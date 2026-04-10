Cultura

Comienza Coachella, un festival de música convertido en pasarela de moda y laboratorio de tendencias

Durante dos fines de semana en pleno desierto de California, se sucede una maratón de artistas pop y rock de alcance global, de la estrella pop Sabrina Carpenter a los eternamente alternativos Nine Inch Nails

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El Festival de Coachella 2026 recibe a miles de fanáticos en California y marca el inicio de la temporada de festivales en Estados Unidos (Foto: REUTERS/Daniel Cole)
El Festival de Coachella 2026 recibe a miles de fanáticos en California y marca el inicio de la temporada de festivales en Estados Unidos (Foto: REUTERS/Daniel Cole)

Miles de fanáticos de la música aterrizaron en California para disfrutar de un fin de semana de fiesta en el tradicional Festival de Coachella que este año está encabezado por Sabrina Carpenter, Justin Bieber y Karol G. Coachella se celebra con la misma programación durante dos fines de semana consecutivos, del 10 al 12 de abril y del 17 al 19 de abril, en Indio, y abre el circuito de festivales en Estados Unidos.

La cita arranca este viernes con una oferta variopinta en la que destacan talentos emergentes como Teddy Swims, KATSEYE y Creepy Nuts, así como artistas consolidados como Moby. El plato fuerte de la primera noche es la participación de la estrella pop Sabrina Carpenter, quien prometió “el espectáculo más ambicioso” de su carrera. La intérprete de Manchild se estrenó en Coachella en 2024, cuando lanzó su pegajoso éxito veraniego “Espresso”. El cierre del primer día estará a cargo del DJ italiano Anyma, quien presenta su nueva producción ÆDEN. La experiencia audiovisual inmersiva que mezcla música electrónica y elementos digitales será objeto de una gira internacional después de Coachella.

La oferta musical de Coachella destaca la diversidad de géneros: tecno, k-pop, rock, punk y música electrónica (Foto: Amy Harris/archivo AP)
La oferta musical de Coachella destaca la diversidad de géneros: tecno, k-pop, rock, punk y música electrónica (Foto: Amy Harris/archivo AP)

Fiebre por Justin Bieber

La fiesta continuará en los nueve escenarios de Coachella el sábado, con presentaciones de representantes del tecno como Armin van Buuren y Adam Beyer, astros del k-pop como Taemin, y el fenómeno del dance británico, PinkPantheress. El menú del segundo día ofrece además el regreso al festival del DJ y productor francés David Guetta, así como la participación de David Byrne, el legendario cofundador de Talking Heads.

Otro acto esperado es Nine Inch Noize, la colaboración entre la banda de rock industrial Nine Inch Nails y el productor alemán Boys Noize, dupla que acaba de anunciar un álbum conjunto. Como una muestra de la diversidad de géneros que despliega Coachella, el principal escenario del festival albergará a la influencer convertida en cantante Addison Rae, así como a los rockeros neoyorquinos The Strokes, que, liderados por Julian Casablancas, regresan con un nuevo disco previsto para lanzarse en junio, luego de seis años de pausa.

La nostalgia por el reencuentro puede ser amplificada con la esperada aparición de Justin Bieber, quien cerrará la noche. Y la fiebre Bieber parece ya haberse esparcido por el valle de Coachella. Seguidores del artista de 32 años publicaron esta semana videos en redes sociales de lo que parecen ser ensayos, y que reproducen, sin imágenes del escenario, melodías de éxitos como Sorry y Where Are Ü Now.

Karol G, una latina en Coachella

La cereza del pastel el domingo será la reguetonera Karol G, primera latina en encabezar el festival. La ganadora de ocho premios Grammy Latinos debutó en Coachella en 2022 con un espectáculo que homenajeó a las estrellas de la música latina como Selena, Celia Cruz y Daddy Yankee. Para el show de este año, se espera que la cantante colombiana abrace el visual de vedette caribeña de su último trabajo, Tropicoqueta.

La edición de este año será especial pues lleva mucho talento latino dentro de uno de los festivales con mayor exposición internacional.
Coachella se celebra con la misma programación durante dos fines de semana consecutivos, del 10 al 12 de abril y del 17 al 19 de abril (Foto: IG Coachella)

El domingo promete además la primera presentación en el festival de los reyes del k-pop, BIGBANG, quienes celebran su 20º aniversario con un esperado regreso a los escenarios internacionales. También estarán el padrino del punk, Iggy Pop, y Fatboy Slim, el DJ y productor británico que dominó la música electrónica en los años 1990.

Otras participaciones esperadas son las del colectivo Major Lazer, la banda de indie pop Foster the People y la cantante, bailarina y artista visual británica FKA Twigs. Coachella ofrecerá un sinfín de coloridos lugares perfectos para alimentar las redes sociales.

Y el festival este año cerrará con una proyección bajo las estrellas del primer episodio de la tercera temporada de Euphoria, la serie de HBO que regresa a la televisión tras una pausa de cuatro años. Es la primera iniciativa de este tipo en uno de los festivales de música más famosos del mundo, que será transmitido en vivo por YouTube.

Fuente: AFP

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