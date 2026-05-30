Embalses de agua: la reserva bajó este sábado 30 de mayo

Miteco actualiza la situación de los embalses de agua en España (EFE)

El Boletín Hidrológico Peninsular ha informado que los embalses de agua en España se encuentran en un 84,01 % de su capacidad este sábado 30 de mayo.

Los datos oficial señala que la captación de agua bajó en comparación con la última semana.

Conocer la capacidad de los embalses en España se ha convertido en un tema de vital importancia para comprender la administración de los recursos hídricos en el país.

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Panorama general de los embalses de España

Fecha: sábado 30 de mayo de 2026.

Capacidad: 56.043 hm3.

Total de agua embalsada: 47.083 hm3.

Porcentaje de agua embalsada: 84,01 %.

Variación de hace una semana: -95 hm3.

Variación porcentual semanal: -0,17 %.

Agua embalsada registrada hace un año: 43.412 hm3.

Porcentaje de agua embalsada hace un año: 77,46 %.

Situación de las reservas de agua en España por comunidad autónoma

Los embalses de agua están a su 84,01 % de capacidad (Reuters)

Andalucía: 86,41%.

Aragón: 86,71%.

Asturias: 86,84%.

C. Valenciana: 59,20%.

Cantabria P. Vasco La Rioja: 92,35%.

Castilla-La Mancha: 70,79%.

Cataluña: 92,05%.

Comunidad de Castilla y León: 89,69%.

Extremadura: 84,66%.

Galicia: 85,68%.

Murcia: 35,14%.

Navarra: 90,28%.

Tips para ahorrar agua

Independientemente de la situación en los embalses en España, siempre se debe ser responsable con su uso. Por ello, el Miteco publicó una serie de recomendaciones para ahorrar agua desde los hogares.

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Antes de dormir anote la cifra que marca el contador de agua y al despertar, antes de cualquier consumo, volver a leerlo. Si la cifra del contador ha cambiado, es posible que exista alguna fuga.

Otra de las fugas silenciosas es a través del inodoro, para descubrir si existe alguna se puede teñir el agua de la caja con algún tinte inofensivo lo que facilitara si hay algun desperdicio de agua.

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El goteo aparentemente inocuo de un grifo puede suponer, a la larga, pérdidas de agua muy significativas de alrededor de 30 litros cada día. Si detectas una gotera de este tipo, lo mejor es arreglarla lo antes posible.

Si vas a ausentarte de tu vivienda durante unos días y no tienes instalado ningún sistema de riego automático, es mejor cerrar la llave de paso del agua. Así se evitan pérdidas de agua por pequeñas fugas o inundaciones por roturas imprevistas.

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