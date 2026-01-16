La escena más tensa de Timothée Chalamet durante el rodaje de ‘Marty Supreme’ fue con un extra que le amenazó: “He estado 30 años en la cárcel”

Trailer de Marty Supreme

Durante una reciente sesión de preguntas y respuestas en el DGA Theater de Nueva York, Timothée Chalamet sorprendió al público al revelar que fue amenazado por un extra mientras filmaba una escena para la película Marty Supreme, dirigida por Josh Safdie, que llega a nuestros cines el próximo 30 de enero. El encuentro, que ocurrió durante una secuencia en un motel, surgió debido a la decisión de Safdie de incluir a numerosos actores no profesionales en el rodaje, lo que generó situaciones inesperadas en el set.

Chalamet detalló el incidente al conversar con Robert Downey Jr., describiendo cómo intentaba extraer una reacción emocional genuina de uno de los extras. “No diré quién, pero en esa secuencia del motel hay muchos no actores... Me resulta realmente estimulante trabajar con ellos, pero a veces se necesitan varias tomas para conseguir algo auténtico”, relató el actor según la revista People. En un intento por lograr la intensidad dramática buscada, Chalamet insistió varias veces a Safdie: “Le decía a Josh, ‘No se está enfadando conmigo, no se está enfadando conmigo’”.

El giro inesperado se produjo tras una nueva toma. Según la narración del propio Chalamet, el extra, visiblemente alterado, le advirtió: “Estuve en la cárcel durante 30 años. Realmente no quieres meterte conmigo. No quieres verme enfadado”. Chalamet admitió que la advertencia lo tomó por sorpresa y que, con una risa nerviosa, preguntó al director a quién tenía enfrente: “Le dije a Josh, ‘¿Con quién me has puesto a actuar, hombre?’”.

Marty Supreme es una dramedy deportiva basada en hechos reales, que sigue la historia de Marty Mauser, un personaje inspirado en el legendario jugador de tenis de mesa Marty Reisman, quien conquistó cinco medallas en campeonatos mundiales. En la película, Chalamet interpreta al protagonista que persigue el sueño de convertirse en campeón mundial, enfrentando adversidades dentro y fuera del deporte. La producción, dirigida por Safdie, destaca por la mezcla de actores profesionales y personas sin experiencia previa, lo que, según Chalamet, aporta una autenticidad única a las escenas, aunque también puede generar momentos de tensión.

Timothée Chalamet en 'Marty Supreme'

Soñando a lo grande

La interpretación de Chalamet en Marty Supreme ha sido reconocida por la crítica internacional. El actor figura como uno de los principales candidatos a obtener el Oscar en la próxima edición de los premios, tras cosechar galardones en los Critics’ Choice Awards y los Globos de Oro. Asimismo, ha sido nominado a los premios del Sindicato de Actores (SAG), consolidando su posición como uno de los talentos más destacados de su generación.

Durante su discurso de aceptación en los Globos de Oro, Chalamet recordó la influencia de su padre en su carrera artística: “Mi padre me inculcó un espíritu de gratitud mientras crecía. ‘Siempre sé agradecido por lo que tienes’. Eso me ha permitido salir de ceremonias anteriores sin premios, pero con la cabeza en alto, agradecido simplemente por estar aquí. Pero mentiría si dijera que esos momentos no hacen que este momento sea mucho más dulce”.

La experiencia narrada por Chalamet subraya los riesgos y desafíos de buscar realismo en la actuación, especialmente cuando se recurre a intérpretes ajenos a la industria. La anécdota del rodaje de Marty Supreme añade un matiz inesperado al proceso creativo de una película que, más allá de la ficción deportiva, revela la complejidad de los vínculos humanos en contextos de presión y competitividad. A medida que Marty Supreme continúa sumando reconocimientos y atrae la atención de la crítica, la confesión del actor aporta una nueva perspectiva sobre las dinámicas detrás de cámaras y el compromiso de sus creadores por alcanzar una autenticidad poco habitual en las producciones convencionales.