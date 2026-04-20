Charlize Theron sobre las declaraciones de Timothée Chalamet sobre la poca importancia del ballet: “Dentro de diez años la IA hará su trabajo”

Charlize Theron, que tiene formación de baile, consideró las palabras de Timothée Chalamet sobre la disciplina como "muy desacertadas"

La reciente polémica generada por Timothée Chalamet, tras sus declaraciones sobre el ballet y la ópera, ha encontrado respuesta en la voz de Charlize Theron, quien ha defendido la complejidad y el valor de estas disciplinas artísticas. La actriz, en una entrevista publicada por The New York Times, ha subrayado que, desde su experiencia personal, la danza exige un esfuerzo físico y mental extremo y que la inteligencia artificial nunca podrá replicar la esencia de una actuación de ballet en directo.

El debate se intensificó después de que Chalamet afirmara públicamente que prefería no implicarse en artes como el ballet o la ópera, justificando su postura en que “nadie se interesa ya por estas disciplinas”. En ese contexto, el intérprete de Marty Supreme afirmó en un encuentro con Matthew McConaughey que no deseaba “estar trabajando en ballet u ópera o cosas donde es como, ‘Oye, mantengamos esto vivo’, aunque en realidad ya a nadie le importa esto”.

La reacción de figuras vinculadas a la danza y la ópera no tardó en producirse, incluyendo respuestas de colegas del sector cinematográfico que quisieron matizar la visión de Chalamet. Entre ellas, la intervención de Charlize Theron se ha presentado como una de las más contundentes. Durante su conversación con The New York Times, Theron describió el ballet como “probablemente una de las cosas más difíciles” a las que se ha enfrentado en su carrera.

Una disciplina que implica dureza y rigor

Para ilustrar su dureza, ha explicado: “Me enseñó disciplina. Me enseñó estructura. Me enseñó a trabajar duro. Me enseñó a ser fuerte. Es casi abusivo. Hubo varias veces en las que tuve infecciones de sangre por ampollas que nunca sanaban. Y no tienes ni un día libre”.

Charlize Theron bailando en los Oscar junto a Channing Tatum

Preguntada específicamente sobre la polémica en torno a Chalamet, Theron ha calificado las palabras del actor como “muy imprudentes” y ha recordado que el ballet y la ópera “necesitan ser enaltecidas constantemente porque realmente lo pasan mal”. En la misma línea, la también protagonista de Mad Max: Furia en la carretera ha considerado que si bien la inteligencia artificial podría, en un futuro próximo, realizar determinadas tareas interpretativas, existe una dimensión irremplazable en las artes en vivo. “Dentro de 10 años, la IA podrá hacer el trabajo de Timothée, pero no podrá reemplazar a una persona bailando en vivo sobre un escenario“, ha zanjado la actriz.

Una polémica que encendió Internet

La polémica entorno a las palabras de Chalamet traspasó las redes sociales y llegó incluso a mencionarse durante la ceremonia de los Oscar, donde el presentador Conan O’Brien ironizó acerca del descontento despertado tanto en la comunidad de la ópera como en la del ballet.

La polémica por los dichos de Timothée Chalamet sobre ópera y ballet impulsó un récord de ventas y renovado interés en las artes escénicas - REUTERS/Daniel Cole

El episodio ha puesto de relieve la tensión existente entre la percepción de ciertas disciplinas clásicas y el lugar que ocupan hoy en el panorama cultural. Tanto para Theron como para los profesionales del ballet y la ópera que han intervenido en el debate, las declaraciones de Chalamet han servido de punto de partida para reivindicar el esfuerzo, la disciplina y la resistencia física que exigen estas artes, frente a la idea de que han perdido su relevancia cultural.

Theron, quien ha relatado la dureza del entrenamiento y las consecuencias físicas que experimentó durante su formación en danza, ha subrayado que “esa mentalidad de no rendirse, de que no hay otra opción, de seguir adelante, es algo que hay que practicar cada día”, tal y como ha explicado en su entrevista con The New York Times.