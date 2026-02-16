Ya sabemos cuál podría ser la primera película española de Úrsula Corberó después de ser mamá: un proyecto de terror con un director de prestigio

La actriz Úrsula Corberó comenzará a rodar en noviembre una película

La actriz catalana Úrsula Corberó acaba de ser madre junto al también intérprete Chino Darín de un niño al que han puesto de nombre Dante, precisamente como el proyecto que, el recién padre, está rodando ahora en Argentina titulado (no se sabe si por casualidad o tiene algo que ver), Dante de noche.

Sin embargo, Úrsula también tiene proyectos en cartera mientras se encuentra ‘maternando’. Ya sabíamos de Rose’s Baby, una producción internacional junto a Antonio Banderas.

Ahora también hemos conocido que trabajará a las órdenes de Jaume Balagueró, según se ha sabido en el European Film Market (EFM) que tiene lugar durante el Festival de Berlín.

El también director catalán, uno de los directores más importantes del cine de terror de nuestro país es responsable de títulos como la mítica [REC] (junto a Paco Plaza), Los sin nombre (de la que se hizo una serie hace poco) o la más reciente Venus, protagonizada por Ester Expósito.

Qué sabemos de ‘Hay alguien en el jardín’

Ahora ha apostado por la reconocida intérprete a nivel internacional gracias a La casa de papel para encabezar el reparto de su próxima película, que se titulará Hay alguien en el jardín y promete una combinación poco frecuente de cine de fantasmas y thriller criminal.

Produce Kolwakski Films (Maixabel, Querer, Los Tigres), con la participación de Minoria Absoluta y Feelgood Media. El guion lleva la firma de Guillem Clua, autor de obras como Smiley y que participó en la adaptación de Los renglones torcidos de Dios.

Úrsula Corberó en 'El Jockey', una de las últimas películas que ha estrenado en nuestro país.

La historia parte de una premisa cargada de suspense: una niña de diez años llega con su familia a una nueva casa y, progresivamente, desarrolla la certeza de que convive con presencias sobrenaturales. El ambiente de terror clásico irá evolucionando hasta incorporar un giro de guion que deriva el relato hacia el terreno del suspense policial, en línea con el estilo y la trayectoria creativa de Balagueró.

Reparto, producción y estrategia internacional

La apuesta por Úrsula Corberó como protagonista refuerza la vocación internacional del proyecto. Tras consolidar su fama en España con series como El internado y Física o Química, Corberó ha logrado proyección mundial gracias a la serie La casa de papel y a trabajos en Estados Unidos como Chacal o Mr. & Mrs. Smith.

Además, Balagueró siempre se ha caracterizado por situar al frente de sus repartos a actrices carismáticas, como Emma Vilarasau en Los sin nombre y a estrellas como Anna Paquin (El piano), en Darkness o Calista Flockhart en Frágiles.

Rodaje de 'Venus', de Jaume Balagueró

El inicio del rodaje está previsto para noviembre de este mismo año, una vez completados los preparativos y la consolidación de los acuerdos de coproducción. El productor Koldo Zuazua, al frente de Kowalski Films, ha manifestado a Variety su interés en fortalecer alianzas europeas que aporten financiación internacional, experiencia creativa y acceso a nuevos mercados: “Estamos buscando principalmente socios europeos sólidos para colaborar en nuestra próxima línea de largometrajes y series. Nos interesan especialmente aquellas compañías que compartan nuestra visión de combinar potencial comercial con calidad artística y que puedan aportar tanto financiación como creatividad y acceso a mercados”, ha señalado.