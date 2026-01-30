España Cultura

Timothée Chalamet, hasta el infinito y más allá: con solo 30 años, el actor se encuentra en la cima de Hollywood y estrena ‘Marty Supreme’

Acaba de ser nominado por tercera vez al Oscar y puede que en esta ocasión sea la definitiva. Analizamos la fulgurante carrera del intérprete de moda

Trailer de 'Marty Supreme', protagonizada por Timothée Chalamet

La carrera de Timothée Chalamet ha experimentado un ascenso fulgurante en la industria cinematográfica, tal y como pone de manifiesto su última nominación al Oscar por su papel en Marty Supreme.

Con solo treinta años cumplidos el pasado mes de diciembre, el actor estadounidense ya ha acumulado tres nominaciones a la estatuilla, tras sus reconocidas interpretaciones en Call me by your name y A complete Unknown y su presencia se ha consolidado como una de las más solicitadas en el Hollywood contemporáneo.

Chalamet arrancó su trayectoria cinematográfica a los diecinueve años con la comedia Worst Friends (2014), un filme que apenas dejó huella, ni para el público ni para el propio intérprete. Sin embargo, ese mismo año formó parte de la superproducción Interstellar, bajo la dirección de Christopher Nolan, donde encarnó a Tom, el hijo del personaje interpretado por Matthew McConaughey.

Timothée Chalamet como Elio en
Timothée Chalamet como Elio en 'Call me by your name', su primer gran papel protagonista con el que sorprendió a todos

El propio Chalamet ha mostrado en diversas ocasiones su aprecio por esta película, a la que posiciona entre sus favoritas. A quienes remonten la memoria televisiva, no se les escapa su participación previa en varios episodios de la segunda temporada de la serie Homeland (2012), donde fallecía en un atentado terrorista como hijo del vicepresidente de los Estados Unidos.

Su gran consolidación en la pantalla

La etapa inicial en la carrera de Chalamet se ha visto marcada por un progresivo salto de papeles secundarios a la consolidación absoluta como figura central en el cine internacional. Tras su paso por la televisión y pequeños papeles en el cine, llegó su colaboración con Greta Gerwig, encarnando a personajes clave en Lady Bird y Mujercitas, esta última donde ejerció como el único protagonista masculino relevante.

Sin embargo, fue el año 2017 el que supuso un punto de inflexión, cuando interpretó Call me by your name bajo las órdenes de Luca Guadagnino. Esta película le convirtió en estrella indiscutible del cine independiente con proyección internacional gracias a la delicadeza, entrega y expresividad con la que interpretó a un adolescente que descubría su identidad y vivía una historia de amor con un hombre más mayor. Más tarde, repetiría con el director en la muy arriesgada Hasta los huesos, en la que interpretaba a un caníbal.

Además de su versatilidad interpretativa, Chalamet también se ha convertido en foco de atención por episodios ajenos al cine, como su llegada en bicicleta eléctrica fosforita a la ‘première’ londinense de A complete Unknown en enero del pasado año, o su relación sentimental con Kylie Jenner, perteneciente al conocido clan Kardashian. También se ha convertido en icono de moda y cada uno de sus pasos por la alfombra roja no pasa desapercibido.

Uno de sus icónicos looks,
Uno de sus icónicos looks, en la premiere del Festival de Venecia en la presentación de 'Hasta los huesos' REUTERS/Yara Nardi

El último lustro ha sido especialmente intenso en cuanto a su participación en grandes producciones. Ha alternado el cine de autor, como La crónica francesa (2021) de Wes Anderson, con proyectos de alcance global, por ejemplo, la trilogía de Dune dirigida por Denis Villeneuve, donde encarna a Paul Atreides.

También ha asumido papeles tan variados como el de Bob Dylan en A complete unknown (2025) y el de un campeón de pimpón en Marty Supreme, filmes que le han valido sus más recientes nominaciones al Oscar.

Chalamet ha intervenido igualmente en títulos dirigidos por figuras emblemáticas como Woody Allen con Día de lluvia en Nueva York (2019), aunque posteriormente se ha distanciado públicamente del director. Asimismo, su talento ha quedado patente en producciones para toda la familia como Wonka (2023), donde combinaba canto y baile en un encantador spin-off de Charlie y la fábrica de chocolate y, en un registro muy diferente, en Beautiful boy (2018), en la que interpreta a un joven adicto a la metanfetamina.

¿Etapa de madurez?

La notoriedad de Chalamet ha trascendido la gran pantalla gracias a su presencia en campañas publicitarias de primer nivel, un indicador habitual de consagración en Hollywood. Ha protagonizado anuncios para la fragancia Bleu de Chanel, dirigidos por Martin Scorsese y Mario Sorrenti.

Entre sus colaboraciones más curiosas destaca su actuación junto a Winona Ryder en un anuncio para Cadillac, Edgard Scissorhands (2021), donde interpreta al hijo de Johnny Depp emulando a Eduardo Manostijeras.

Timothée Chalamet encarnó a Bob
Timothée Chalamet encarnó a Bob Dylan. Searchlight Pictures

En el ámbito personal, sus relaciones han ocupado páginas en la prensa, como la que mantuvo durante dos años con Lily-Rose Depp, hija de Johnny Depp y Vanessa Paradis. Otra faceta relevante de Chalamet es la influencia de sus orígenes familiares. Su padre, Marc Chalamet, trabaja como corresponsal de Le Parisien en Nueva York, lo que aporta al actor un marcado perfil europeizante. Su madre, Nicole Flender, participó en el thriller Juego de seducción (1992) con un pequeño papel.

En los últimos años, Chalamet también ha asumido responsabilidades detrás de la cámara, produciendo tres de las películas en las que ha trabajado más recientemente: Hasta los huesos, A complete unknown y Marty Supreme. Este paso evidencia la madurez y consolidación alcanzadas, pues la coproducción se ha afianzado como una dinámica habitual entre las grandes estrellas del cine estadounidense. Lo que está claro es que sabe manejar mejor que muchas otras estrellas de su generación (como Jacob Elordi) lo que significa ser un actor, una estrella y una marca ‘andante’ en sí misma, algo que demuestra en cada una de sus apariciones.

