inflación en España se mantuvo en el 3,2% interanual por tercer mes consecutivo en mayo, según ha hecho público este viernes el Instituto Nacional de Estadística (INE). Pese a confirmar el dato adelantado del índice de precios de consumo (IPC) para el quinto mes del año publicado el pasado día 29, el organismo oficial ha elevado en una décima su estimación de la inflación subyacente, que excluye elementos como la energía o los alimentos frescos por su alta volatilidad y queda en el 3% interanual, dos décimas por encima de la cifra de abril.

El IPC lleva así tres meses seguidos por encima del 3%, en un contexto marcado por la guerra en Irán y la volatilidad que el conflicto genera en los mercados energéticos. La inflación española se mantiene en cotas elevadas a pesar de que los precios de la electricidad y el gas registraron caídas interanuales en mayo del 5,5% y el 9,7%, respectivamente, según cifras del Ministerio de Economía.

PUBLICIDAD

El transporte aéreo impulsa la inflación en mayo

El transporte fue el principal factor al alza, con el encarecimiento de los billetes aéreos de pasajeros como protagonista. Las actividades recreativas, el deporte y la cultura también sumaron presión, sobre todo por los paquetes turísticos, que bajaron de precio menos que en mayo de 2025. En sentido contrario, el vestido y el calzado, junto con los alimentos y bebidas no alcohólicas, moderaron la subida general. La inflación del grupo de alimentos y bebidas no alcohólicas cayó al 2,2% interanual, cuatro décimas menos que en abril, por el comportamiento de las frutas, las hortalizas, las legumbres y las patatas.

Un gráfico de barras muestra la evolución de la tasa interanual del Índice de Precios de Consumo (IPC) por meses en los últimos diez años. (Europa Press)
Evolución del Índice de Precios de Consumo (IPC). (Europa Press)

En términos mensuales, el IPC subió un 0,1% respecto a abril, con lo que la inflación mensual encadena cuatro meses consecutivos de alzas. El IPC armonizado (IPCA), utilizado para comparar la evolución de los precios en España con países del entorno, avanzó una décima en tasa interanual, hasta el 3,6%.

PUBLICIDAD

La respuesta del Gobierno a la guerra atenúa la subida de precios

Desde el Ejecutivo atribuyen la estabilidad del IPC a las medidas del Plan de Respuesta a la guerra y al llamado “escudo renovable”. El Ministerio de Economía, que dirige Carlos Cuerpo, estima que ese plan modera la inflación general en algo más de un punto porcentual. “La apuesta de España por las renovables y la soberanía energética constituye un escudo frente al impacto de la guerra de Irán”, subraya el departamento de Cuerpo en un comunicado.

Tras un encuentro con los agentes sociales el 25 de mayo, el Gobierno inició una ronda de reuniones con sectores afectados por el conflicto bélico en Oriente Medio. Esta semana, Cuerpo se reunió con las patronales del transporte, la logística y la distribución. En las próximas dos semanas, el Ejecutivo tiene previsto sentarse con los sectores energético, agroalimentario e industrial. El objetivo es decidir la continuidad y adaptación del plan más allá del 30 de junio.

Qué medidas siguen vigentes y cuáles se retiran

A partir del 1 de junio arrancó la desactivación gradual de la rebaja en el Impuesto Especial sobre la Electricidad y el IVA aplicable a electricidad, gas natural, briquetas, pellets y leña. Las medidas sobre el Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica se mantendrán hasta el 30 de junio. Las medidas fiscales sobre los carburantes (tipos reducidos del Impuesto sobre Hidrocarburos, IVA al 10% sobre gasolinas, gasóleos y biocarburantes y devolución parcial del gasóleo profesional) también permanecerán hasta esa fecha.

Seguirán activas las ayudas a agricultores y transportistas, así como los descuentos reforzados del bono social eléctrico: el 42,5% para consumidores vulnerables y el 57,5% para vulnerables severos.

