El IPC se estabiliza en el 3,2% en mayo antes de la retirada de la rebaja del IVA de la luz y el gas

Una persona llena el depósito de su coche en una gasolinera en Barcelona, Catalunya (España). David Zorrakino / Europa Press

La tasa de inflación en España se mantuvo en el 3,2% interanual por tercer mes consecutivo en mayo, según ha hecho público este viernes el Instituto Nacional de Estadística (INE). Pese a confirmar el dato adelantado del índice de precios de consumo (IPC) para el quinto mes del año publicado el pasado día 29, el organismo oficial ha elevado en una décima su estimación de la inflación subyacente, que excluye elementos como la energía o los alimentos frescos por su alta volatilidad y queda en el 3% interanual, dos décimas por encima de la cifra de abril.

El IPC lleva así tres meses seguidos por encima del 3%, en un contexto marcado por la guerra en Irán y la volatilidad que el conflicto genera en los mercados energéticos. La inflación española se mantiene en cotas elevadas a pesar de que los precios de la electricidad y el gas registraron caídas interanuales en mayo del 5,5% y el 9,7%, respectivamente, según cifras del Ministerio de Economía.

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El transporte aéreo impulsa la inflación en mayo

El transporte fue el principal factor al alza, con el encarecimiento de los billetes aéreos de pasajeros como protagonista. Las actividades recreativas, el deporte y la cultura también sumaron presión, sobre todo por los paquetes turísticos, que bajaron de precio menos que en mayo de 2025. En sentido contrario, el vestido y el calzado, junto con los alimentos y bebidas no alcohólicas, moderaron la subida general. La inflación del grupo de alimentos y bebidas no alcohólicas cayó al 2,2% interanual, cuatro décimas menos que en abril, por el comportamiento de las frutas, las hortalizas, las legumbres y las patatas.

Evolución del Índice de Precios de Consumo (IPC). (Europa Press)

En términos mensuales, el IPC subió un 0,1% respecto a abril, con lo que la inflación mensual encadena cuatro meses consecutivos de alzas. El IPC armonizado (IPCA), utilizado para comparar la evolución de los precios en España con países del entorno, avanzó una décima en tasa interanual, hasta el 3,6%.

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La respuesta del Gobierno a la guerra atenúa la subida de precios

Desde el Ejecutivo atribuyen la estabilidad del IPC a las medidas del Plan de Respuesta a la guerra y al llamado “escudo renovable”. El Ministerio de Economía, que dirige Carlos Cuerpo, estima que ese plan modera la inflación general en algo más de un punto porcentual. “La apuesta de España por las renovables y la soberanía energética constituye un escudo frente al impacto de la guerra de Irán”, subraya el departamento de Cuerpo en un comunicado.

Tras un encuentro con los agentes sociales el 25 de mayo, el Gobierno inició una ronda de reuniones con sectores afectados por el conflicto bélico en Oriente Medio. Esta semana, Cuerpo se reunió con las patronales del transporte, la logística y la distribución. En las próximas dos semanas, el Ejecutivo tiene previsto sentarse con los sectores energético, agroalimentario e industrial. El objetivo es decidir la continuidad y adaptación del plan más allá del 30 de junio.

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Qué medidas siguen vigentes y cuáles se retiran

A partir del 1 de junio arrancó la desactivación gradual de la rebaja en el Impuesto Especial sobre la Electricidad y el IVA aplicable a electricidad, gas natural, briquetas, pellets y leña. Las medidas sobre el Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica se mantendrán hasta el 30 de junio. Las medidas fiscales sobre los carburantes (tipos reducidos del Impuesto sobre Hidrocarburos, IVA al 10% sobre gasolinas, gasóleos y biocarburantes y devolución parcial del gasóleo profesional) también permanecerán hasta esa fecha.

Seguirán activas las ayudas a agricultores y transportistas, así como los descuentos reforzados del bono social eléctrico: el 42,5% para consumidores vulnerables y el 57,5% para vulnerables severos.

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(Noticia en ampliación)