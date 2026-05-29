Tom Hanks adelanta que ‘Toy Story 5′ contiene una de las escenas más desgarradoras de la saga: “Se te rompe el corazón”

Toy Story 5 está producida por Pixar Animation Studios para Walt Disney Pictures. La película, siendo la quinta entrega principal de la serie de películas de Toy Story, está escrita y dirigida por Andrew Stanton.

El actor Tom Hanks ha adelantado que Toy Story 5 incluirá una escena que considera “de las más desgarradoras” de toda la saga, y ha situado el foco del nuevo filme en el impacto de los dispositivos sobre la infancia.

La película llegará a los cines el 19 de junio y girará en torno a Bonnie, ya con ocho años, cuando reciba su primer aparato tecnológico (una tablet infantil) y empiece a pasar demasiado tiempo delante de la pantalla. Mientras sus juguetes de siempre, observarán con alarma cómo le absorbe por completo este nuevo entretenimiento digital. En ese contexto, Tom Hanks ha explicado a The Hollywood Reporter que una de las secuencias más duras retrata a la niña herida por mensajes de otros menores que no entiende.

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El encuentro del elenco se ha celebrado el jueves por la noche en el centro de Londres, en el lanzamiento británico de la película. Allí se han reunido Tom Hanks, Tim Allen, Joan Cusack y la recién llegada Greta Lee, junto al director Andrew Stanton, en un acto que incluso ha reservado una línea de prensa específica para entrevistadores infantiles.

El impacto de la tecnología en la infancia

Hanks, voz de Woody, ha explicado por qué cree que la película toca una fibra especialmente sensible al abordar el impacto de la tecnología en la infancia. “Estas películas acaban diciendo y poniendo en palabras cosas que todo el mundo ya está pensando”, ha dicho.

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Lily Pad, el personaje que encarna Greta Lee, un iPad para niños en 'Toy Story 5'

El actor ha detallado cuál es el momento que más le ha impresionado de la nueva entrega. “Hay una de las escenas más desgarradoras que he visto en cualquiera de las películas de Toy Story: cuando a esa niña le hieren los sentimientos por lo que otras personas están escribiendo sobre ella, y no entiende por qué. No sabe qué ha hecho mal, pero le duele, y eso es algo muy premonitorio en una película sobre niños pequeños, juguetes y tecnología, ¿no creéis?”, ha dicho Hanks.

El intérprete también ha asegurado que la franquicia sigue llevándole a lugares emocionales inesperados. Según The Hollywood Reporter, Hanks ha bromeado con que las películas siempre le empujan a un terreno emocional al que entra encantado y a la vez enfadado por tener que pasar por ahí.

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500 Buzz Lightyears

En ese mismo acto, ha avanzado además una de las secuencias que más juego dará a su compañero de reparto. Al ver la primera escena en la que 500 Buzz Lightyear emergen del agua, Hanks ha contado que pensó: “Tim se lo va a pasar en grande con esto”. Luego ha rematado la broma agradeciendo que sea Tim Allen quien tenga que poner voz a los 500 y no él.

Tim Allen, la voz de Buzz Lightyear, ha confirmado que la película explora nuevas variantes del personaje. “Hay mucho Buzz en esta película, muchos Buzz diferentes. Han ampliado lo que es y lo que le hace especial. Creo que la palabra que está buscando es Guardián Espacial”, ha dicho.

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Woody y Buzz volverán a ser amigos en 'Toy Story 5'

Allen también ha subrayado que le ha sorprendido que Disney y Pixar hayan decidido examinar de forma tan directa el peso de la tecnología. “Estoy realmente impresionado de que Pixar haya hecho esto, de que se les haya ocurrido una idea así. Son una empresa tecnológica. Disney es una empresa tecnológica, y están yendo contra lo suyo, mirándose a sí mismos y viendo dónde encajan”, ha afirmado.

La película de Jessi

Para Allen, algunas escenas de la película dejan una impresión inmediata sobre hacia dónde se dirige la vida cotidiana. “Hay un par de escenas grandes en esta película que... en nuestro pase previo se hizo un silencio total, y todo el mundo dijo: ‘Hacia aquí es hacia donde vamos’”, ha relatado.

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El actor ha resumido así la tesis de la película: “No puedes obligar a la gente a volver a jugar, pero puedes enseñarles que relacionarse con los juguetes y con tu vida y tus amigos es un poco más satisfactorio que estar con tu dispositivo”.

Andrew Stanton ha explicado que la idea tomó forma hace tiempo, cuando aceptó encargarse del proyecto y buscó un punto de partida para escribirlo. Según ha contado a The Hollywood Reporter, tuvo claro desde muy pronto que quería centrar la historia en Jessie, que los dispositivos habían llegado para quedarse entre los niños después de la pandemia y que la idea de 50 Buzzes le hacía gracia.

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Jessi tendrá más protagonismo en 'Toy Story 5'

Preguntado por posibles secuelas posteriores, Stanton ha descartado tener ya planes cerrados para una sexta o séptima entrega. Según The Hollywood Reporter, el director ha dicho que vuelca todo en cada película y que la propia saga funciona porque abraza el paso del tiempo, de modo que la perspectiva cambia en cuatro o cinco años y puede convertirse en material nuevo.

La otra gran incorporación del reparto es Greta Lee, que ha adelantado algunos rasgos de su antagonista, Lily Pad. “Lily, dicho de forma simple, es un juguete nuevo. Es un dispositivo. Es verde. Tiene bracitos. Tiene muy buenas intenciones, pero quizá no siempre la mejor ejecución”, ha explicado. Lee también ha confesado cuál es su entrega favorita de la saga. Su elección ha sido Toy Story 3.

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