(Noticia en ampliación)

Temas Relacionados

IPCInflación EspañaINEÚltima Hora EspanaGasolinaDiéselFactura de la Luz EspañaPrecios EspañaPrecio de la Luz EspañaElectricidadAlimentosGuerra en Medio OrienteEspaña-EconomiaEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Un electricista zanja el debate entre ventilador y aire acondicionado: esta es la mejor forma de ahorrar en la factura cuando aprieta el calor

La elección entre uno u otro es evidente si la economía es el principal criterio. Pero, además, el aire acondicionado puede traer problemas si no se elige bien la temperatura o no se mantienen limpios los filtros

Un electricista zanja el debate entre ventilador y aire acondicionado: esta es la mejor forma de ahorrar en la factura cuando aprieta el calor

La UE reduce un 15 % sus exportaciones de aleta de tiburón, pero mantiene cifras todavía altas: es uno de los grupos de animales más amenazados

Según varios estudios, España es el primer país europeo en exportación de este producto, destinada principalmente a países asiáticos

La UE reduce un 15 % sus exportaciones de aleta de tiburón, pero mantiene cifras todavía altas: es uno de los grupos de animales más amenazados

La industria de defensa española exige decisiones sobre el programa del avión de combate europeo: “No podemos permitirnos perder más tiempo”

Bajo una declaración conjunta, seis de las principales empresas del sector han reclamado al Gobierno que decida el rumbo del proyecto

La industria de defensa española exige decisiones sobre el programa del avión de combate europeo: “No podemos permitirnos perder más tiempo”

Un estudio descubre cuáles son los cuatro factores de riesgo que provocan el 99% de los infartos y los ictus

Los especialistas recuerdan que los ataques cardíacos en hombres y mujeres suelen tener causas y síntomas distintos

Un estudio descubre cuáles son los cuatro factores de riesgo que provocan el 99% de los infartos y los ictus

Muere la princesa Bajrakitiyabha a los 47 años: la heredera que pudo convertirse en reina y deja a Tailandia ante una incógnita histórica

La hija mayor del rey Rama X ha fallecido tras más de tres años hospitalizada después de sufrir un colapso en 2022. Su muerte supone un duro golpe para la monarquía tailandesa

Muere la princesa Bajrakitiyabha a los 47 años: la heredera que pudo convertirse en reina y deja a Tailandia ante una incógnita histórica
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La industria de defensa española exige decisiones sobre el programa del avión de combate europeo: “No podemos permitirnos perder más tiempo”

La industria de defensa española exige decisiones sobre el programa del avión de combate europeo: “No podemos permitirnos perder más tiempo”

Un hombre instala sin permiso una cámara que vulnera la privacidad de una familia: condenado a pagar 3.500 euros de indemnización

Vox señala el único camino a Juanma Moreno para gobernar en Andalucía: tendrá que pasar por el aro y aceptar la prioridad nacional

El despido de un directivo de Acciona denunciado por acoso activa una investigación para saber si contrató a su mujer para el servicio de limpieza de Almería sin tener que ir a trabajar

La número dos de Mazón acudió a un acto institucional tras conocer avisos sobre “100 personas atrapadas en tejados” durante las horas más críticas de la DANA

ECONOMÍA

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

La decisión del BCE de subir los tipos de interés impacta en millones de españoles: hipotecas más caras y depósitos más rentables

Este será el sueldo de Mañueco como presidente de Castilla y León: cobrará 5.000 euros más que la anterior legislatura

Muere en Italia un hombre sin herederos y su patrimonio de 8 millones de euros pasa al Estado

Así es el patrimonio inmobiliario de Marta Ortega: de la vida en el centro de Madrid a un histórico pazo en Galicia

DEPORTES

Vídeo resumen: Corea del Sur aguanta el primer golpe de República Checa y firma una remontada brillante en su debut en el Mundial

Vídeo resumen: Corea del Sur aguanta el primer golpe de República Checa y firma una remontada brillante en su debut en el Mundial

César Montes, ex de Espanyol y Almería, protagonista en el inicio del Mundial 2026: su expulsión en vídeo

Los campeones del mundo de 2010 vuelven a escena: David Silva y Carles Puyol, presentes en la inauguración del Mundial 2026

La inauguración del Mundial 2026, en video: Shakira, Maná y muchos más ponen al Estadio Azteca a bailar

“Méjico-Suráfrica”: la peculiar ortografía que se ha podido ver en España durante el partido inaugural del Mundial 2026