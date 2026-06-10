España Cultura

Guerra entre Cáceres y Mérida por un concierto de Pablo López: un festival cancela la actuación del cantante por anunciar fecha en la otra ciudad

El Consorcio de la Ciudad Monumental ha anunciado que el artista no actuará en el Teatro Romano tras incumplir una cláusula de exclusividad

Guardar
Google icon
El cantante y compositor Pablo López durante un concierto en el Wizink Center de Madrid. (Ricardo Rubio / Europa Press)
El cantante y compositor Pablo López durante un concierto en el Wizink Center de Madrid. (Ricardo Rubio / Europa Press)

La cancelación del concierto de Pablo López, programado para el próximo 13 de junio en el Teatro Romano de Mérida, ha sido confirmada por la organización del Festival Stone & Music tras la revocación de la autorización por parte del Consorcio de la Ciudad Monumental, organismo público dependiente de la Junta de Extremadura y otras instituciones públicas.

La decisión se ha producido, según ha anunciado la administración del evento, tras conocer que el artista actuaría el próximo 18 de septiembre en la plaza de toros de Cáceres, en el marco del Monumental Cáceres Festival. Un compromiso que derivaría en un incumplimiento de la condición de exclusividad que exige el reglamento local para actuar en este emblemático recinto emeritense.

PUBLICIDAD

La normativa del Consorcio establece que los artistas programados en el festival deben mantener la exclusividad de actuaciones en Extremadura durante el año de su concierto, tal como recoge el artículo 3.3 de la regulación de espectáculos en el Teatro Romano. Así, el anuncio de Pablo López, quien ofrecerá un total de 16 conciertos por toda España a lo largo de los meses de junio, julio, agosto y septiembre, habría marcado el inicio del conflicto.

El Consorcio se disculpa con los espectadores y ofrece una devolución de los billetes

Según la organización del festival, tras hacerse pública la actuación en Cáceres, se notificó inmediatamente a la oficina del artista la incompatibilidad con las condiciones establecidas para Mérida. “Informamos a la oficina del artista de la incompatibilidad que dicha actuación suponía con las condiciones establecidas para su concierto en Mérida”, señaló el comunicado del Stone & Music.

PUBLICIDAD

El Consorcio, al constatar que no se alcanzaba una solución que respetara la exclusividad, decidió revocar la autorización, decisión tras la que han querido asegurar que lamentan “profundamente las molestias que esta situación pueda ocasionar a los espectadores que habían adquirido sus entradas para el concierto”. Por su parte, Pablo López mantendrá su fecha en Cáceres, donde ha sido invitado por el Ayuntamiento para conmemorar el 40 aniversario de la declaración de la ciudad como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

Imágenes del Icónica Santalucía Sevilla Fest, el festival de conciertos más multitudinario de España. (Instagram)

Para quienes adquirieron sus entradas en línea, el reembolso se realizará de forma automática a partir del 11 de junio, utilizando el mismo método de pago empleado en la compra. En el caso de compras presenciales, los asistentes podrán solicitar la devolución en la taquilla de la Plaza de España de Mérida, que atenderá durante el jueves y hasta el sábado con horarios específicos detallados por la organización.

A pesar de que las cláusulas de exclusividad territorial son muy habituales en la industria de la música, lo es menos que la imposición de la misma venga por parte de un organismo público como lo es el Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida. Al tratarse de una normativa oficial de uso de un monumento, el Consorcio tiene la potestad legal de revocar la autorización si no se cumple el requisito. Con todo, no se recuerda un caso parecido al que ha tenido lugar con Pablo López.

Temas Relacionados

Pablo LópezConciertosConciertos EspañaExtremaduraEspaña-CulturaEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Suspenden un festival con Nathy Peluso y Rels B por la visita del papa León XIV a Tenerife

Tras la activación del Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil de Canarias, se ha prohibido la realización de eventos multitudinarios durante la visita del pontífice

Suspenden un festival con Nathy Peluso y Rels B por la visita del papa León XIV a Tenerife

Nadie esperaba mucho de esta película, pero logró recaudar casi 400 millones de dólares y ahora es la más vista en Disney Plus: “Una de las más divertidas de Pixar”

