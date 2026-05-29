El abogado de Begoña Gómez solicita aplazar su comparecencia del 9 de junio ante el juez Peinado

El abogado de Begoña Gómez, Antonio Camacho, ha solicitado al juez Juan Carlos Peinado aplazar su comparecencia fechada al próximo 9 de junio, según ha podido saber RTVE y elDiario.es. El motivo, según citan las fuentes, se debe a que a Camacho le coincide con otro señalamiento de un juzgado distinto.

El miércoles se dio a conocer que Peinado había convocado a la esposa del presidente del Gobierno Pedro Sánchez a comparecer en una “audiencia preliminar”, donde debía “comparecer personalmente” junto a su asesora de la Moncloa Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés. En el auto se obligaba a los tres a presentarse o “con apercibimiento de ser conducidos por la fuerza pública al acto de la audiencia preliminar a efectos de, en su caso, celebrar la correspondiente comparecencia con su presencia, en la que se podría adoptar alguna medida cautelar de naturaleza personal que evite o minimice el riesgo de tratar de eludir la acción de la justicia".

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El magistrado había señalado ese día para que las partes personadas se pronunciaran sobre la conveniencia de abrir juicio oral, un procedimiento que, a su juicio, debe tramitarse por la vía del tribunal del jurado. En su resolución, Peinado recordaba que los delitos atribuidos a los investigados —malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida—, así como las penas a las que podrían enfrentarse, podrían incentivar “alguna conducta por parte de alguno, algunos o de los tres acusados tendente a eludir la acción de la Justicia”.

Otro juicio ese mismo día

Sin embargo, tras la notificación de Camacho la situación cambia. El argumento del abogado es que tiene otro juicio ese mismo día en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Peñarroya-Pueblonuevo desde el pasado mes de marzo, tal y como ha notificado elDiario.es. Además, el día 10 de junio también tiene señalado el arranque de un nuevo juicio oral.

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El último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, de 317 páginas, concluye que la cátedra que codirigía Begoña Gómez en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) se constituyó conforme a los procedimientos internos de la institución. No obstante, los agentes aprecian indicios de posibles irregularidades en la contratación de empresas para el desarrollo de una plataforma informática, en particular de Deloitte Consulting y Making Science Group.

El juez Juan Carlos Peinado ha declarado acusada a la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, y le ha requerido para que asista a una audiencia preliminar el próximo 9 de junio. (Fuente: Pool RTVE/ PSOE/ Europa Press)

Según la UCO, la adjudicación a Deloitte se articuló mediante expedientes administrativos que habrían servido para otorgar una “apariencia de legalidad” a contrataciones que, a juicio de los investigadores, no respetaron la normativa aplicable. El informe sostiene que las adjudicaciones estaban decididas de antemano, que la consultora comenzó a prestar servicios antes de la formalización de los contratos y que las condiciones económicas se ajustaron a acuerdos previos entre la empresa y la cátedra. Además, los agentes consideran que las solicitudes de ofertas pudieron haberse simulado, limitando la concurrencia de otros posibles licitadores. En cuanto a Making Science Group, la UCO señala que la contratación se realizó sin expediente administrativo y que el pago fue autorizado una vez ejecutados los trabajos.

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El informe también destaca que no se siguieron los procedimientos internos de la Complutense para registrar la propiedad intelectual del software ni para tramitar la inscripción de la marca y el dominio de la plataforma. Según los investigadores, los recursos empleados en estas gestiones procedían de fondos privados vinculados a Gómez.