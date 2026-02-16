España Cultura

Ya sabemos cuál podría ser la primera película española de Úrsula Corberó después de ser mamá: un proyecto de terror con un director de prestigio

La actriz encabezará el reparto de ‘Hay alguien en mi jardín’, lo nuevo del responsable de títulos como ‘Mientras duermes’ o ‘Way Down’

Guardar
La actriz Úrsula Corberó comenzará
La actriz Úrsula Corberó comenzará a rodar en noviembre una película

La actriz catalana Úrsula Corberó acaba de ser madre junto al también intérprete Chino Darín de un niño al que han puesto de nombre Dante, precisamente como el proyecto que, el recién padre, está rodando ahora en Argentina titulado (no se sabe si por casualidad o tiene algo que ver), Dante de noche.

Sin embargo, Úrsula también tiene proyectos en cartera mientras se encuentra ‘maternando’. Ya sabíamos de Rose’s Baby, una producción internacional junto a Antonio Banderas.

Ahora también hemos conocido que trabajará a las órdenes de Jaume Balagueró, según se ha sabido en el European Film Market (EFM) que tiene lugar durante el Festival de Berlín.

El también director catalán, uno de los directores más importantes del cine de terror de nuestro país es responsable de títulos como la mítica [REC] (junto a Paco Plaza), Los sin nombre (de la que se hizo una serie hace poco) o la más reciente Venus, protagonizada por Ester Expósito.

Qué sabemos de ‘Hay alguien en el jardín’

Ahora ha apostado por la reconocida intérprete a nivel internacional gracias a La casa de papel para encabezar el reparto de su próxima película, que se titulará Hay alguien en el jardín y promete una combinación poco frecuente de cine de fantasmas y thriller criminal.

Produce Kolwakski Films (Maixabel, Querer, Los Tigres), con la participación de Minoria Absoluta y Feelgood Media. El guion lleva la firma de Guillem Clua, autor de obras como Smiley y que participó en la adaptación de Los renglones torcidos de Dios.

Úrsula Corberó en 'El Jockey',
Úrsula Corberó en 'El Jockey', una de las últimas películas que ha estrenado en nuestro país.

La historia parte de una premisa cargada de suspense: una niña de diez años llega con su familia a una nueva casa y, progresivamente, desarrolla la certeza de que convive con presencias sobrenaturales. El ambiente de terror clásico irá evolucionando hasta incorporar un giro de guion que deriva el relato hacia el terreno del suspense policial, en línea con el estilo y la trayectoria creativa de Balagueró.

Reparto, producción y estrategia internacional

La apuesta por Úrsula Corberó como protagonista refuerza la vocación internacional del proyecto. Tras consolidar su fama en España con series como El internado y Física o Química, Corberó ha logrado proyección mundial gracias a la serie La casa de papel y a trabajos en Estados Unidos como Chacal o Mr. & Mrs. Smith.

Además, Balagueró siempre se ha caracterizado por situar al frente de sus repartos a actrices carismáticas, como Emma Vilarasau en Los sin nombre y a estrellas como Anna Paquin (El piano), en Darkness o Calista Flockhart en Frágiles.

Rodaje de 'Venus', de Jaume Balagueró

El inicio del rodaje está previsto para noviembre de este mismo año, una vez completados los preparativos y la consolidación de los acuerdos de coproducción. El productor Koldo Zuazua, al frente de Kowalski Films, ha manifestado a Variety su interés en fortalecer alianzas europeas que aporten financiación internacional, experiencia creativa y acceso a nuevos mercados: “Estamos buscando principalmente socios europeos sólidos para colaborar en nuestra próxima línea de largometrajes y series. Nos interesan especialmente aquellas compañías que compartan nuestra visión de combinar potencial comercial con calidad artística y que puedan aportar tanto financiación como creatividad y acceso a mercados”, ha señalado.

Temas Relacionados

Úrsula CorberóActricesCineCine EspañaEspaña-CulturaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Los 10 mejores libros de la semana: de las memorias de Gisèle Pelicot al particular homenaje de Emmanuel Carrère a su madre

Repasamos algunas de las novedades editoriales que se publican del 16 al 22 de febrero, entre las que destacan tanto novelas como esperadas obras de no ficción

Los 10 mejores libros de

¿Ha muerto el cine independiente?: Netflix arrasa en los Independent Spirits Awards con la película ‘Sueños de trenes y la serie ‘Adolescencia’

La plataforma de ‘streaming’ ha sido la triunfadora de esta edición de 2026 en la que el verdadero espíritu del cine ‘indie’ parece haberse perdido

¿Ha muerto el cine independiente?:

El Kanka, un cantautor en defensa de la serenidad en tiempos de crisis: “La música solo me aporta calma, la profesión me ha traído algún que otro tormento”

Con las canciones de ‘La calma’, el que es su séptimo disco, el artista malagueño se opone a la loca “inercia de los tiempos” y recuerda que esta es contraria a la naturaleza humana

El Kanka, un cantautor en

Marco Aurelio, filósofo estoico: “El impedimento a la acción impulsa la acción. Lo que se interpone en el camino se convierte en el camino”

Inspiración para otros pensadores, corrientes religiosas y manuales de autoayuda, quien gobernara el Imperio Romano legó en sus ‘Meditaciones’ varias claves para enfrentar la adversidad conforme a su idea de lo que era una vida virtuosa

Marco Aurelio, filósofo estoico: “El

Si eres fan de ‘Homeland’ o ‘Slow Horses’, no te pierdas esta nueva miniserie de espías que está arrasando en Netflix

Convertida en una de las sorpresas de la temporada, esta producción alemana ya se ha convertido en la más vista en todo el mundo

Si eres fan de ‘Homeland’
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Borja Cabezón, adjunto a la

Borja Cabezón, adjunto a la secretaría de Organización del PSOE, usó empresas falsas para no pagar impuestos, según ‘El Confidencial’

¿Quién quiere ser el próximo líder de la izquierda española? Estos son los posibles candidatos

Herida grave una mujer en Ibiza tras ser agredida por su expareja con orden de alejamiento: también habría atacado a la madre y la hermana de la víctima

El revés electoral en Aragón destapa la confrontación interna en el PSOE en un momento de desgaste y pérdida de apoyos: de Óscar López a Rebeca Torró

Del Congreso al Benidorm Fest: el PSOE eleva el “más amor y menos odio” a consigna de la semana

ECONOMÍA

Precio de la gasolina en

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas 16 de febrero

La inmigración se convierte en el motor silencioso del crecimiento de España: explica el 47% de la subida del PIB desde 2022

Trabajar desde casa aumenta la fertilidad: un estudio afirma que el teletrabajo puede ser más efectivo que las políticas públicas para mejorar la natalidad

La muerte del consumo responsable: solo el 7% de los españoles condiciona sus compras al compromiso social y el 73% ya no cree a las marcas

Los coches sin conductor llegan a España: qué dice la DGT sobre su legalidad

DEPORTES

El Real Madrid se impone

El Real Madrid se impone a la Real Sociedad con un gran Vinicius y pone fin al ‘efecto Matarazzo’

El polémico gol anulado a Cubarsí durante el partido de Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona: seis minutos de revisión del VAR

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el FC Barcelona en Copa del Rey

El Atlético de Madrid brilla en el Metropolitano y aplasta al FC Barcelona con una amplia goleada en Copa del Rey

El precoz cambio de Hansi Flick en el minuto 36 con el que intentó frenar la goleada del Atlético de Madrid