Daniel Chong dirige ‘Hoppers’, uno de los mayores éxitos de Pixar de la última década en la que los humanos introducen su conciencia en animales artifices para comunicarse con otras especies

Nadie esperaba mucho de esta película, pero logró recaudar casi 400 millones de dólares y ahora es la más vista en Disney Plus: “Una de las más divertidas de Pixar”

Llega a Prime Video la nueva serie que no te puedes perder si te ha gustado ‘Off Campus’ y ‘El verano en el que me enamoré’: “La dosis perfecta de profundidad y emoción”

La adaptación de la novela superventas de Carley Fortune llega a la plataforma con ocho episodios

Llega a Prime Video la nueva serie que no te puedes perder si te ha gustado ‘Off Campus’ y ‘El verano en el que me enamoré’: “La dosis perfecta de profundidad y emoción”

La película de acción de Jason Statham que se ha colado entre lo más visto de Prime Video y HBO Max: “Los fans del cine de acción la devorarán”

El actor protagoniza esta película coescrita por Sylvester Stallone en la que da vida a un exmiembro de las Fuerzas Especiales que trabaja en el mundo de la construcción

La película de acción de Jason Statham que se ha colado entre lo más visto de Prime Video y HBO Max: “Los fans del cine de acción la devorarán”

La obra más desconocida de Julian Barnes: una saga sobre un detective bisexual que el Princesa de Asturias publicó bajo seudónimo para dar rienda suelta a sus “fantasías violentas”

En los años 80, el escritor británico publicó cuatro novelas negras como Dan Kavanagh, protagonizadas por uno de los primeros detectives LGTB de la ficción británica

La obra más desconocida de Julian Barnes: una saga sobre un detective bisexual que el Princesa de Asturias publicó bajo seudónimo para dar rienda suelta a sus “fantasías violentas”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Viaje del papa León XIV a Barcelona, en directo | El papa León pide “cultivar el amor” frente a la Moreneta en el monasterio de Montserrat

Viaje del papa León XIV a Barcelona, en directo | El papa León pide “cultivar el amor” frente a la Moreneta en el monasterio de Montserrat

Mazón pidió a sus consellers “inundar” de datos a los medios el día de la DANA: “Desprende sensación de estar alerta que te cagas”

Zapatero pide al juez que aclare cómo se obtuvo en Estados Unidos el móvil de Rodolfo Reyes, pieza clave en la investigación sobre el rescate de Plus Ultra

Un tribunal declara improcedente el despido de un obrero a través de un burofax que nunca llegó: el juez dice que la empresa no intentó avisarle por WhatsApp

Duro golpe para el Real Madrid de Florentino: el Supremo inadmite el recurso del club para reactivar los conciertos en el Bernabéu

ECONOMÍA

Amancio Ortega engorda su patrimonio inmobiliario con la adquisición de un centro logístico en Países Bajos por 132 millones de euros

Amancio Ortega engorda su patrimonio inmobiliario con la adquisición de un centro logístico en Países Bajos por 132 millones de euros

Los agricultores piden a Bruselas aumentar los controles sobre las importaciones de Egipto: “Ponen en riesgo la salud de los consumidores”

Uno de cada dos trabajadores de la Unión Europea podría estar expuesto a factores de riesgo de cáncer en el trabajo

El Estatuto de los Trabajadores garantiza 14 festivos retribuidos al año: qué dice la ley sobre descansos, permisos y calendarios autonómicos

Los principales factores de una brecha salarial de género del 20,6% en España: parcialidad laboral, segregación sectorial y posible discriminación

DEPORTES

¿Y si ya nadie ofrece más de 150 millones? La encrucijada del Atlético de Madrid con un Julián Álvarez desencantado con el club

¿Y si ya nadie ofrece más de 150 millones? La encrucijada del Atlético de Madrid con un Julián Álvarez desencantado con el club

Florentino Pérez le chiva al papa León XIV que Almeida es del Atlético de Madrid: “Siempre es buena la sana rivalidad”

Rafa Nadal respalda a Florentino Pérez: “Es el mejor presidente de la historia del Real Madrid”

Dónde ver los partidos del Mundial 2026: de los encuentros de España a los de Inglaterra, Brasil, Argentina o Francia

Una selección nacional, una película: así es el divertido juego con el que puedes combinar fútbol y cine durante el Mundial