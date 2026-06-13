La nueva infanta Cristina: cómo su estilo refleja la etapa más libre y personal de su vida

La infanta Cristina cumple 60 años. (Europa Press)

La infanta Cristina cumple 61 años en uno de los momentos más tranquilos y discretos de su vida. Alejada del foco mediático que durante décadas la acompañó como miembro de la anterior familia real, ahora la hermana de Felipe VI vive centrada en su faceta profesional y familiar, lo que ha evitado que protagonice titulares. Y es que desde hace algunos años Cristina ha destacado por una evolución que no ha pasado desapercibida para los observadores de la realeza.

No se trata de grandes cambios ni de una transformación radical, pero sí de una nueva forma de presentarse ante el mundo que muchos relacionan con la etapa que abrió tras su separación de Iñaki Urdangarin.

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Sus últimas apariciones públicas muestran una imagen más cuidada, femenina y contemporánea, sin renunciar a la discreción que siempre ha caracterizado su estilo. Un cambio que, según expertos en moda y Casa Real consultados por este medio, podría interpretarse como el reflejo de una mujer que ha recuperado confianza en sí misma y que se siente más libre para expresar su personalidad a través de la ropa.

La infanta Cristina da un paseo por las calles de Madrid. (Óscar Ortiz/Europa Press)

Una evolución sutil, pero evidente

Para Jesús Reyes, periodista especializado en moda, Casa Real y autor de libros como Leonor. Estilo de una Borbón y Ortiz, la percepción generalizada de que la infanta ha cambiado su forma de vestir tiene una base real. “Antes de la separación, la infanta Cristina mantenía una imagen mucho más funcional y discreta, incluso diría que casi invisible desde el punto de vista estilístico. Sus apariciones públicas estaban marcadas por prendas prácticas, cortes clásicos y una cierta voluntad de pasar desapercibida”, explica.

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Sin embargo, en los últimos años aprecia una evolución clara. “Hemos visto una Cristina más interesada en proyectar una imagen propia. No hablamos de una transformación radical, porque no forma parte de su personalidad, pero sí de una mayor atención a las siluetas, al color, a las texturas y a prendas que aportan más feminidad y sofisticación”, señala.

La Infanta Cristina, Juan Urdangarin y Miguel Urdangarin. (José Ruiz/Europa Press)

Según el experto, este tipo de cambios son frecuentes cuando una mujer atraviesa una transformación vital importante. “La moda suele ser una de las primeras herramientas de comunicación cuando una mujer inicia una nueva etapa personal. Después de una separación, muchas sienten la necesidad de reencontrarse consigo mismas y proyectar hacia el exterior una nueva versión de quiénes son. La ropa se convierte entonces en un lenguaje silencioso de independencia, autoestima y renovación”.

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Reyes encuentra incluso ciertos paralelismos con otras integrantes de casas reales europeas. “Pienso, por ejemplo, en la princesa Marta Luisa de Noruega tras su divorcio o en algunas etapas de la princesa Charlene de Mónaco después de momentos especialmente delicados. Salvando las diferencias, todas utilizaron la imagen para transmitir fortaleza y una nueva identidad pública”.

La infanta Cristina y Claire Liebaert. (David Oller/Europa Press)

Una feminidad más consciente

Una visión similar comparte Gustavo Ardón, diseñador de alta moda y fundador de Gustavo Ardón Couture, que interpreta la evolución de la infanta como una reafirmación personal, más que como una búsqueda de protagonismo.

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“Desde una perspectiva de diseño, lo que observo es una evolución hacia una feminidad más consciente. Antes predominaba una estética muy funcional y conservadora. Ahora encontramos prendas mejor estructuradas, patrones más favorecedores y una selección cromática más rica”, explica.

A su juicio, la clave está en que la infanta no parece querer llamar la atención, sino sentirse cómoda con su propia imagen. “Para mí transmite libertad. Cuando una mujer atraviesa un proceso vital complejo y vuelve a sentirse segura, suele reflejarlo en pequeños detalles: una chaqueta mejor construida, un vestido con más movimiento, un tejido más delicado o un color que antes no habría elegido”.

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El diseñador considera que lo que se percibe actualmente es autenticidad. “Las mujeres más elegantes son aquellas que dejan de vestir para los demás y empiezan a vestir para sí mismas. La infanta Cristina parece encontrarse precisamente en ese momento”.

Las infantas Elena y Cristina. (José Ramón Guisado/Europa Press)

El lenguaje silencioso de los complementos

Los cambios también pueden apreciarse en detalles que a menudo pasan más desapercibidos, como el calzado o los accesorios.

Para Oihana Maíz, experta en calzado y CEO de Scandal54, las elecciones de zapatos de la infanta ofrecen pistas interesantes sobre esta evolución. “Hoy vemos una Cristina que prioriza el equilibrio entre elegancia y comodidad, pero sin renunciar al diseño. Ha incorporado modelos más actuales, líneas más refinadas y propuestas que estilizan la figura sin resultar excesivas. Hay una sensación de mayor ligereza visual”.

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La reina Sofiía y la Infanta Cristina. (José Ruiz/Europa Press)

Según Maíz, el calzado suele revelar mucho sobre la actitud de una persona. “Transmiten una mujer activa, independiente y segura. Veo menos rigidez y más confianza”.

Por su parte, Úrsula Hurtado, especialista en bolsos y complementos y CEO de su firma homónima, destaca especialmente el papel de los accesorios. “Los complementos cuentan historias que a veces la ropa no puede contar. En los últimos años hemos visto a la infanta Cristina apostar por bolsos más cuidados, más contemporáneos y con una presencia más marcada dentro del estilismo. No son piezas extravagantes, pero sí más seleccionadas”.

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Para la experta, estas elecciones reflejan una nueva relación con la moda. “Hablan de una mujer que ya no necesita esconderse detrás de la discreción absoluta. Sigue siendo elegante, sigue siendo institucional, pero ahora se permite disfrutar más de la moda”.

La infanta Cristina e Irene Urdangarin. (Francisco Guerra/Europa Press)

Una mujer más segura de sí misma

A diferencia de otras figuras públicas que utilizan la moda para reinventarse completamente tras una ruptura, la transformación de la infanta Cristina ha sido mucho más discreta y coherente con su personalidad. No hay estridencias ni cambios radicales, pero sí una evolución que los expertos interpretan como el reflejo de una nueva etapa personal.

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La hermana del rey Felipe sigue respetando los códigos de elegancia clásica asociados a la familia real, aunque ahora parece permitirse más licencias estéticas y una mayor expresión individual. Como resume Jesús Reyes, “sigue apostando por la elegancia clásica, pero ahora se permite cortes más favorecedores y estilismos más pensados desde la expresión personal que desde el simple cumplimiento institucional”.

Durante la cita privada, la infanta Cristina ha desafiado el protocolo con el papa León XIV para pedir regalos para Froilán y sus hijos (EFE)

Más que un cambio de armario, lo que parece haber experimentado la infanta es una transformación silenciosa. A sus 61 años, proyecta una imagen más serena, femenina y segura, sin renunciar a la discreción que siempre la ha definido. Una evolución que, lejos de responder a una estrategia calculada, parece acompañar un momento de mayor estabilidad y confianza personal.