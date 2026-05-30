España

Embalses de agua: la reserva bajó este sábado 30 de mayo

El Boletín Hidrológico Peninsular ha publicado la situación de los embalses de agua en España

Guardar
Google icon
Miteco actualiza la situación de los embalses de agua en España (EFE)
Miteco actualiza la situación de los embalses de agua en España (EFE)

El Boletín Hidrológico Peninsular ha informado que los embalses de agua en España se encuentran en un 84,01 % de su capacidad este sábado 30 de mayo.

Los datos oficial señala que la captación de agua bajó en comparación con la última semana.

Conocer la capacidad de los embalses en España se ha convertido en un tema de vital importancia para comprender la administración de los recursos hídricos en el país.

PUBLICIDAD

Panorama general de los embalses de España

Fecha: sábado 30 de mayo de 2026.

Capacidad: 56.043 hm3.

Total de agua embalsada: 47.083 hm3.

Porcentaje de agua embalsada: 84,01 %.

Variación de hace una semana: -95 hm3.

Variación porcentual semanal: -0,17 %.

Agua embalsada registrada hace un año: 43.412 hm3.

Porcentaje de agua embalsada hace un año: 77,46 %.

Situación de las reservas de agua en España por comunidad autónoma

Los embalses de agua están a su 84,01 % de capacidad (Reuters)
Los embalses de agua están a su 84,01 % de capacidad (Reuters)

Andalucía: 86,41%.

Aragón: 86,71%.

Asturias: 86,84%.

C. Valenciana: 59,20%.

Cantabria P. Vasco La Rioja: 92,35%.

Castilla-La Mancha: 70,79%.

Cataluña: 92,05%.

Comunidad de Castilla y León: 89,69%.

Extremadura: 84,66%.

Galicia: 85,68%.

Murcia: 35,14%.

Navarra: 90,28%.

Tips para ahorrar agua

Independientemente de la situación en los embalses en España, siempre se debe ser responsable con su uso. Por ello, el Miteco publicó una serie de recomendaciones para ahorrar agua desde los hogares.

PUBLICIDAD

Antes de dormir anote la cifra que marca el contador de agua y al despertar, antes de cualquier consumo, volver a leerlo. Si la cifra del contador ha cambiado, es posible que exista alguna fuga.

Otra de las fugas silenciosas es a través del inodoro, para descubrir si existe alguna se puede teñir el agua de la caja con algún tinte inofensivo lo que facilitara si hay algun desperdicio de agua.

El goteo aparentemente inocuo de un grifo puede suponer, a la larga, pérdidas de agua muy significativas de alrededor de 30 litros cada día. Si detectas una gotera de este tipo, lo mejor es arreglarla lo antes posible.

Si vas a ausentarte de tu vivienda durante unos días y no tienes instalado ningún sistema de riego automático, es mejor cerrar la llave de paso del agua. Así se evitan pérdidas de agua por pequeñas fugas o inundaciones por roturas imprevistas.

Temas Relacionados

Nivel de embalses en España hoyReserva de agua en España hoyÚltimas actualizacionesEmbalses EspañaEmbalses España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Clima hoy en España: temperaturas para Zaragoza este 30 de mayo

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Clima hoy en España: temperaturas para Zaragoza este 30 de mayo

Clima en España: temperatura y probabilidad de lluvia para Valencia este 30 de mayo

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Clima en España: temperatura y probabilidad de lluvia para Valencia este 30 de mayo

Quién se quedó la cabaña que vio los últimos días de Antonio Flores: el refugio que Lola Flores mandó a construir en El Lerele para tenerle cerca

La mítica casita de madera en la que Antonio Flores pasó sus últimos días sigue marcando a la familia 31 años después de su muerte

Quién se quedó la cabaña que vio los últimos días de Antonio Flores: el refugio que Lola Flores mandó a construir en El Lerele para tenerle cerca

La finca donde Carrero Blanco cazaba desde un vagón y cuya seguridad le cuesta a Madrid 211.000 euros al año porque no puede venderla

El Gobierno regional ha contratado a Ariete Seguridad, que dirige una exconcejala del PP, para proteger esta propiedad de 2,4 millones de metros cuadrados. Cuenta con tal nivel de protección medioambiental que no tiene salida en el mercado

La finca donde Carrero Blanco cazaba desde un vagón y cuya seguridad le cuesta a Madrid 211.000 euros al año porque no puede venderla

¿Estrategia o amenaza de la industria? El Gobierno y las farmacéuticas ocultan el precio real de los medicamentos

Sanidad defiende que la confidencialidad de precios es necesaria para proteger el acceso a los medicamentos, mientras Civio exige transparencia en un proceso público

¿Estrategia o amenaza de la industria? El Gobierno y las farmacéuticas ocultan el precio real de los medicamentos
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La finca donde Carrero Blanco cazaba desde un vagón y cuya seguridad le cuesta a Madrid 211.000 euros al año porque no puede venderla

La finca donde Carrero Blanco cazaba desde un vagón y cuya seguridad le cuesta a Madrid 211.000 euros al año porque no puede venderla

Los socios reordenan su estrategia tras el caso Zapatero, pero sin abrir la puerta a la moción de censura: pedir elecciones o cuestión de confianza

El abogado de Begoña Gómez solicita aplazar su comparecencia del 9 de junio ante el juez Peinado

El PSOE volvería a ganar las elecciones, según el último CIS antes de la imputación de Zapatero y el requerimiento de la UCO en Ferraz

Los ciclistas ya no pueden circular por los arcenes de las carreteras: qué dice realmente la ley sobre esta prohibición

ECONOMÍA

El sector del aceite de oliva denuncia prácticas “especulativas” para forzar un hundimiento en los precios que no se traslada aún al supermercado

El sector del aceite de oliva denuncia prácticas “especulativas” para forzar un hundimiento en los precios que no se traslada aún al supermercado

Todos miran a ‘La Casita’ de Bad Bunny, pero pocos pueden entrar: la metáfora perfecta del problema de la vivienda

El Tribunal Supremo fija en 1.800 euros la indemnización para los hombres obligados a demandar judicialmente el complemento de maternidad

Pagar el alquiler o la hipoteca sitúa en el umbral de pobreza a más de 4,5 millones de personas en España

La dificultad de acceso a la vivienda se cronifica: marca récord como el problema que más preocupa a los españoles

DEPORTES

Luis Enrique, el hombre detrás del hito del PSG: el técnico busca la segunda corona de la Champions

Luis Enrique, el hombre detrás del hito del PSG: el técnico busca la segunda corona de la Champions

Arteta, el arquitecto del Arsenal: de su operación de corazón a la evolución táctica para lograr la primera Champions de su historia

El FC Barcelona ficha a Anthony Gordon por 70 millones más diez en variables: gol y velocidad para el ataque de Flick

La odisea de un influencer para conseguir entradas y poder ver a España en el Mundial 2026: “Esto no hay manera de pagarlo”

El Real Madrid, el equipo que más dinero genera en la historia del deporte: “Hay unos niños que quieren presentarse”