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El PSOE volvería a ganar las elecciones, según el último CIS antes de la imputación de Zapatero y el requerimiento de la UCO en Ferraz

El trabajo de campo para elaborar el Barómetro de Opinión de mayo terminó el 18 de mayo, un día antes de que trascendiese la citación del expresidente socialista como investigado

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El PSOE volvería a ganar las elecciones, según el último CIS antes de la imputación de Zapatero y el requerimiento de la UCO en Ferraz (REUTERS/Francesco Fotia/File Photo)
El PSOE volvería a ganar las elecciones, según el último CIS antes de la imputación de Zapatero y el requerimiento de la UCO en Ferraz (REUTERS/Francesco Fotia/File Photo)

El Centro de Investigaciones Sociológicas ha publicado hoy el Barómetro de Opinión correspondiente al mes de mayo. Los encuestadores llevaron a cabo el trabajo de campo entre el 3 y el 18, en plena campaña para los comicios autonómicos de Andalucía y antes de que trascendiesen los últimos desarrollos en los casos ‘Plus Ultra’ y ‘Leire Díez’ que afectan al PSOE.

En ese momento acaparaba la atención mediática el brote de hantavirus andes a bordo del crucero MV Hondius, que llegó a Tenerife el 10 de mayo y cuyos pasajeros internacionales fueron repatriados, llegando los 14 españoles al hospital Gómez Ulla de Madrid.

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El Barómetro de Opinión de mayo no recoge lo último del PSOE

También la vista oral del ‘caso Kitchen’ - que investiga el presunto espionaje de Luis Bárcenas, extesorero del PP, por parte del Ministerio del Interior del Gobierno de Rajoy - estaba en curso y la del ‘caso mascarillas’ - que sentó en el banquillo al exministro José Luis Ábalos, a su exasesor Koldo García y al empresario Víctor de Aldama - recién finalizada.

Un día después del final del trabajo de campo de los encuestadores, el 19 de mayo - dos después de las elecciones andaluzas -, trascendía que el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama había citado como investigado al expresidente socialista Zapatero, señalado como líder de una presunta trama de tráfico de influencias para rescatar a la aerolínea venezolana Plus Ultra, que recibió un préstamo estatal de 53 millones de euros durante la pandemia del coronavirus.

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Los resultados de este Barómetro no reflejan, por tanto, estas últimas informaciones sobre el PSOE. Tampoco entra en juego, por el mismo motivo, la entrada a la sede central socialista en Ferraz por parte de agentes de la UCO este miércoles, 27 de mayo, para requerir información en el marco del ‘caso Leire Díez’, quien presuntamente estaría implicada en una estrategia para obstaculizar investigaciones judiciales contra el partido.

El PSOE volvería a ganar las elecciones, según el último CIS antes de la imputación de Zapatero y el requerimiento de la UCO en Ferraz (VisualesIA Scribnews)
El PSOE volvería a ganar las elecciones, según el último CIS antes de la imputación de Zapatero y el requerimiento de la UCO en Ferraz (VisualesIA Scribnews)

El PSOE y Pedro Sánchez siguen siendo favoritos

Teniendo esto en cuenta: los resultados reflejan una consolidación del liderazgo del PSOE. En mayo, el PSOE alcanza un 28,5% en intención directa de voto y un 30,9% en la suma de voto y simpatía. En la estimación sobre voto válido, el PSOE registra un 36,2% en mayo, mientras que en abril este porcentaje fue del 36,4%, el mejor dato de los últimos seis meses. La diferencia con el Partido Popular (PP) se mantiene estable: en mayo, el PP obtiene un 24,9%, frente al 23,6% de abril. Es decir: El PSOE aventajaba en 11,3 puntos al PP en estimación de voto justo antes de la imputación.

VOX ocupa el tercer lugar, alcanzando en mayo un 16,2% en estimación de voto, frente al 14,7% de abril. Sumar obtiene un 5,7% en mayo, una cifra prácticamente idéntica al 5,8 % de abril, que marcó su peor registro de la legislatura. Podemos, tras su ruptura con Sumar, se sitúa en un 2,5 % en ambos meses.

Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), por su parte, obtiene un 2,6% en mayo. Se Acabó la Fiesta (SALF) suma un 2,4% en mayo, frente al 1,7 % registrado en abril. El resto de partidos nacionalistas y regionalistas, como EH Bildu, Junts, BNG, EAJ-PNV y Coalición Canaria (CCa), no supera el 1% en estimación de voto en ninguno de los dos meses. Unión del Pueblo Navarro (UPN) se sitúa en el 0,1 %, una cifra sujeta a alta variabilidad.

El análisis señala que la fragmentación a la izquierda del PSOE, junto con la escasa transferencia de apoyos hacia el PP, mantiene al bloque progresista como opción dominante. El 29,4% de los encuestados en mayo señala a Pedro Sánchez como preferido para la presidencia del Gobierno, mientras que Feijóo obtiene un 13,8% y el Santiago Abascal un 9,3%. Un 20,5% rechaza todos los nombres propuestos de la política actual.

Las valoraciones de los líderes nacionales no muestran grandes cambios entre abril y mayo. Pedro Sánchez (PSOE) obtiene un 4,59 sobre diez, Feijóo (PP) un 3,74, Yolanda Díaz (Sumar) un 4,25 y Santiago Abascal un 2,93. En cuanto a la confianza personal, un 35,8% expresa mucha o bastante confianza en Pedro Sánchez y un 18,7% en Feijóo.

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