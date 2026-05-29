Los mejores estrenos de la semana en cines: de la boda más caótica del año en ‘El drama’ al reestreno de ‘Shrek’

A días de su boda, Emma y Charlie creen tenerlo todo bajo control… hasta que las verdades empiezan a salir a la luz. Protagonizada por Zendaya y Robert Pattinson, El Drama transforma una celebración perfecta en una historia donde el amor, la honestidad y el compromiso se ponen a prueba cuando ya no hay vuelta atrás. (Diamond Distribution Film)

Cuando marzo mayea, mayo... ¿agostea? El último fin de semana del mes llega con (muy) altas temperaturas, pero no hay mejor refugio climático que un cine. Y la cartelera acompaña: de una boda de lo más atípica a mucho cine español y hasta el regreso de Shrek y la Tierra Media para quienes prefieren combatir el calor con una dosis de nostalgia. Estos son los estrenos (y reestrenos) más destacados de la semana.

El drama

(A24)

Casi dos meses después de su estreno en buena parte del mundo, por fin le toca a España. Ni la boda de Taylor Swift con Travis Kelce que se rumorea que tendrá lugar en julio promete tanto como El drama, la nueva ficción del director y guionista noruego Kristoffer Borgli protagonizada por Zendaya y Robert Pattinson. Una anticomedia romántica que sigue a Emma y Charlie los días previos a su boda hasta que una cena con amigos y una pregunta lo cambian todo: ¿Qué es lo peor que has hecho en tu vida?

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Y si te quedas con ganas de más, esta es solo la primera de las tres películas que los protagonistas comparten este año: todavía les queda La Odisea, en julio, y Dune 3, prevista para fin de año.

Corredora

Alba Sáez se encuentra al límite de sus posibilidades mentales en la película 'Corredora', ópera prima de Laura García Alonso

Del caos emocional de una boda imposible pasamos al desgaste físico y mental del deporte de élite. Tras arrasar en el Festival de Málaga con el premio ASECAN a la Mejor Ópera Prima, el debut en largometraje de Laura García Alonso protagonizado por Alba Sáez, sigue a una corredora de élite de medio fondo que, tras sufrir un brote psicótico, se ve obligada a alejarse de la alta competición y a buscar refugio en su familia, en concreto en su hermana Natalia (Marina Salas). Una cinta que promete hablar de la salud mental, del deporte y de la autoexigencia.

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A la cara

Manolo Solo y Sonia Almarcha protagonizan 'A la cara'.

Tras el corto homónimo ganador del Goya a Mejor cortometraje de ficción en 2021, llega ahora su versión en largo. El director Javier Marco y sus protagonistas, Sonia Almarcha y Manolo Solo repiten para dar vida a Lina y Pedro, una famosa presentadora de televisión y el hombre anónimo que la insulta través de redes sociales. Lo que al principio comienza como un encuentro más que incómodo termina con Lina quedándose a vivir en la casa de su hostigador. Un duelo de espejos donde descubrirán que tiene mucho más en común de lo que piensan.

La película tuvo su estreno mundial en noviembre en la Sección Oficial Albar del Festival Internacional de Cine de Gijón, donde fue reconocida con los premios a Mejor Largometraje Español y Mejor Director de Película Española.

Mallorca Confidencial

Lolita Flores, Asia Ortega y Lorca Prada en 'Mallorca Confidencial'.

Tras pasar por el Festival de Málaga fuera de concurso, Mallorca Confidencial llega a los cines con Lolita Flores al frente de este thriller policíaco dirigido por David Ilundain (B, la película) y escrito por Amelia Mora (La infiltrada). Ambientada en la Mallorca de 2007, la película sigue a Chusa, la poderosa matriarca gitana que controla el narcotráfico en Son Canal, un poblado amenazado por un gran proyecto inmobiliario. Cuando su sobrina Nela (Asia Ortega), recién salida de prisión, descubre un secreto familiar que lo cambia todo, la historia se convierte en un conflicto entre lealtad, libertad y supervivencia.

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La silla

Jaime Lorente en 'La silla', la nueva película de Ángel de la Cruz. (AF FIlms)

Jaime Lorente cambia los atracos y la acción por el suspense psicológico en La silla, el nuevo thriller dirigido por Ángel de la Cruz, ganador de cuatro premios Goya. La película sigue a Daniel Lonces, un exitoso escritor de novelas de misterio que aparentemente lo tiene todo: fama, estabilidad familiar y la vida con la que siempre soñó. Sin embargo, mientras realiza una prueba para una de sus historias, queda accidentalmente atado a una silla sin posibilidad de liberarse. Lo que parece una situación absurda pronto se transforma en una espiral angustiosa donde Daniel tendrá que luchar contrarreloj para salvar su vida y la de su familia. Un thriller casi claustrofóbico.

Shrek

Han pasado 25 años desde que un ogro verde cambió para siempre el cine de animación. Shrek regresa a los cines para celebrar su aniversario y recordar por qué sigue funcionando igual de bien dos décadas después.

El señor de los anillos: El retorno del rey

New Line Cinema.

Hay películas que merecen verse en pantalla grande al menos una vez en la vida y El retorno del rey es una de ellas. El cierre de la trilogía de Peter Jackson vuelve a los cines para que una nueva generación —y los fans de siempre— puedan revivir la batalla final por la Tierra Media como debe ser: en pantalla grande.

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