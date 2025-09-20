España Cultura

Alberto Rodriguez supera las expectativas con su nuevo thriller: una película que apuesta por la tensión subacuática y el drama social

El director de películas como ‘La isla mínima’ o ‘Modelo 77′ vuelve a sorprender con ‘Los Tigres’ protagonizada por Bárbara Lennie y Antonio de la Torre

Beatriz Martínez

Por Beatriz Martínez

Guardar
Tráiler 'Los Tigres'

La relación entre dos hermanos buzos, marcados por una infancia de rivalidad y sacrificio, se convierte en el eje central de Los Tigres, la nueva película de Alberto Rodríguez que se ha presentado en la Sección Oficial del Festival de San Sebastián.

La cinta, protagonizada por Antonio de la Torre y Bárbara Lennie, explora los límites de los lazos familiares y la precariedad laboral en el contexto de la industria petroquímica andaluza, mientras se adentra en el thriller con una tensión que se despliega tanto bajo el agua como en la superficie.

Desde sus primeras escenas, Los Tigres retrotrae al espectador a la infancia de Antonio y Estrella, dos hermanos criados por un padre buzo profesional que los empujó a competir y a comprender la dureza del mar. Un episodio decisivo, en el que ambos se sumergen para recuperar un reloj lanzado por su padre, dejará a Antonio con el trofeo y a Estrella con un tímpano perforado, algo que condicionará su vida para siempre.

De qué va ‘Los Tigres’

La trama sigue a Antonio, apodado “El Tigre” por su destreza en el buceo industrial, y a Estrella, quien, limitada por sus problemas auditivos, permanece en la barcaza supervisando a su hermano.

La dinámica entre ambos se ve atravesada por la necesidad: Estrella, que renunció a sus aspiraciones profesionales para cuidar primero a su padre y luego a su hermano, y Antonio, incapaz de gestionar su vida fuera del agua, enfrenta la amenaza de perder la custodia de sus hijas por su situación económica y de salud.

El director Alberto Rodriguez
El director Alberto Rodriguez

La precariedad laboral y la dureza del oficio de buzo profesional se convierten en un trasfondo que lo condicionará todo. Alberto Rodríguez describe este mundo como “una mezcla de albañil y astronauta”, donde los trabajadores realizan tareas de alto riesgo, como reparar cascos de petroleros, cortar hormigón bajo el agua o limpiar hélices en condiciones extremas.

La necesidad económica llevará a los hermanos a involucrarse en un plan delictivo: robar cocaína de un buque que utiliza sus bodegas para ocultar la droga. Una estrategia suicida a través de la que Antonio intentará resolver sus deudas y abrir una escuela de buceo.

Sin embargo, la operación se complicará rápidamente, y la tensión se incrementará con cada inmersión, donde el tiempo de la bombona de oxígeno y la salud de Antonio añaden una cuenta regresiva constante.

Aventura marítima con corazón

La puesta en escena de Los tigres destaca por su capacidad para trasladar la acción al fondo marino, donde la atmósfera opresiva y el suspense se intensificarán a cada momento. Las secuencias de buceo, rodadas en localizaciones como la Ciudad de la Luz de Alicante, el nacimiento del Guadiana, Algeciras y Huelva, supusieron un desafío logístico considerable, y también suponen un reto técnico de una audacia pocas veces vista en el cine español.

El guion, escrito por Rafael Cobos y el propio Rodríguez, se apoya en la construcción minuciosa de los personajes y en la integración orgánica de los elementos de suspense.

La película, sin embargo, no se limita al thriller, sino que profundiza en el drama social y familiar, mostrando cómo los protagonistas llegarán al final mutilados, física y emocionalmente.

Bárbara Lennie y Antonio de
Bárbara Lennie y Antonio de la Torre en 'Los tigres'

Las escenas marinas aportan una notable plasticidad visual y la acción se maneja con destreza, sin embargo esel peso del drama familiar y social el que se impone por encima de los códigos del thriller.

Los tigres se inscribe en la tradición del thriller de autor que ha caracterizado la filmografía de Alberto Rodríguez, responsable de títulos como La isla mínima y Modelo 77.

