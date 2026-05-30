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La alta repostería apuesta por la franquicia: Oriol Balaguer lanza un ‘coffee & bakery’ y piensa abrir 35 locales en dos años

El prestigioso pastelero catalán acaba de presentar su propia marca de cafetería-pastelería en formato de franquicia, un nuevo negocio con el que pretende una expansión nacional e internacional

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Oriol Balaguer estrena Balaguer Coffee & Bakery, una nueva franquicia de alta repostería (Baleguer)
Oriol Balaguer estrena Balaguer Coffee & Bakery, una nueva franquicia de alta repostería (Baleguer)

Ha pasado con el café y ahora le toca a su innegable compañero, el croissant. Ya no nos vale con esa taza de café torrefacto que tomábamos para seguir con el día; hoy, las cafeterías de especialidad nos han enseñado que puede haber algo más. Un proceso similar ha sucedido con la pastelería. Las napolitanas, donuts o cruasanes industriales se han sustituido por piezas artesanas, verdaderas obras de arte de hojaldre y brioche que alcanzan ya hechuras de alta cocina.

Oriol Balaguer ha sido uno de los grandes nombres detrás de este movimiento, que podríamos definir como ‘alta repostería’. Durante más de tres décadas, el pastelero catalán, reconocido como Mejor Chef Pastelero en 2018, ha convertido la precisión técnica, la creatividad y el amor por el producto en una firma inconfundible de sus postres, famosos dentro y fuera de España.

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Sus bombones, sus panettones y sus piezas de bollería se han convertido en un producto casi de lujo que, ahora, pretende acercarse también al consumo diario. Su trayectoria ha estado marcada por la presencia de grandes restaurantes y por la pasión por el mundo de lo dulce, liderando ahora varios proyectos en Madrid y Barcelona, como el obrador de la icónica La Duquesita o la Pastisseria Sans.

El prestigioso pastelero acaba de presentar su propia marca de cafetería-pastelería en formato de franquicia, un nuevo negocio con el que, según fuentes como El Economista, esperaría facturar 8 millones de euros en 2028. Con este nuevo proyecto, el chef y empresario pretende ocupar el hueco entre las propuestas más económicas de las cadenas surgidas en los últimos años y la pastelería tradicional, con un modelo que sirve su sello de alto nivel a precios más asequibles.

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Hasta 35 establecimientos en dos años

Como primer paso en este nuevo concepto, el pastelero abrió hace ya unos meses un primer local en Madrid, una unidad propia de lo que será Balaguer Coffee Bakery. El objetivo era perfeccionar el modelo antes de arrancar con una expansión que prevé la apertura de 35 establecimientos de la marca en dos años, con la idea de llegar a importantes plazas como Barcelona, Bilbao, Sevilla o Valencia.

La tienda de Balaguer Coffee & Bakery en Madrid (Baleguer)
La tienda de Balaguer Coffee & Bakery en Madrid (Baleguer)

Pero Balaguer sueña aún más alto, pues piensa ya en mercados como Francia, Italia, Portugal, América Latina, Florida o Dubái, que forman parte de la hoja de ruta. Un negocio que aspira a convertir un nombre consolidado de la cocina española en una marca de proyección global. Para esta aventura empresarial, Balaguer se ha asociado con el empresario argentino y director general del Club Deportivo Lugo, Adrián Raguza, con una amplia experiencia en el desarrollo de centros comerciales y franquicias.

Balaguer Coffee & Bakery funcionará siguiendo el modelo de franquicia, con una inversión media de 250.000 euros por establecimiento completo, aunque con la posibilidad de abrir formatos más pequeños como islas en centros comerciales, córners o foodtrucks.

Entrevista a Oriol Balaguer, chef pastelero de la emblemática pastelería de Madrid La Duquesita.

La oferta gastronómica principal se centrará en replicar la línea de bollería, pastelería, heladería y chocolatería de Balaguer, aunque la marca se abre ahora a otros momentos de consumo. Es por eso que dedica especial atención a los bocados salados, con una propuesta de sándwiches, ensaladas o bagels. A esto se suma una gran prioridad en el café, un producto que vive un momento de auge gracias a los locales especializados.

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