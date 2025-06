La primera gran serie de terror española da mucho miedo: “Estamos listos para creernos cualquier cosa, como que vengan los extraterrestres”

Los creadores de la nueva serie de Movistar , 'Los Sin Nombre', nos hablan de su proceso de creación, de su recogida de testigo a Jaume Balagueró, y de los conflictos entre la fe y la razón.

En 1999, Jaume Balagueró firmó una de las obras que se convertirían en icónicas dentro de una nueva generación de cineastas que apostaban por el terror.

Se trataba de Los sin nombre y estaba basada en una novela del Ramsey Campbell, del que también Paco Plaza adaptaría El segundo nombre para su debut en la dirección, convirtiéndose ambos en un tándem que revolucionarían el género más tarde con Rec.

Los sin nombre giraba en torno a una madre (Emma Vilarasau) que, después de perder a su hija en extrañas circunstancias, recibirá una llamada diciéndole que está viva y que vaya a buscarla.

Tráiler 'Los sin nombre', nueva versión en formato serie de la película de terror de Jaume Balagueró del mismo título. Una madre recibe la llamada de una hija a la que cree muerta y que le pide que la encuentre.

A partir de ese momento, la protagonista se introducirá en una trama de lo más oscura en la que descubrirá la existencia de una secta interesada descifrar el verdadero origen del mal.

De qué va esta nueva versión de ‘Los sin nombre’

Ahora, se estrena en Movistar Plus+ una serie que se basa en todo este universo para adaptarlo a los nuevos tiempos y ampliar algunos conceptos que entroncan con nuestra contemporaneidad, como la crisis de fe generalizada o el vacío existencial dentro de una sociedad profundamente violenta y desesperanzada.

“Se había desarrollado un proyecto en Movistar que no llegó a buen puerto y nosotros decidimos darle una vuelta”, cuenta el creador de la serie, Pau Freixas junto al guionista Pol Cortecans a Infobae España.

Tardaron cuatro años en darle forma a la serie y en dotarla una nueva perspectiva. La premisa sigue siendo la misma, esa llamada de una hija supuestamente muerta a su madre que desencadenará una investigación personal. Todo lo demás, en esta nueva Los sin nombre, se aleja bastante tanto del libro como de la versión original.

Emma Vilarasau y Karra Elejalde en 'Los sin nombre', de Jaume Balagueró

“Había pocas cosas aprovechables de la novela a nivel social y cultural, ya que sucedía en Escocia en los años ochenta. El mundo ha cambiado mucho y no tenía sentido hacer una copia de la película de Balagueró, porque ya está hecha y se puede disfrutar de forma tanto independiente como complementaria”.

Personajes marcados por el trauma

A los creadores les interesaba rescatar la intensidad de la psicología de los personajes, esa necesidad de creer en algo para poder seguir adelante. Por eso, establecieron una dicotomía entre la fe y la razón, representada por la ginecóloga y madre de la niña desaparecida que interpreta Miren Ibarguren, en un sorprendente cambio de registro que la eleva más allá de la comedia a la que nos tenía acostumbrados.

“Se trata de una doctora que, en un momento dado, necesita creer en cosas imposibles. Así que estaba presente ese viaje a la fe y qué pasa con una serie de personajes que están marcados por el trauma”.

Junto a Claudia (Ibarguren) encontraremos a un policía que dejó el cuerpo después de sentirse responsable de la muerte de la niña (interpretado por el argentino Rodrigo de la Serna) y una joven (la siempre estupenda Milena Smit) que simboliza por qué esa niña era especial, o milagrosa, ya que con un beso, la rescató de la muerte.

La serie, mezcla toda una serie de géneros, pero se impone la atmósfera opresiva, los elementos sobrenaturales y sí, también el thriller policial y psicológico. Pero también hay escenas bastante ‘gore’ y la serie, para bien, da bastante miedo.

Terror o thriller psicológico

¿Podríamos calificarla como una serie de terror o es un denominativo que no les gusta especialmente a la hora de designarla?

“No es una cuestión de marketing, yo te digo lo que pienso. A mí el terror, como espectador, no lo disfruto. Para mí los límites son El silencio de los corderos, Seven y como mucho, La semilla del diablo, pero todas ellas son también thrillers psicológicos”, cuenta Pau Freixas. “Sumergirte en el miedo no está hecho para todos los públicos, es algo que te tiene que apetecer mucho, aunque igual estoy equivocado pero, en cualquier caso, es un debate interesante”.

“De todas formas, esta cosa de los géneros, se ha quedado un poco antigua”, apunta Cortecans. “La gracia está en combinar texturas que abarquen muchas cosas”.

Milena Smit en 'Los sin nombre' (Movistar Plus+)

Pau Freixas, como director, quiso imprimir una estética heredada de los años setenta, del thriller norteamericano de la época. “Si tuviera que elegir un tono, sería Polanski, porque supo manejar muy bien el miedo y la psicología de los personajes. Pero también está ahí la estética de El exorcista, de French Connection. Cogimos muchas cosas de esos años, como los zooms, los encadenados, el grano, todo lo que aportara una atmósfera cruda que pudiera elevarse a lo simbólico".

En la serie también se refleja algo fundamental, como es la situación tan complicada que estamos viviendo a nivel geopolítico y sociológico. ¿Hemos perdido la fe en la humanidad?

“Estamos en un momento donde la gente está volviendo a buscar la fe, porque hay una crisis tremenda a todos los niveles de los valores. De pronto, las nuevas generaciones creen en los ‘tarots’, en las cartas astrales, en una serie de espiritualidades que no tenía sentido en nuestra época. Y creo que tiene que ver con conectar con el pasado atávico y ancestral y a que necesitamos aferrarnos a lo que sea. Hay una necesidad de que todo esto que vivimos, tenga algún sentido”.

Tanto Freixas como Cortecans piensan que estamos en un mundo lo suficientemente ‘distópico’ para que a nadie le sorprendiera que vinieran los extraterrestres. “Después de la pandemia, del apagón, de las crisis constantes, de la falta de humanidad, estamos listos para creernos cualquier cosa, como que vengan los extraterrestres”.