Agencias

Las DJ Indira Paganotto y Brenda Serna triunfan en los Premios Nacionales de Electrónica 2025

Guardar

El mundo de la música dance española ha celebrado los Premios Nacionales de la Música Electrónica, organizados por la revista Vicious Magazine desde 2011, en los que han triunfado las DJ Indira Paganotto y Brenda Serna al ganar el premio a Mejor Artista Nacional y Artista Revelación, respectivamente.

En la gala, celebrada en Teatro Kapital (Madrid), se ha confirmado la consolidación definitiva del talento femenino en las cabinas y el buen momento que atraviesa el género. La gran ganadora ha resultado ser la DJ Indira Paganotto, que sin embargo no ha podido asistir a la ceremonia debido a un problema médico.

Nacida en Gran Canaria hace 33 años, es conocida por su fusión de psy-trance y techno. Este verano ha destacado con una fiesta semanal en Hï Ibiza y también ha brillado al actuar en Coachella y Tomorrowland, cerrando el festival Monegros, y colaborando con Nile Rodgers en la canción 'Arte como amante'.

En la carrera por el premio, la canaria se ha impuesto a los finalistas Fátima Hajji y Andrés Campo. La valenciana Brenda Serna se ha coronado como Mejor Artista Revelación imponiéndose a Dexphase y Lucía Gea.

En otras categorías, el macroevento valenciano Medusa se ha impuesto a Monegros (Huesca) y Aquasella (Asturias) como Mejor Festival del Año. El aragonés Andrés Campo se ha alzado como Mejor Productor Musical por delante de Dennis Cruz y Lopezhouse.

Uno de los mayores triunfadores de la noche ha sido la discoteca ibicenca UNVRS. La sala se ha llevado tres premios, los de Mejor Club, Mejor Fiesta (la residencia de Carl Cox los domingos), y Mejor Fiesta Tech House (Paradise con Jamie Jones los miércoles). Al margen de Ibiza, FABRIK fue reconocido como el Mejor Club +500 de la España peninsular.

En la gala se entregaron una treintena de premios a artistas, eventos, sellos y clubes. Unos 36.000 aficionados votaron online y finalmente un jurado profesional escogió a los ganadores.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Empresarios e instituciones iberoamericanas destacan desde Tenerife a las mipymes como "motor de la economía"

Empresarios e instituciones iberoamericanas destacan

Todavía hay 500 millones de ordenadores en el mundo que no han actualizado a Windows 11

Todavía hay 500 millones de

Secuestradas al menos diez personas en nuevos ataques en el oeste de Nigeria

Secuestradas al menos diez personas

MSF retira a su personal de un hospital en Darfur Central tras la muerte a tiros de un trabajador sanitario

Tras el asesinato de un camillero frente al centro de Zalingei, la ONG exige a las fuerzas paramilitares una garantía de seguridad mientras advierte que la violencia agrava el brote de sarampión y la crisis alimentaria en la región

MSF retira a su personal

Fundación Generation España celebra 10 años con un 80% de inserción laboral y más de 6.700 personas formadas

Fundación Generation España celebra 10