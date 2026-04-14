Mëstiza, las dos únicas ‘Spanish chicas’ del Coachella Fest: “Los españoles, si nos ponemos a hacer algo, siempre lo hacemos superbién”

Belah (izquierda) y Pitty Bernad, integrantes del dúo Mëstiza. (Cedida)

Como cada año, el desierto de California ha reunido a varios de los artistas más famosos del planeta para celebrar el Coachella Fest, uno de los eventos musicales más importantes del mundo. Pop, rock, hip-hop, música electrónica... Actuar allí es un gran hito en la carrera de cualquier artista, y en 2026, son varios nombres españoles los que han figurado en el cartel: Rusowsky, una de las grandes revelaciones del año; Carolina Durante, referentes del indie rock desde hace años; y Mëstiza, el dúo de DJs conocido por su mezcla de música electrónica, flamenco y folclore español.

La presencia de Mëstiza en el Coachella Fest convierte a Pitty Bernad y Belah en las únicas artistas españolas que representarán a España en el Empire Polo Club de Indio. “Mi niña interior todavía no se lo puede creer”, dice la primera en una entrevista con Infobae. “Cuando empezamos nuestras carreras, jamás nos hubiéramos pensado ir a un festival como este, ni siquiera como invitadas”. Sin embargo, el dúo actuará por partida doble en el valle estadounidense, los domingos 12 y 19, confirmándose como uno de los grandes nombres de la música electrónica a nivel internacional.

La concurrencia del dúo en el famoso festival coincide, además, con el lanzamiento de Spanish Chica, su segundo disco. “La Spanish Chica es la mujer que encontramos en la calle, que todos los días sabe lo que quiere, que mira hacia adelante, que sabe dónde va y que tiene una compañera con la que se ayudan". Si sus nuevas canciones presentan una evolución natural en su sonido (más electrónico y menos flamenco, aunque preservando el juego con las raíces de la música española, árabe y de otras regiones), el título nace del apodo que recibían Pitty y Belah cada vez que pinchaban fuera de España. “Nos empezaron a llamar las “Spanish chichas”, y el final empezó a tener un significado más allá de referirse a nosotros: era una actitud".

Mëstiza, el dúo español de música electrónica que mezcla música tradicional y 'house'. (Vídeo cedido)

El origen del dúo

“Nosotras a veces sentimos que teníamos una misión, casi un destino”, explica Pitty al recordar los inicios de un proyecto que, pese a su corta trayectoria (el dúo se formó en 2021), ha experimentado un éxito enorme. “Tanto Belah como yo estuvimos más de diez años tocando por separado, en cabinas donde nadie nos miraba porque el momento en la electrónica era muy diferente y ha evolucionado mucho”.

No tardaron en conocerse: al fin y al cabo, eran de las pocas mujeres de la industria (“desgraciadamente”, puntualiza la DJ), y en una quedada para tocar en un directo de Twitch, empezaron a hablar del hecho de que la música que tocaban tenía tradición de otras culturas. “No entendíamos por qué no existía un género que fuera como Spanish House, y que recogiera todos esos cantos tan maravillosos y joyas que tenemos en nuestra tradición y las incorporase al house. Hicimos nuestra primera canción y la verdad que fue un success. Desde entonces, fuimos construyendo miguita a miguita esto, siendo dos niñas de pueblo pequeño, pero con grandes sueños”.

De este modo, Mëstiza aprovecha ahora la explosión que ha vivido la electrónica más allá de lo comercial. “El tecno ha tenido un boom muy importante en la escena en los últimos años y ahora la gente entiende mucho mejor lo que es la cultura de club, y en los últimos años cada vez hay más DJs, se habla más de ellos”, reflexiona Pitty. Precisamente, en la sala principal del considerado como el club número uno del mundo, el Hï Ibiza, ella y Belah harán historia al convertirse en las primeras artistas femeninas en liderar una residencia de temporada completa.

El dúo Mëstiza lanza 'Spanish Chica', su segundo álbum. (Imágenes cedidas)

La evolución de la música electrónica en España

A pesar de esa explosión de la música electrónica, lo cierto es que las mujeres DJ siguen teniendo una menor presencia en este género. “No creemos para nada que haya discriminación en la escena”, empieza Pitty. “Cualquier mujer puede desarrollar su música, pero lo que pasa es que faltan mujeres que se animen a subirse a un escenario y a tocar en una cabina”.

Lo que sí parece producirse, sin embargo, es la falta de visibilidad en general de muchos DJs en España pese a estar haciendo una gran labor en el género. “Hay nombres muy grandes, como Dennis Cruz, Andrés Campos o Indira Paganotto: la realidad es que los españoles, si nos ponemos a hacer algo, siempre lo hacemos superbién. Pero no son tan conocidos en nuestro país, mientras que fuera de él venden muchísimos tickets y lo petan”.

Todos ellos, incluyendo también a Mëstiza, son quienes exportan a clubs y festivales de todo el mundo la ‘marca España’ en lo que a música electrónica se refiere, aunque para Pitty se trata de algo mucho más “pasional”. “Son nuestras raíces, es lo que mejor sabemos hacer y no tendría sentido comunicar o mezclar otro tipo de cultura que no fuera la nuestra”. Por eso, la gente que acude a los shows de ella y Belah “sabe perfectamente a lo que viene”. “Es una mezcla de orígenes y tradición con música electrónica, pero todos saben que van a bailar y que van a disfrutar”.