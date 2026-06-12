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El Ibex 35 sube un 1,7% en la apertura y celebra con máximos históricos el acuerdo de paz que anuncia Trump

El selectivo español ha superado la barrera de los 18.600 puntos con casi todos sus valores en positivo y el precio del petróleo cae más de un 2%, pese a la falta de confirmación del “gran acuerdo de paz” desde Teherán

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Interior del Palacio de la Bolsa en Madrid. (Europa Press)
Interior del Palacio de la Bolsa en Madrid. (Europa Press)

El Ibex 35 ha supera los 18.600 puntos este viernes y marca máximos históricos en la apertura de la sesión, con una subida del 1,72% que llevó al selectivo español a los 18.604,7 enteros, con casi todos sus valores en positivo, según recoge Europa Press. El detonante de la subida han sido las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que afirmó haber “puesto fin” a la guerra con Irán, el conflicto desatado tras la ofensiva conjunta de Washington e Israel contra Teherán el 28 de febrero. La República Islámica no se ha pronunciado aún en línea con la afirmación del presidente estadounidense, pero la falta de confirmación desde Irán no ha frenado el optimismo en los mercados.

La evolución de las negociaciones de paz también ha impacto en los precios energéticos. El barril de Brent, petróleo de referencia en los mercados europeos, retrocedía un 2,3% en los primeros compases de la sesión y cotizaba a 88,3 dólares. Por su parte, el West Texas Intermediate (WTI), que sirve de referencia en Estados Unidos, se abarataba un 2% hasta los 85,9 dólares.

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El gas natural TTF ha registrado la caída más pronunciada entre las materias primas energéticas: un 5,65%, con el megavatio/hora en 46,86 euros. El comportamiento fue inverso en los metales preciosos. El oro, que el jueves había bajado hasta los 4.000 dólares la onza, rebotaba esta mañana un 2,09% hasta los 4.200,34 dólares. La plata, en cambio avanzaba un 3,99%, hasta los 66,57 dólares.

Ganadores y perdedores del arranque de sesión

A primera hora de la mañana, los mayores avances del selectivo correspondían a Acciona Energía (+6,4%), IAG (+4,5%), Santander (+3,6%) y Arcelormittal (+2,9%). La filial renovable de Acciona ha llegado a dispararse hasta un 7,11% en la primera media hora de sesión, con sus títulos situados en 23 euros por acción, después de que Cinco Días adelantara que los fondos Brookfield y KKR estarían preparando ofertas públicas de adquisición que podrían abarcar una parte o el 100% de la compañía. La noticia llega un día después de que el Comité Asesor Técnico (CAT) del Ibex decidiera mantener a Acciona Energía en el selectivo, pese a que los analistas habían estudiado su sustitución por Técnicas Reunidas.

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha alertado este miércoles de que el Ibex 35 ha acumulado, en un mes de conflicto en Oriente Próximo, una caída del 9%, lo que ha supuesto que las empresas españolas han perdido más de 100.000 millones de euros de valor bursátil. (Fuente: Congreso)

En el lado contrario, las únicas caídas las protagonizaban algunas de las principales energéticas, lideradas por Repsol (-3,3%), seguida de Enagás (-1,1%), Naturgy (-0,5%), Iberdrola (-0,44%) y Endesa (-0,37%). En concreto, las energéticas ligadas al crudo y al gas sufrieron el abaratamiento del petróleo, mientras que las empresas industriales y financieras se beneficiaron del clima de menor tensión geopolítica.

Europa al alza, con la vista puesta en SpaceX

El resto de las principales plazas europeas acompañaron la tendencia al alza en los primeros minutos de la sesión. Fráncfort avanzaba un 1,5%, París un 1,49%, Milán un 1,26% y Londres un 0,79%. El Euro Stoxx 50 subía un 1,53%.

Los futuros de Wall Street se mostraban casi planos tras el cierre alcista del jueves, cuando el Dow Jones ganó un 1,86%, el S&P 500 un 1,75% y el Nasdaq un 2,54%. Este viernes, el primero avanzaba apenas un 0,03%, mientras el S&P 500 y el Nasdaq cedían un 0,11% y un 0,32%, respectivamente.

La atención de los mercados estadounidenses se centraba en la salida a bolsa de SpaceX, la compañía de Elon Musk, fijada para este 12 de junio a un precio inicial de 135 dólares por acción. La operación busca recaudar 75.000 millones de dólares y alcanzar una valoración de aproximadamente 1,75 billones.

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