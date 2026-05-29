España

La dificultad de acceso a la vivienda se cronifica: marca récord como el problema que más preocupa a los españoles

El barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas de mayo sitúa a la economía en segundo lugar del ranking y aumentan las menciones a la inmigración, que escala al tercer puesto

Guardar
Google icon
Hipotecas
Una pareja mira un edificio con pisos en venta.

La vivienda vuelve a situarse como el principal problema en España y lo hace marcando un récord histórico en el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Según el estudio correspondiente al mes de mayo, casi la mitad de los españoles (48,8%) la señala como una de las principales preocupaciones del país, consolidando una tendencia al alza que se acelera en los últimos meses.

El dato supone un aumento de 7,5 puntos respecto a abril y supera ampliamente el anterior máximo registrado en marzo, cuando alcanzó el 43,5%. Además, el problema no solo se percibe a nivel general, sino también en el plano personal: el 30,7% de los encuestados afirma que la vivienda es el asunto que más les afecta directamente, la cifra más alta registrada hasta la fecha.

PUBLICIDAD

Este incremento sitúa el acceso a la vivienda como el gran eje de preocupación social en España, por encima de otras cuestiones tradicionales como la economía o el desempleo.

El impacto político tras la caída del decreto de alquileres

El fuerte repunte de la preocupación por la vivienda coincide en el tiempo con un contexto político marcado por la caída en el Congreso del decreto que incluía medidas para limitar el precio del alquiler y prorrogar contratos hasta finales de 2027.

PUBLICIDAD

La norma, que estuvo en vigor entre el 22 de marzo y el 28 de abril, decayó tras los votos en contra de PP, Vox, Junts y UPN, así como la abstención del PNV. Su eliminación ha reabierto el debate sobre el encarecimiento del alquiler en un mercado que ya venía mostrando tensiones importantes.

El economista Santiago Carbó analiza la situación actual del mercado inmobiliario. Advierte sobre "subidas significativas" en los precios de compra y explica cómo la escasez y los altos costos del alquiler y las hipotecas consumen los aumentos salariales de las familias.

El CIS refleja que este cambio normativo podría haber tenido impacto directo en la percepción ciudadana, ya que el acceso a la vivienda no solo escala como problema general, sino que se consolida como la principal preocupación individual de los encuestados.

La economía pierde peso y la inmigración sube al tercer puesto

En paralelo, el barómetro del CIS muestra movimientos significativos en el resto del ranking de problemas del país. La economía vuelve a ocupar el segundo lugar con un 20,7% de menciones, aunque cae cuatro puntos respecto al mes anterior, alejándose del liderazgo que había mantenido en otros periodos.

La inmigración, por su parte, asciende hasta la tercera posición con un 18,9%, tras sumar tres puntos en un solo mes. La sanidad también protagoniza un ascenso notable y se sitúa en el 17,8%, su mejor registro desde noviembre de 2023, coincidiendo con la crisis del hantavirus.

Estos cambios reflejan un escenario social en el que las preocupaciones se redistribuyen, aunque sin cuestionar el liderazgo absoluto del problema de la vivienda.

Empleo, paro y política

El informe del CIS también muestra una ligera caída en la preocupación por la calidad del empleo, que pasa del 19,2% al 16,8%, situándose como quinto problema del país. Le siguen el paro (14,1%), el Gobierno y los partidos (12,7%), los problemas políticos en general (12,1%), el mal comportamiento de los políticos (9,5%) y la corrupción, que cierra el top 10 con un 9,1%.

En el plano económico, el estudio refleja una percepción relativamente estable: el 53,5% de los ciudadanos considera que la situación económica del país es buena o muy buena, mientras que un 38,1% la califica de mala o muy mala.

En cuanto a la situación personal, el 63,6% afirma que sus finanzas van bien o muy bien, aunque un 26% reconoce dificultades para llegar a fin de mes.

Un problema que define la agenda social

Los datos del CIS confirman que la vivienda no solo es la principal preocupación del país, sino también el factor que más condiciona la vida cotidiana de los ciudadanos. El aumento sostenido de los precios del alquiler, la falta de oferta y la incertidumbre normativa han colocado el acceso a la vivienda en el centro del debate político y social.

