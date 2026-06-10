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Llega a Prime Video la nueva serie que no te puedes perder si te ha gustado ‘Off Campus’ y ‘El verano en el que me enamoré’: “La dosis perfecta de profundidad y emoción”

La adaptación de la novela superventas de Carley Fortune llega a la plataforma con ocho episodios

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Todos nuestros años. (Prime Video)
Todos nuestros años. (Prime Video)

La industria cultural ha encontrado en el público juvenil su gallina de los huevos de oro. En concreto, con los romances. Uno de los fenómenos del año pasado fue la tercera y última temporada de El verano en que me enamoré, un guilty pleasure que seguía el triángulo amoroso de una adolescente con dos hermanos. ¿Eras team Conrad o team Jeremiah?

Lo mismo ha ocurrido recientemente con Off Campus, la adaptación de las populares novelas de Elle Kennedy que tiene como protagonistas masculinos a un equipo de hockey sobre hielo. La primera temporada, que sigue a Hannah, una aplicada estudiante de música, y Garrett Graham, la estrella del equipo, ha conquistado al público por desmontar algunos de los clichés más manidos del género, empezando por una masculinidad tóxica muy presente en estos sports romance.

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A ambas propuestas de Prime Video se les suma ahora una tercera: Todos nuestros años, una nueva adaptación literaria que apuesta por el primer amor y una segunda oportunidad para corregir los errores del pasado. Una serie perfecta para arrancar la temporada veraniega y que ya está disponible desde este miércoles 10 de junio.

Barry’s Bay te está llamando. Cada Año Que Pasé Contigo, basada en el libro "Todos Nuestros Veranos" de Carley Fortune, estrena el 10 de junio.

Basada en la novela superventas Todos nuestros veranos de la escritora canadiense Carley Fortune, la serie traslada a la pantalla a través de ocho episodios una historia que ha conquistado a millones de lectores en todo el mundo.

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La historia se desarrolla a lo largo de seis años y una semana en Barry’s Bay, un pequeño pueblo rodeado de lagos y bosques que tiene como protagonistas Percy Fraser (Sadie Soverall) y Sam Florek (Matt Cornett), dos jóvenes cuya relación queda encauzada en torno a una pregunta: ¿y si tu primer amor estuviera destinado a ser tu alma gemela? Así, la serie salta entre el presente y el pasado a lo largo de todos estos años.

La serie está protagonizada por Sadie Soverall, conocida por Saltburn, quien da vida Percy Fraser, y Matt Cornett, rostro familiar para los seguidores de High School Musical: El musical: La serie, encargado de dar vida a Sam Florek. Completan el reparto Aurora Perrineau (KAOS, Westworld), Abigail Cowen (Destino: La saga Winx), Michael Bradway, Joseph Chiu y la veterana Elisha Cuthbert, recordada por su papel en 24.

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Detrás de las cámaras se encuentra Amy B. Harris, una figura con amplia experiencia en el género tras formar parte del equipo creativo de Sexo en Nueva York y ejercer como showrunner de The Wilds. Harris lidera el proyecto como productora ejecutiva y showrunner junto a Julie Rottenberg y Elisa Zuritsky, también vinculadas al universo de Carrie Bradshaw. La propia Carley Fortune participa además en la producción ejecutiva.

¿Qué dice la crítica?

En su primer día de debut, la ficción ya tiene un 86% de valoraciones positivas por parte de la crítica en Rotten Tomatoes. Desde Variety, Aramide Tinubu destaca que la serie logra elevarse por encima de los lugares comunes del romance juvenil. “Esta conmovedora historia incorpora la profundidad y la emoción perfectas para elevarla por encima de un típico romance adolescente”, apunta.

Los ocho episodios de la primera temporada ya están disponibles en Prime Video desde este 10 de junio. Todo apunta a que la plataforma ha encontrado una nueva candidata para conquistar a los espectadores que aún no han superado el final de Belly, Conrad y Jeremiah.

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