Primer tráiler de ‘Gatto’, la nueva película de Disney Pixar: un gato negro apasionado por la música en los bajos fondos de Venecia

Este video es el tráiler oficial de la película animada 'Gato', una producción de Disney y Pixar. Las imágenes muestran a tres felinos animados, uno negro, uno marrón y uno grande de pelaje gris, interactuando en un espacio interior poco iluminado, bajo una bombilla colgante. Se observa texto en pantalla que identifica a los estudios detrás de 'Del Revés' y 'Toy Story'.

La niebla se desliza entre los canales y los tejados de Venecia cuando un par de ojos amarillos emerge en la penumbra. En esa ciudad resguardada por supersticiones y secretos, gatos y humanos comparten las sombras, pero solo unos pocos conocen las reglas que rigen los bajos fondos. Disney y Pixar, que vienen aupados por el reciente éxito de Hoppers, invitan a cruzar ese umbral invisible con el estreno del primer tráiler de Gatto, una aventura animada que revela el pulso clandestino de una ciudad gobernada por felinos. El adelanto presenta una historia de lealtad y riesgo en la que la redención se juega entre callejones húmedos, pactos oscuros y amistades improbables bajo la dirección de Enrico Casarosa y la producción de Andrea Warren, el equipo responsable de Luca.

El primer tráiler difundido por Walt Disney Pictures y Pixar Animation Studios muestra a Nero, un luchador gato negro, y a Rocco, jefe de la mafia felina, en un intenso interrogatorio a otro personaje felino. La escena introduce el tono oscuro y cómico que dominará la película, con referencias claras al ambiente criminal veneciano y a las supersticiones populares que rodean a los gatos negros en la cultura local. Será una película de lo más diferente a lo que acostumbra el estudio, pues la animación combina técnicas pintadas a mano con imágenes generadas por computadora, reforzando el carácter innovador de la producción.

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Mark Ruffalo ha sido confirmado en el reparto de voces original para interpretar a Nero, mientras que Laurence Fishburne dará vida a Rocco, el despiadado líder de la mafia. El elenco se completa con otros personajes como Maya, una música callejera, y Lauren, cuya voz será interpretada por Ismail Elsene. El anuncio oficial del casting se realizó durante el Festival de Annecy en 2025, evento en el que el director Enrico Casarosa y la productora Andrea Warren presentaron por primera vez el proyecto al público internacional.

Póster oficial de 'Gatto', la nueva película de Disney Pixar

Una propuesta visual muy diferente

La trama de Gatto sitúa a Nero tras años desplazándose por una Venecia repleta de supersticiones y canales. El protagonista duda de sus propias decisiones y comienza a cuestionar si ha vivido correctamente sus nueve vidas, tema recurrente en el folklore felino. Al encontrarse en deuda con Rocco, Nero debe elegir entre someterse a las órdenes del jefe mafioso o buscar una salida diferente a su destino. La aparición de Maya en su vida marca el inicio de una amistad inesperada y el punto de partida de un recorrido por los rincones ocultos de la ciudad, donde la música y la aventura se entrelazan.

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El estreno mundial de Gatto está previsto para el 5 de marzo de 2027, exclusivamente en salas de cine para después llegar a Disney+. La fecha, adelantada respecto al calendario inicial, responde a una estrategia de Pixar para evitar la coincidencia con otras producciones de alto perfil. El film se convertirá en el largometraje número 32 de Pixar Animation Studios y representa una nueva apuesta del estudio por explorar temáticas vinculadas a la identidad, la exclusión social y la búsqueda de propósito, todo ello enmarcado en una narrativa para el público familiar.

En palabras de los responsables, “la película busca mostrar cómo incluso los más incomprendidos pueden encontrar su lugar en el mundo”, una idea que se manifiesta tanto en el desarrollo de Nero como en el recorrido emocional que propone la historia. El lanzamiento del tráiler y el póster marca el inicio de la campaña promocional, en la que se esperan nuevas revelaciones sobre el reparto, la banda sonora y los detalles técnicos de la producción. La expectativa crece entre los seguidores de Disney y Pixar, que aguardan el debut de una propuesta que promete renovar el género de animación y consolidar el legado creativo del estudio.

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