Con casi uno de cada tres españoles señalándolo como su principal problema personal, la vivienda se consolida como el gran desafío estructural de la España actual, desplazando incluso a la economía y al empleo en la percepción ciudadana.

Temas Relacionados

ViviendaVivienda EspañaMercado InmobiliarioAlquileresPrecios de ViviendaCISEspaña-EconomiaEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Gasolina más barata… pero no para todos: la CNMC dice que la rebaja del IVA llegó al consumidor, aunque detecta anomalías en 54 gasolineras

El supervisor ha analizado individualmente el comportamiento de más 10.500 estaciones de servicio con disponibilidad de precios

Gasolina más barata… pero no para todos: la CNMC dice que la rebaja del IVA llegó al consumidor, aunque detecta anomalías en 54 gasolineras

Un hombre muere tras ser apuñalado en el pecho en el centro de Madrid

La Policía Nacional mantiene un dispositivo activo para localizar al presunto autor de la agresión

Un hombre muere tras ser apuñalado en el pecho en el centro de Madrid

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Juegos Once dio a conocer la combinación ganadora del sorteo 4 de las 17:00 horas

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

El abogado de Begoña Gómez solicita aplazar su comparecencia del 9 de junio ante el juez Peinado

La audiencia preliminar estaba convocada para dentro de dos semanas, pero su abogado Antonio Camacho ha pedido aplazarla

El abogado de Begoña Gómez solicita aplazar su comparecencia del 9 de junio ante el juez Peinado

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 4

Con las loterías de Juegos Once no solo podrías ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 4
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El abogado de Begoña Gómez solicita aplazar su comparecencia del 9 de junio ante el juez Peinado

El abogado de Begoña Gómez solicita aplazar su comparecencia del 9 de junio ante el juez Peinado

El PSOE volvería a ganar las elecciones, según el último CIS antes de la imputación de Zapatero y el requerimiento de la UCO en Ferraz

Los ciclistas ya no pueden circular por los arcenes de las carreteras: qué dice realmente la ley sobre esta prohibición

Un guardia civil resulta herido tras ser disparado en el registro de una plantación de marihuana en Murcia

El papel de la Costa del Sol en la red de 200 millones de euros del capo de la mafia siciliana Matteo Messina Denaro

ECONOMÍA

Gasolina más barata… pero no para todos: la CNMC dice que la rebaja del IVA llegó al consumidor, aunque detecta anomalías en 54 gasolineras

Gasolina más barata… pero no para todos: la CNMC dice que la rebaja del IVA llegó al consumidor, aunque detecta anomalías en 54 gasolineras

La justicia da la razón al Centro Galego de Vitoria que se negó a pagar a una orquesta que desafinó y no se sabía las letras

Hungría desbloquea 16.400 millones de euros de fondos europeos tras el giro europeísta del nuevo Gobierno: “El pueblo húngaro se lo merece”

Europa aprueba el plan antiapagones de España con una ayuda a la industria de 9.000 millones de euros

Bruselas advierte a España que debe indemnizar a los pasajeros por los retrasos en trenes tras el accidente de Adamuz

DEPORTES

El Atlético de Madrid se mofa del FC Barcelona por el caso Julián Álvarez y se acuerda del Real Madrid: “10 entradas para el concierto de Bad Bunny”

El Atlético de Madrid se mofa del FC Barcelona por el caso Julián Álvarez y se acuerda del Real Madrid: “10 entradas para el concierto de Bad Bunny”

Rafa Jódar sufre de lo lindo ante Michelsen y sella un duelo español en octavos de final de Roland Garros

Tiene 17 años, es la esperanza francesa en Roland Garros y da las gracias a Alcaraz por ganar: “Nunca deje de creer”

Las promesas cumplidas y las incumplidas de Florentino Pérez en las elecciones de 2009, cuando empezó su segunda era en el Real Madrid

Fuga de talento en el FC Barcelona: el equipo femenino gana todo pero pierde a sus estrellas por los problemas económicos del masculino