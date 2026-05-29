La dificultad de acceso a la vivienda se cronifica: marca récord como el problema que más preocupa a los españoles

Una pareja mira un edificio con pisos en venta.

La vivienda vuelve a situarse como el principal problema en España y lo hace marcando un récord histórico en el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Según el estudio correspondiente al mes de mayo, casi la mitad de los españoles (48,8%) la señala como una de las principales preocupaciones del país, consolidando una tendencia al alza que se acelera en los últimos meses.

El dato supone un aumento de 7,5 puntos respecto a abril y supera ampliamente el anterior máximo registrado en marzo, cuando alcanzó el 43,5%. Además, el problema no solo se percibe a nivel general, sino también en el plano personal: el 30,7% de los encuestados afirma que la vivienda es el asunto que más les afecta directamente, la cifra más alta registrada hasta la fecha.

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Este incremento sitúa el acceso a la vivienda como el gran eje de preocupación social en España, por encima de otras cuestiones tradicionales como la economía o el desempleo.

El impacto político tras la caída del decreto de alquileres

El fuerte repunte de la preocupación por la vivienda coincide en el tiempo con un contexto político marcado por la caída en el Congreso del decreto que incluía medidas para limitar el precio del alquiler y prorrogar contratos hasta finales de 2027.

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La norma, que estuvo en vigor entre el 22 de marzo y el 28 de abril, decayó tras los votos en contra de PP, Vox, Junts y UPN, así como la abstención del PNV. Su eliminación ha reabierto el debate sobre el encarecimiento del alquiler en un mercado que ya venía mostrando tensiones importantes.

El economista Santiago Carbó analiza la situación actual del mercado inmobiliario. Advierte sobre "subidas significativas" en los precios de compra y explica cómo la escasez y los altos costos del alquiler y las hipotecas consumen los aumentos salariales de las familias.

El CIS refleja que este cambio normativo podría haber tenido impacto directo en la percepción ciudadana, ya que el acceso a la vivienda no solo escala como problema general, sino que se consolida como la principal preocupación individual de los encuestados.

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La economía pierde peso y la inmigración sube al tercer puesto

En paralelo, el barómetro del CIS muestra movimientos significativos en el resto del ranking de problemas del país. La economía vuelve a ocupar el segundo lugar con un 20,7% de menciones, aunque cae cuatro puntos respecto al mes anterior, alejándose del liderazgo que había mantenido en otros periodos.

La inmigración, por su parte, asciende hasta la tercera posición con un 18,9%, tras sumar tres puntos en un solo mes. La sanidad también protagoniza un ascenso notable y se sitúa en el 17,8%, su mejor registro desde noviembre de 2023, coincidiendo con la crisis del hantavirus.

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Estos cambios reflejan un escenario social en el que las preocupaciones se redistribuyen, aunque sin cuestionar el liderazgo absoluto del problema de la vivienda.

Empleo, paro y política

El informe del CIS también muestra una ligera caída en la preocupación por la calidad del empleo, que pasa del 19,2% al 16,8%, situándose como quinto problema del país. Le siguen el paro (14,1%), el Gobierno y los partidos (12,7%), los problemas políticos en general (12,1%), el mal comportamiento de los políticos (9,5%) y la corrupción, que cierra el top 10 con un 9,1%.

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En el plano económico, el estudio refleja una percepción relativamente estable: el 53,5% de los ciudadanos considera que la situación económica del país es buena o muy buena, mientras que un 38,1% la califica de mala o muy mala.

En cuanto a la situación personal, el 63,6% afirma que sus finanzas van bien o muy bien, aunque un 26% reconoce dificultades para llegar a fin de mes.

Un problema que define la agenda social

Los datos del CIS confirman que la vivienda no solo es la principal preocupación del país, sino también el factor que más condiciona la vida cotidiana de los ciudadanos. El aumento sostenido de los precios del alquiler, la falta de oferta y la incertidumbre normativa han colocado el acceso a la vivienda en el centro del debate político y social.

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Con casi uno de cada tres españoles señalándolo como su principal problema personal, la vivienda se consolida como el gran desafío estructural de la España actual, desplazando incluso a la economía y al empleo en la percepción ciudadana.