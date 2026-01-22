Oliver Laxe sobre las dos nominaciones de ‘Sirat’ a los Oscar: “Que una película tan radical haya llegado hasta aquí, ya es un triunfo”

España Cultura

Oliver Laxe, director y coguionista
Oliver Laxe, director y coguionista de la película 'Sirât', posa para un retrato para promocionar la película durante el Festival Internacional de Cine de Toronto. (Foto AP/Chris Pizzello)

“Esto no va de ganadores o de perdedores, independientemente de lo que pase con las nominaciones a los Oscar”. Con esas palabras abría Oliver Laxe la convocatoria de prensa previa a la lectura de las lecturas de las candidatas a las diferentes categorías de los Premios de la Academia de Hollywood.

Desde que pasó por el Festival de Cannes, la fiebre por Sirat. Trance en el desierto, ha sido absoluta, hasta el punto de que ganó el Premio del Jurado en el certamen. Además, su éxito internacional ha sido apoteósico.

Y esto se ha visto reflejado en las nominaciones de la Academia de Hollywood con dos nominaciones, a la mejor película internacional, junto a la brasileña El agente secreto, Un simple accidente, de Jafar Panahi, Valor sentimental, de Joaquim Trier y La Voz de Hind.

Además, un logro inesperado ha sido la nominación al Mejor Sonido, uno de los elementos fundamentales de la película junto a la banda sonora de Kangding Ray, que finalmente no entrado en su terna.

Una celebración en directo por todo lo alto

“Si os hemos convocado era porque creíamos que podíamos celebrar algo, pero no hubiera pasado nada irnos de vacío. Como va por orden alfabético, siempre había ese suspense hasta el final”, ha dicho Oliver Laxe en la rueda de prensa posterior, celebrada en el espacio Movistar de Madrid, ya que la plataforma es una de las productoras de la película.

“Es tan difícil compartir tu pelicula, que se estrene en un festival, que se ponga en las salas... así que lo importante es importante visibilizar nuestro trabajo y el cine español. Sirat es una película que no hace rehenes, es radical y audaz y que haya llegado hasta ahí, con 10.000 votantes de todo el mundo, ya tiene mucho mérito”.

Un histórico equipo femenino nominado a sonido

Por primera vez en la historia, tres mujeres que lideran el departamento de sonido, ha sido nominado en esta categoría. Las tres responsables no podían estar más contentas. Se trata de Laia Casanovas, Yasmina Praderas, Amanda Villavieja. “Es extraño que esto no haya pasado antes, pero estamos felices de abrir un poco el camino dentro de esta categoría que siempre ha estado dominada por los hombres", han comentado.

Laxe ha destacado también la calidad general del año en el sector y el hecho de haber accedido a cinco shortlists previas a las nominaciones oficiales, logro que ya consideraba significativo semanas antes. Reconoce el director que, tras este logro, es tiempo de celebración y que la verdadera recompensa es el impacto positivo en quienes han formado parte del proceso.

El director ha expresado su deseo de mantener la tranquilidad en lo que queda de camino y ha puesto en valor la proyección internacional del cine español, especialmente para sus vecinos y para los profesionales que desarrollan sus carreras en Estados Unidos, donde la película es distribuida por Neon.

En el horizonte más inmediato y en declaraciones en gallego, ha anticipado su asistencia a los Premios Feroz en Pontevedra y unos días de descanso tras esa cita.

La trayectoria reciente del cine español en los Oscar se remonta a títulos como El laberinto del fauno de Guillermo del Toro, que en 2007 se alzó con seis candidaturas (presentándose por México en la categoría entonces denominada mejor película de lengua extranjera) y tres premios, y Mar adentro de Alejandro Amenábar, última producción española en lograr el Oscar a mejor película internacional en 2004.

