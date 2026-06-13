La ciudad española que tiene cuatro bienes Patrimonio de la Humanidad en su casco histórico: perfecta para una escapada de fin de semana

Córdoba. (Adobe Stock)

Córdoba presume de un récord mundial: la ciudad andaluza es la única del planeta con cuatro bienes declarados Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en un solo casco histórico, una distinción que la sitúa por delante de capitales como Roma, París o Madrid. La Mezquita-Catedral (1984), el centro histórico (1994), la Fiesta de los Patios (2012) y la Ciudad Califal de Medina Azahara (2018) son los monumentos que cuentan con este reconocimiento, que subraya la riqueza monumental y la convivencia de culturas que han definido la historia cordobesa y su capacidad de integrar patrimonio arquitectónico y tradiciones vivas en una experiencia urbana fácilmente accesible. Y es que la ciudad es perfecta para recorrer a pie y en una escapada de un fin de semana.

El primer reconocimiento de la Unesco, otorgado en 1984, fue para la Mezquita-Catedral. Este edificio fue iniciado en el año 784 sobre una basílica visigoda. A lo largo de los siglos, incorporó sucesivas ampliaciones omeyas y, tras la Reconquista, elementos góticos, renacentistas y barrocos. En su máximo esplendor, era la segunda mezquita más grande del mundo, solo superada por la de La Meca. Sus espacios señeros, como el Mihrab, el Patio de los Naranjos y la Puerta del Perdón, son referentes arquitectónicos y simbólicos de la ciudad.

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En 1994, la Unesco amplió la protección al centro histórico de la ciudad andaluza, el segundo más extenso de Europa. Sus murallas, calles y patios contienen vestigios de la presencia romana, árabe, judía y cristiana, apreciables en la estructura urbana y los barrios que rodean la Mezquita-Catedral. La delimitación abarca cinco recintos amurallados diferenciados: la Villa o Medina, la Ajerquía, el Castillo de la Judería, el Alcázar Viejo y la Huerta del Alcázar.

La Fiesta de los Patios fue declarada Patrimonio Cultural Inmaterial en 2012. Esta celebración colectiva tiene lugar durante la primera quincena de mayo, cuando los vecinos decoran y abren gratuitamente sus patios engalanados con flores para visitas del público.

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El ciclo de distinciones se completó en 2018 con la inclusión de la Ciudad Califal de Medina Azahara, un yacimiento situado entre seis y ocho kilómetros del centro, a los pies de Sierra Morena. Edificada en el siglo X por Abderramán III como sede del califato omeya, Medina Azahara fue saqueada en el siglo XI y redescubierta en el siglo XX.

Se trata de una de las obras más importantes de la cultura islámica no solo de España, sino del mundo entero

Cómo recorrer Córdoba y vivir sus patrimonios a pie: itinerario y recomendaciones

El casco antiguo de Córdoba invita a ser descubierto a pie y sin prisas. Sus 2.500 metros de muralla rodean barrios emblemáticos como la Judería, San Basilio o Santa Marina, que pueden recorrerse enlazando accesos históricos como la Puerta del Perdón o la de los Deanes.

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Adentrarse en la Judería es sumergirse en un laberinto de callejas y casas solariegas de tradición sefardí. La Calleja de las Flores, próxima a la Mezquita-Catedral, brinda perspectivas únicas del monumento y sus patios. La vivencia del paseo se enriquece con los aromas florales de la primavera, la luz sobre las fachadas blancas durante el festival de los patios y los sabores de la cocina cordobesa. Los diferentes itinerarios permiten enlazar los cuatro patrimonios Unesco: desde el Patio de los Naranjos y la Mezquita, atravesando el centro histórico, hasta las rutas que conducen a Medina Azahara y que ofrecen vistas de Sierra Morena y del entorno natural.