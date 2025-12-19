La película de aventuras que sigue siendo un éxito cada vez que se programa en televisión casi 30 años después de su estreno

Duelo de espadachines entre dos grandes actores

La emisión en abierto de La máscara del Zorro ha vuelto a poner en primer plano una de las películas de aventuras más recordadas por el público español. Esta producción, dirigida por Martin Campbell y estrenada en 1998, contó con la presencia de Antonio Banderas como protagonista, que consiguió consolidar su posición como uno de los actores españoles con mayor proyección internacional.

Más de cuatro millones de espectadores en España acudieron a las salas para ver este largometraje, que logró una recaudación global superior a 250 millones de dólares, convirtiéndose en un fenómeno popular.

La película, que se emitió este jueves 18 de diciembre en el canal Be Mad a las 17:43 horas, forma parte de un bloque de programación dedicado al cine de aventuras. A continuación, la cadena ofreció la secuela La leyenda del Zorro, estrenada siete años después y también protagonizada por Banderas.

El reparto principal de la cinta original incluye, además del actor malagueño, a Anthony Hopkins y Catherine Zeta-Jones, en una historia ambientada tras la Guerra de Independencia de México, cuando el dominio español en California llegaba a su fin a principios del siglo XIX.

La dirección de Martin Campbell, cineasta neozelandés, y el guion firmado por John Eskow, Ted Elliott y Terry Rossio, dotaron a la película de un marcado carácter internacional, aunque el protagonismo de Banderas y la ambientación aportaron un inconfundible sabor español.

Un héroe legendario y una historia de venganza

La trama se inicia con Don Diego de la Vega, interpretado por Anthony Hopkins, quien bajo la identidad de Zorro se enfrenta al gobernador español Don Rafael Montero, encarnado por Stuart Wilson. Tras ser capturado y encarcelado, Don Diego ve cómo su esposa es asesinada y su hija Elena, interpretada por Catherine Zeta-Jones, es secuestrada y criada por su enemigo. Veinte años después, el protagonista logra escapar de prisión y descubre que Montero ha criado a su hija como si fuera suya. Decidido a vengarse, Don Diego busca un sucesor y encuentra en Alejandro Murieta, un estafador interpretado por Antonio Banderas, al candidato ideal para heredar la máscara y el legado del Zorro.

Anthony Hopkins - Antonio Banderas en La máscara del Zorro (TriStar Productions/Sony)

La película se encargó de recuperar la figura del Zorro, un personaje que ya había sido interpretado en el cine mudo por Douglas Fairbanks Sr. y en televisión por Guy Williams en la década de 1950.

Campbell, que previamente había dirigido la película de James Bond GoldenEye, trasladó a la pantalla una historia que combina elementos clásicos del cine de acción y aventuras con una cuidada ambientación en el México y la California del siglo XIX.

Duelo, romance y espectáculo visual

El desarrollo de la película se apoya en la relación entre el viejo Zorro y su joven aprendiz, a quien entrena en esgrima, equitación y combate cuerpo a cuerpo, además de enseñarle el arte del encanto. El plan de Don Rafael Montero, que consiste en acumular oro en minas secretas para comprar California al general Santa Anna, sirve de telón de fondo para una historia en la que el nuevo Zorro, disfrazado de noble español, se infiltra en la alta sociedad y se enamora de Elena.

Catherine Zeta Jones (TriStar Pictures)

Las escenas entre Antonio Banderas y Catherine Zeta-Jones, especialmente el baile en la casa de Don Rafael y el duelo que desemboca en un inesperado abrazo se convirtieron en icónicas.

El rodaje se realizó en localizaciones naturales, con caballos, haciendas, minas de oro y mazmorras, todo hecho a la antigua usanza, lo que le otorga un aroma de otro tiempo.

Un éxito duradero en la memoria del público

El impacto de La máscara del Zorro ha trascendido el ámbito cinematográfico, convirtiéndose en una de las películas más reconocibles de la carrera de Antonio Banderas y en un referente del cine de aventuras de las últimas décadas. La combinación de acción, romance y espectáculo visual, junto con la cuidada dirección y el reparto internacional, han consolidado su posición como un clásico moderno. Tanto la crítica como el público han coincidido en valorar la película como una muestra de artesanía cinematográfica tradicional, en la que los personajes y la historia ocupan un lugar central.