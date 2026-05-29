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John Travolta ahora tiene una docena de boinas para parecer un director de cine: “Los hombres también podemos divertirnos”

El actor acaba de debutar tras la cámara con ‘Ven a volar conmigo’, que tras pasar por el Festival de Cannes, ya se puede ver en Apple TV

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Tráiler oficial de la película 'Ven a volar conmigo' dirigida por John Travolta (Apple TV).

El actor John Travolta ha comentado que ahora posee 12 boinas y que adoptó ese accesorio para diferenciarse y “sentirse como un director”. El actor lo contó a la revista Variety durante el estreno de su ópera prima detrás de la cámara en Sindicato de Directores de Estados Unidos (DGA).

En esa entrevista, Travolta sostuvo que el cambio de estilo surgió tras revisar imágenes suyas a lo largo de décadas y buscar referencias en cineastas “de la vieja escuela” que solían usar boina. “La boina ha existido por 800 años”, dijo el actor.

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Travolta también afirmó que la elección del accesorio se consolidó después de sus apariciones en el Festival de Cannes, donde, su boina lo llevó a figurar en listas de los mejor vestidos de revistas de moda como Vogue, GQ y Harper’s Bazaar.

Un nuevo estilo después de 50 años

Travolta explicó que la decisión partió de una sensación de estancamiento al comprobar que no había cambiado de estilo en toda su vida. “Miré todas las fotografías de mí durante 50 años y no puedo decirte la diferencia. Empecé a no poder diferenciar y dije: “Bueno, en realidad no eres un actor, porque los actores siempre está cambiando, probando cosas nuevas”, declaró.

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John Travolta en la Premiere de 'Ven a volar conmigo en 'Los Ángeles' REUTERS/Caroline Brehman
John Travolta en la Premiere de 'Ven a volar conmigo en 'Los Ángeles' REUTERS/Caroline Brehman

En el mismo diálogo, el actor planteó que los hombres tienen menos margen para variar en alfombras rojas y eventos públicos. “Los hombres no tienen suficiente para hacer”, dijo. Y añadió: “Están poniendo a hombres en faldas porque falta algo ahí… ¿por qué no cambiar? Nosotros también podemos divertirnos”.

Tras sus presentaciones en Cannes, Travolta dijo a Variety que su imagen con boina empezó a circular en medios y rankings de estilo. Le sorprendió y, al mismo tiempo, se sintió rejuvenecido.

El actor vinculó esa repercusión con la idea de introducir cambios visibles en su look público, en contraste con etapas anteriores en las que, según contó, le costaba notar diferencias entre fotos tomadas con décadas de distancia.

John Travolta con su llamativa gorra blanca en el Festival de Cannes. REUTERS/Sarah Meyssonnier
John Travolta con su llamativa gorra blanca en el Festival de Cannes. REUTERS/Sarah Meyssonnier

Travolta contó a Variety que también participó en el vestuario de su hija Ella Travolta, quien lo acompañó en alfombras rojas y actúa en la película. “Podríamos haber hecho boinas gemelas, pero decidimos ir a lo Brigitte Bardot”, dijo.

El actor agregó que su interés por la moda viene desde la adolescencia y recordó que su cuñado trabajaba en Vogue y Harper’s Bazaar y lo vestía en los años sesenta, cuando comenzó su carrera cinematográfica.

Su debut en la dirección presentado en Cannes

Tras su paso por el Festival de Cannes (con boina incluida), ya se puede ver en Apple TV su debut en la dirección, titulado en español Ven a volar conmigo, basado en el libro infantil que Travolta publicó en 1997 y en el que homenajea una de sus grandes pasiones, la aviación pero, en este caso, la antigua, la de la edad dorada, a través de la mirada de un niño.

John Travolta se pasa al otro lado de la cámara para dirigir 'Ven a volar conmigo'
John Travolta se pasa al otro lado de la cámara para dirigir 'Ven a volar conmigo'

También en Cannes (y con boina), recibió por sorpresa (y con lágrimas), la Palma de Oro honorífica a toda su carrera, que incluye películas que forman parte de la cultura popular, desde Fiebre del sábado noche, a Grease, pasando por Pulp Fiction, de Quentin Tarantino, un director cuyos personajes, por cierto, también solían llevar boinas, pero no del mismo estilo.

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