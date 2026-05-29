El Real Madrid, el equipo que más dinero genera en la historia del deporte: “Hay unos niños que quieren presentarse”

Florentino Pérez. (Europa Press)

Diecisiete días después de aquella rueda de prensa en la que Florentino Pérez convocara elecciones a la presidencia del Real Madrid bajo el pretexto de una campaña de ataques contra el Real Madrid y su persona, la pausa legal en el caso Negreira y la rotura absoluta del vestuario tras otra temporada en blanco, el ranking anual de Forbes le da la razón.

Por quinta vez consecutiva, el club de fútbol más valioso del mundo vuelve a ser aquel que dirige Florentino. Los números sitúan al club blanco en un territorio donde ninguna organización deportiva había llegado antes, y lo hacen a 10 días de que el socio del Real Madrid vaya a las urnas.

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Durante la temporada 2024-25, el club generó ingresos de 1.265 millones de dólares (1.054 millones de euros), un 12% más que el ejercicio anterior. La cifra supera los 1.230 millones de los Dallas Cowboys en la misma temporada de la NFL, lo que convierte al club merengue en el equipo con mayores ingresos jamás documentados por Forbes en toda la historia del deporte mundial.

El proyecto que Florentino prometió

Forbes valoró al club en 9.500 millones de dólares, un 41% más que en la edición anterior. La publicación destacó tres factores que explican ese salto: los jugadores estrella, los acuerdos de patrocinio vinculados a ellos y la renovación del estadio Santiago Bernabéu. El estadio, cuyas obras concluyeron hace meses, genera ingresos los 365 días del año. Algo que el empresario madrileño prometió. “El Real Madrid combina un éxito deportivo sin precedentes con una de las marcas más reconocibles del fútbol mundial”, sentenció Forbes.

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Estadio Santiago Bernabéu. (Europa Press)

LaLiga, con tres equipos en el top 30

El FC Barcelona aparece como segundo clasificado, con una valoración de 7.500 millones de dólares, a 2.000 millones del Madrid. El Manchester United (7.200) completa el podio, seguido de Liverpool (6.200), PSG (5.800), Bayern de Múnich (5.700), Manchester City (5.500), Arsenal (5.400), Chelsea (4.200) y Tottenham (3.000). La Premier League domina con once equipos entre los treinta más valiosos. LaLiga coloca a tres: Madrid, Barça y Atlético de Madrid, undécimo con 2.950 millones e ingresos de 488 millones.

Los 30 primeros clubes, entre los que dominan los ingleses con 11 equipos, y los de la Major League Soccer (MLS), con siete, cuentan con un valor conjunto de 87.000 millones de dólares (74,5 millones de euros) La Serie A aporta cuatro equipos, LaLiga y la Bundesliga tres cada uno y la francesa y la portuguesa uno cada una.

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El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, desmiente rumores y anuncia la convocatoria a elecciones para la presidencia del club, a las que se presentará.

“Hay unos niños que quieren presentarse”

El informe llega un día después de que ambos candidatos hayan presentado sus candidaturas. “El Madrid es la marca más fuerte y valiosa del mundo, el club con la mayor reputación del mundo. ¿Por qué quieren meterse los periodistas con el club más prestigioso, más valorado y con más seguidores del mundo? Si es un bien de todos. Y la plantilla más valiosa del mundo. Me da vergüenza decir que me han elegido el mejor presidente de la historia. Hay unos niños que quieren presentarse, pues que se presenten”, dijo Florentino Pérez cuando convocó las elecciones.

Ahora, con la campaña en marcha, el informe de Forbes parece haberle dado la razón en cuanto a la valorización del club. Y darle un empujón para el 7 de junio.