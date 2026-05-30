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Los socios reordenan su estrategia tras el caso Zapatero, pero sin abrir la puerta a la moción de censura: pedir elecciones o cuestión de confianza

El PNV ha sido la opción que más ha endurecido su posición, pero la presencia de Vox en una supuesta moción aleja las posibilidades

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Miriam Nogueras (junts), Aitor Esteban (PNV) y Gabriel Rufián (ERC)
Socios del Gobierno recolocan su posición tras el caso Zapatero. (Montaje Infobae)

La imputación del expresidente Zapatero y las investigaciones judiciales sobre el PSOE, junto a la falta de presupuestos, han reconfigurado el tablero político en el Congreso. Socios parlamentarios y oposición presionan a Pedro Sánchez para que convoque elecciones anticipadas o se someta a una cuestión de confianza, pero, de momento, se descarta la vía de la moción de censura por falta de apoyos suficientes.

PP y Vox mantienen su dureza contra el Gobierno. El partido de Santiago Abascal exige una moción de censura inmediata, mientras el PP prefiere esperar porque no ha logrado convencer a ninguno de los socios de investidura del PSOE. El PNV ha sido la opción que más ha endurecido su posición, mientras que Junts lleva más de un año como parte de la oposición en la mayoría de las ocasiones, pero sigue negándose a una moción que tenga a Vox como integrante.

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El PP ha asumido este jueves que no hay una "mayoría alternativa" al Gobierno de Pedro Sánchez por el "apoyo" de sus socios pese a las últimas novedades judiciales por los casos de corrupción que salpican al PSOE, a la vez que ha elevado la presión al PNV para que se mueva tras sus quejas. "¿Qué van a hacer?", ha preguntado. Dicho esto, el portavoz nacional y vicesecretario de Cultura y Deporte del PP, Borja Sémper, ha insistido en reclamar un adelanto electoral. (Fuente: Congreso)

Presión de los aliados

En la Cámara, la diputada de Coalición Canaria (CC), Cristina Valido, exigió a Pedro Sánchez otra fórmula. “No hay una moción de censura sobre la mesa y solo cabe pedirle a Sánchez que adelante los comicios o se someta a una cuestión de confianza”, declaró Valido. La dirigente situó al Gobierno en un “momento crítico” que agrava la desafección de la ciudadanía, de manera que propuso que el presidente se sometiese a la opinión de los parlamentarios.

El presidente del PNV, Aitor Esteban, afirmó el pasado fin de semana que “la legislatura ha llegado a su fin” y que el “interés general demanda elecciones generales este año”. Pero Esteban descartó una moción de censura y señaló al “bloqueo” parlamentario y la falta de presupuestos como motivos para ese cambio de rumbo. Desde Junts, Míriam Nogueras reiteró que la “línea roja” de su formación es Vox y que no facilitarán ninguna vía que permita la llegada de la extrema derecha al poder. “Se habla de cuestión de confianza, se habla de elecciones. Nosotros ya lo hemos puesto encima de la mesa”, sostuvo Nogueras.

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El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado de nuevo este jueves que hará "todo lo posible para cambiar" al Gobierno "podrido" e "indecente" de preside Pedro Sánchez y ha retado a los socios del PSOE a actuar porque el "carrusel delictivo protagonizado" por el Ejecutivo de Pedro Sánchez "exige algo más que abstenerse del problema". (Fuente: PP)

La izquierda marca distancia

En el bloque progresista, se mantiene la estrategia de pedir explicaciones, pero sin ir más allá. El portavoz de Esquerra Republicana (ERC), Gabriel Rufián, pidió a Sánchez comparecer en el Congreso por los casos de corrupción que afectan al PSOE. “El silencio le servía a Rajoy y la derecha. No podemos seguir dando vergüenza”, afirmó Rufián. Pedro Sánchez hablará en el Congreso sobre los casos que envuelven al partido a finales de junio.

Desde EH Bildu, Arnaldo Otegi advirtió sobre el riesgo de un adelanto electoral que habilite un Gobierno de PP y Vox, y defendió que los casos de corrupción deben ser combatidos sin que ello implique una operación política. Y la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha tildado la situación del Gobierno de “insostenible”, aunque descarta apoyar una cuestión de confianza o moción de censura, aludiendo a que la alternativa “no puede ser la corrupción del PP”. Podemos, desde que hace más de un año, cuando decidió pasar al Grupo Mixto, es la principal voz crítica desde la izquierda.

Mientras tanto, desde Sumar, Lara Hernández defendió la continuidad del Gobierno y recalcó que la coalición ha logrado avances legislativos y que la prioridad es “resolver los problemas de la gente”. El PSOE mantiene una defensa cerrada de Zapatero que aleja a algunos de sus socios, pero Sánchez ha descartado totalmente un próximo adelanto electoral. Al menos, de momento.

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