Los Tigres habla de muchas cosas sin necesidad de subrayar ninguna de ellas: la inmigración, el ecologismo, el narcotráfico... pero sobre todo, lo que importan son los personajes, ese hombre que verbaliza que “no se le da bien vivir fuera del agua” y esa mujer que se enfrenta al machismo dentro de la profesión y que además, ha tenido que sacrificar su vida profesional para cuidar a esos hombres de su familia que la han condicionado.

Es una suerte que haya directores que no tengan la necesidad de hablar de grandes temas como si fuera una fórmula, sino integrarlos de manera orgánica dotándolos de garra y corazón.

Temas Relacionados

Alberto RodríguezBárbara LennieAntonio de la TorreFestival de San SebastiánPelículasPelículas RecomendadasCineCine EspañaEspaña-CulturaEspaña Noticias

Últimas Noticias

La adaptación de Netflix de esta novela superventas de Javier Castillo ya tiene fecha: todo sobre la serie de los creadores de ‘La chica de nieve’

El escritor ha hecho de sus ficciones una apuesta segura también en streaming

La adaptación de Netflix de

De Gloria Estefan y Henry Méndez a Alizzz y María José Llergo: todos los conciertos gratuitos en la Semana de la Hispanidad en Madrid

Del 3 al 12 de octubre la capital se llena de música con un centenar de actividades

De Gloria Estefan y Henry

Taylor Swift vuelve a los cines con el lanzamiento de su álbum ‘The Life of a Showgirl’: ¿Se podrá ver en España?

La cantante de Pensilvania, de 35 años, estrena videoclip y documental en pantalla grande

Taylor Swift vuelve a los

Las imágenes nunca vistas del noticiero de la dictadura franquista: ¿Qué son ‘Los archivos secretos del NO-DO’?

La Filmoteca Nacional conserva 6.000 cintas que no llegaron a emitirse. RTVE y la productora Minoría Absoluta han recuperado 400

Las imágenes nunca vistas del

James Gunn revela que ya tiene la lista con los actores que podrían ser el próximo Batman: “Hay una gran estrella de cine que se muere por darle vida”

El director de ‘Superman’ y máximo responsable de DC sigue en la búsqueda de su encapuchado nocturno

James Gunn revela que ya
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Juan José Ebenezer, mecánico: “Un

Juan José Ebenezer, mecánico: “Un motor de intercambio o reconstruido actúa como uno nuevo, pero realmente no lo es”

Las claves del fallo técnico en las pulseras a maltratadores: Igualdad critica a la Fiscalía por “hacer valoraciones sin datos”

Un ciclista sufre un accidente en la carretera que separa Alicante y Murcia y fallece porque mandan la ambulancia desde otra comunidad: “La línea imaginaria retrasó la ayuda”

Vox se enzarza con el jefe de la Armada por su postura sobre la migración ilegal: “El Gobierno está asaltando las instituciones”

Una mujer de 28 años con tres hijos sufre agotamiento y dolores de cabeza y los médicos le dicen que son “cosas de la maternidad”: era cáncer de mama en etapa 4

ECONOMÍA

Estos son algunos trucos para

Estos son algunos trucos para calcular el alquiler que te puedes permitir, según Idealista

Cuando la distancia te cuesta un ascenso: las personas que teletrabajan tienen menos posibilidades de mejorar su posición en las empresas

Un hombre vende su coche y le siguen llegando las multas del nuevo conductor: tiene que pagar 8.000 euros porque perdió el documento de la transacción

Alba Aldehuela, propietaria, explica por qué no alquila a personas jubiladas: “No es que me moleste, pero es la preferencia”

Resultados del Super Once del Sorteo 4

DEPORTES

Quién fue el primer ganador

Quién fue el primer ganador del Balón de Oro: se hacía llamar el ‘mago del regate’ y nunca fue expulsado

¿La Vuelta a España fue solo el principio? Crece la presión para apartar a Israel de los eventos deportivos, pero las organizaciones guardan silencio

El futbolista Marc Cucurella se rompe al hablar del autismo de su hijo: “Cuando veo que lo pasa mal, sufro mucho”

El Real Madrid no olvida la victoria de Rodri sobre Vinicius en el Balón de Oro de 2024: se plantea no presentarse este año

Así es la nueva vida de Novak Djokovic en Grecia tras marcharse de Serbia por una disputa con el Gobierno