Guerra entre Cáceres y Mérida por un concierto de Pablo López: un festival cancela la actuación del cantante por anunciar fecha en la otra ciudad

El cantante y compositor Pablo López durante un concierto en el Wizink Center de Madrid. (Ricardo Rubio / Europa Press)

La cancelación del concierto de Pablo López, programado para el próximo 13 de junio en el Teatro Romano de Mérida, ha sido confirmada por la organización del Festival Stone & Music tras la revocación de la autorización por parte del Consorcio de la Ciudad Monumental, organismo público dependiente de la Junta de Extremadura y otras instituciones públicas.

La decisión se ha producido, según ha anunciado la administración del evento, tras conocer que el artista actuaría el próximo 18 de septiembre en la plaza de toros de Cáceres, en el marco del Monumental Cáceres Festival. Un compromiso que derivaría en un incumplimiento de la condición de exclusividad que exige el reglamento local para actuar en este emblemático recinto emeritense.

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La normativa del Consorcio establece que los artistas programados en el festival deben mantener la exclusividad de actuaciones en Extremadura durante el año de su concierto, tal como recoge el artículo 3.3 de la regulación de espectáculos en el Teatro Romano. Así, el anuncio de Pablo López, quien ofrecerá un total de 16 conciertos por toda España a lo largo de los meses de junio, julio, agosto y septiembre, habría marcado el inicio del conflicto.

El Consorcio se disculpa con los espectadores y ofrece una devolución de los billetes

Según la organización del festival, tras hacerse pública la actuación en Cáceres, se notificó inmediatamente a la oficina del artista la incompatibilidad con las condiciones establecidas para Mérida. “Informamos a la oficina del artista de la incompatibilidad que dicha actuación suponía con las condiciones establecidas para su concierto en Mérida”, señaló el comunicado del Stone & Music.

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El Consorcio, al constatar que no se alcanzaba una solución que respetara la exclusividad, decidió revocar la autorización, decisión tras la que han querido asegurar que lamentan “profundamente las molestias que esta situación pueda ocasionar a los espectadores que habían adquirido sus entradas para el concierto”. Por su parte, Pablo López mantendrá su fecha en Cáceres, donde ha sido invitado por el Ayuntamiento para conmemorar el 40 aniversario de la declaración de la ciudad como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

Imágenes del Icónica Santalucía Sevilla Fest, el festival de conciertos más multitudinario de España. (Instagram)

Para quienes adquirieron sus entradas en línea, el reembolso se realizará de forma automática a partir del 11 de junio, utilizando el mismo método de pago empleado en la compra. En el caso de compras presenciales, los asistentes podrán solicitar la devolución en la taquilla de la Plaza de España de Mérida, que atenderá durante el jueves y hasta el sábado con horarios específicos detallados por la organización.

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A pesar de que las cláusulas de exclusividad territorial son muy habituales en la industria de la música, lo es menos que la imposición de la misma venga por parte de un organismo público como lo es el Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida. Al tratarse de una normativa oficial de uso de un monumento, el Consorcio tiene la potestad legal de revocar la autorización si no se cumple el requisito. Con todo, no se recuerda un caso parecido al que ha tenido lugar con Pablo López.