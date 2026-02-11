Chino Darín se pronuncia sobre su paternidad con Úrsula Corberó y revela el nombre de su bebé: “Una experiencia gloriosa y transformadora”

Los actores Úrsula Corberó y Chino Darín durante la presentación de 'La odisea de giles' en el Festival de San Sebastián 2019. (EUROPA PRESS).

Úrsula Corberó y Chino Darín están viviendo el que posiblemente es el mejor momento de su vida. Tras más de diez años de relación, la catalana y el argentino recibían el pasado lunes a su primer hijo en común en Barcelona. Con toda la familia desplazada hasta el lugar y con un padre recién estrenado que aterrizaba apenas unas horas antes del gran acontecimiento, la pareja celebra su amor con el pequeño Dante.

Según ha contado el actor, que ha atendido a la prensa en el aeropuerto de Madrid-Barajas a punto de partir de nuevo hacia Buenos Aires, ha hecho todo lo posible para estar presente en el nacimiento. Finalmente, logró reorganizar su agenda y volar a España a tiempo para acompañar a Úrsula en la Clínica Corachán, donde vino al mundo el pequeño el pasado lunes, 9 de febrero.

“Me escapé de un rodaje en Buenos Aires para tratar de llegar a la fecha de parto y salió todo fantástico. Soy muy afortunado porque pensaba que no iba a poder venir y logré estar. Fue una experiencia gloriosa, muy fuerte, transformadora e increíble. Me siento muy afortunado de haber podido llegar“, ha confesado emocionado a Europa Press tras una breve escala. En sus palabras también ha habido agradecimiento al equipo sanitario por la profesionalidad y la discreción con la que manejaron un momento tan íntimo.

Chino Darín en sus primeras imágenes tras convertirse en padre. (EUROPA PRESS).

La pareja valoró en algún momento la posibilidad de que el parto tuviera lugar en Argentina, dadas las obligaciones laborales del actor. Sin embargo, “rápidamente decidimos que no, entendí que el niño nace donde la madre quiere y me parece bien que sea así, que ella se sintiera cómoda”. Gracias a ello, en Barcelona, Dante llegó rodeado de los suyos y convertido, desde el primer minuto, en el centro absoluto de atención. "Pudieron estar todos los más cercanos. Mis padres y mi hermana viajaron hace un tiempo a Madrid y estuvieron pendientes de estar en la fecha. Tuvimos todos mucha suerte", ha revelado.

La actriz de La casa de papel no ha dejado de trabajar hasta las últimas semanas del embarazo y ahora se encuentra recuperándose del parto. Según ha explicado Darín, está “muy bien, cansada, tratando de recuperar la energía y el sueño y, por supuesto, encargándose de la criatura”. Y es que ha admitido que están siendo “muy intensos”, ya que no están “durmiendo nada”. Pero lo que más agradecen es que Dante ha llegado al mundo con mucha salud. “Es para siempre, es una construcción a futuro, con mucha paciencia y dedicación”, ha reflexionado ante los micros. En cuanto a la elección del nombre, ha confesado que no resulta de ninguna historia profunda, simplemente “les gustaba”.

Los días de Úrsula Corberó y el Chino Darín antes de ser padres por primera vez (Video: Instagram)

Primeras palabras de Ricardo Darín

El protagonista de Mano de Hierro ha admitido que ahora mismo a todos se les “cae la baba” con el bebé, sobre todo su padre. De hecho, Ricardo Darín entró este martes a hablar con el programa argentino Teleshow y contar sus primeras horas como abuelo: "Estamos muy bien, bien todos. Lo mejor es que tanto Úrsula como el bebé están muy bien. Estamos de un lado a otro sin parar”.

Ricardo Darín a las puertas del hospital en el que ha nacido su nieto. (EUROPA PRESS).