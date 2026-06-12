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De piezas “sin valor” a un collar de 278.000 euros con “dos esmeraldas” de Zambia: las joyas halladas en la caja fuerte de Zapatero están valoradas en 1,3 millones de euros

El informe elaborado por la casa de subastas Ansorena y el Instituto Gemológico Español revela que entre las joyas intervenidas figuran varias piezas de alta gama y otras sin valor alguno

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Informe de la UDEF con el valor de tasación de las joyas encontradas en el despacho de Zapatero
Informe de la UDEF con el valor de tasación de las joyas encontradas en el despacho de Zapatero

El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero guardaba en una caja fuerte de su despacho de la madrileña calle Ferraz desde joyas “sin valor” hasta otras valoradas en 278.000 euros. Así lo ha afirmado la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) en un informe pericial preliminar, al que ha tenido acceso Infobae. Dicho informe está realizado por la casa de subastas Ansorena y el Instituto Gemológico Español por encargo del juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama. En total, el valor estimado de “mercado en reposición” de las joyas incautadas el pasado 19 de mayo asciende a 1.323.915 de euros.

El informe se ha conocido el mismo día que el juez José Luis Calama ha abierto una pieza separada al expresidente socialista por precisamente la pertenencia de estas joyas, al margen de la causa principal en la que se investiga el presunto tráfico de influencias que habría ejercido para que el Gobierno concediera en 2021 un rescate de 53 millones de euros a la aerolínea Plus Ultra.

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Por ello, el magistrado le investiga por delitos fiscal y de contrabando. El primero por la ausencia de trazabilidad fiscal sobre su adquisición, y el segundo debido a la tenencia de las joyas “sin acreditación del pago de los derechos arancelarios, impuestos especiales o tributos asociados a su importación”, lo que constituye “un indicio objetivo de que tales bienes pudieron haber accedido al territorio aduanero de la Unión Europea eludiendo los controles y obligaciones fiscales exigibles”.

La joyería a la que el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, que investiga el 'caso Plus Ultra', solicitó una tasación ha valorado en 1,3 millones de euros las joyas que fueron intervenidas en una caja fuerte del despacho del expresidente del Gobierno José Luis Zapatero. (Fuente: Europa Press / Senado / UDEF)

En total, el pasado mayo, los investigadores intervinieron 16 lotes de joyas y relojes cuyo origen por el momento “no está justificada”. La secretario de Zapatero, Gertrudis Alcázar, atribuyó estas a herencia y regalos de viajes.

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Entre las piezas de mayor valor figura un collar de oro blanco de 18 quilates con dos esmeraldas naturales de origen zambiano y diamantes talla brillante, cuya valoración asciende a 278.000 euros. Le siguen otro collar de oro blanco con trece zafiros y diamantes, tasado en 220.000 euros, y una gargantilla con cinco rubíes naturales y diamantes valorada en 155.000 euros.

Las tres joyas más valoradas en posesión de Zapatero. (UDEF)
Las tres joyas más valoradas en posesión de Zapatero. (UDEF)

El informe también recoge varias pulseras y conjuntos de anillo y pendientes elaborados con “esmeraldas, zafiros, rubíes y diamantes”. Entre ellos destacan una pulsera con “tres esmeraldas naturales” valorada en 95.000 euros, otra con siete zafiros tasada en 80.000 euros y un conjunto de pendientes y sortija con esmeraldas cuyo valor conjunto supera los 160.000 euros.

Junto a estas piezas de alta joyería, los peritos encontraron otras de valor mucho más reducido e incluso algunas consideradas “sin valor”, como varios collares de perlas de imitación, pendientes chapados y otros objetos de bisutería. La relación también incluye numerosas piezas de oro con perlas cultivadas, cruces, alfileres, colgantes y cadenas cuyo precio oscila entre los 50 y los 4.500 euros.

Entre los objetos intervenidos figuran además varios relojes. El más valioso es un Longines de bolsillo fabricado en oro amarillo de 18 quilates, tasado en 3.000 euros. La misma valoración recibe un reloj femenino Omega de oro amarillo. El inventario incorpora asimismo un reloj Lorenz valorado en 1.500 euros, además de modelos Dogma y Kronos de menor importe.

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