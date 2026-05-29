Todos los libros que ha comprado la reina Letizia en la Feria del Libro de Madrid 2026: de la crisis de vivienda a poetas catalanas

La reina Letizia inaugura la 85 edición de la Feria del Libro de Madrid. (EFE/Mariscal)

La 85.ª edición de la Feria del Libro de Madrid ha arrancado este viernes 29 de mayo como no podía ser de otra manera: con la visita de la reina Letizia inaugurando, un año más, una de las jornadas culturales más importantes de la capital. A las 11.00 de la mañana, junto al ministro de Cultura, Ernest Urtasun, o el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, la monarca ha visitado el Parque del Retiro, donde se encuentran las más de 360 casetas que conforman una edición marcada por la sátira y el humor.

¿Y qué se ha llevado a la Zarzuela? Es bien sabido que la periodista de profesión es una gran defensora cultural en todos sus ámbitos, del cine a la literatura. Por este motivo, las librerías le han obsequiado con numerosos ejemplares.

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Según ha podido saber Europa Press, uno de los primeros regalos que ha recibido ha sido La grieta, de Rodrigo Gervasi, una novela de apenas 120 páginas sobre la situación de la vivienda en la generación Z -su protagonista, Hugo, está en la veintena-, marcada por la precariedad, el alto precio de los pisos de alquiler y los contantes compañeros de piso que van rotando.

Los libros que entran en Zarzuela

En la librería Cervantes y Compañía también ha recibido Cartas, de Maruja Mallo, la correspondencia que una de las artistas más importantes del siglo XX escribió permite adentrarse en la generación del 27 y la Residencia de Estudiantes, con protagonistas como Lorca, Dalí o Buñuel como destinatarios. Por último, en esta caseta, también ha recibido La doble desaparición de Abril del Pino, de Marina Sanmartín, quién además de autora también es librera de este establecimiento.

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'La grieta', la nueva novela de Rodrigo Gervasi. (Sexto Piso)

La lista de obsequios ha continuado con 40 miradas sobre el libro y su futuro, volumen que recoge 40 textos de diferentes autores con edades entre los 24 y 92 años, cuyas diferentes profesiones están relacionadas con el universo literario, ya sean bibliotecarios, escritores, periodistas, libreros o distribuidores. Entre ellos, se encuentran el poeta, farmacéutico y exdiputado al Parlamento Europeo, Federico Mayor Zaragoza, que falleció el pasado 2024; o el escritor y político Antonio Rodríguez Almodóvar, Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil.

No ha faltado tampoco la cocina. Según recoge el medio citado, Letizia se ha llevado Cocina práctica riojana, de Ochoa Editores, un clásico absoluto de la gastronomía de La Rioja.

La reina Letizia, en la inauguración de la 84ª Feria del Libro de Madrid. (Europa Press)

La poesía también ha tenido un papel destacado durante el recorrido. La librería Girasol le ha regalado dos poemarios escritos por la propia librera, Laura Rguez. Sayd: Mujeres fuertes y Ama de casa. A ellos se han sumado dos títulos entregados por la editorial Huerga y Fierro: Sonido de otras lenguas, del poeta Jaime Siles, y Poetas catalanas del siglo XXI, una antología dedicada a algunas de las voces más relevantes de la poesía contemporánea en Cataluña.

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Otra de las paradas destacadas de la Reina ha sido la Editorial Nórdica, donde ha recibido dos clásicos de la literatura universal: Hambre, del premio Nobel noruego Knut Hamsun, y Noches blancas, de Fiódor Dostoyevski. Según ha explicado el editor Diego Moreno a Europa Press, Letizia ya había leído la novela de Hamsun y le trasladó que le había “encantado”.