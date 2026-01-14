España Cultura

El cameo secreto de Robert Pattinson en ‘Marty Supreme’: “Nadie lo sabe pero está en esta escena”

El director Josh Safdie ha revelado la participación del actor británico en la película

Trailer de Marty Supreme

La película de la que todo el mundo habla -en España habrá que esperar al 30 de enero- y que promete seguir haciéndolo en los Oscar guarda un gran secreto. Josh Safdie sorprendió al público en el BFI Southbank de Londres al confirmar que Robert Pattinson tiene un papel secreto de voz en Marty Supreme, la nueva película protagonizada por Timothée Chalamet. Durante una conversación moderada por Edith Bowman, el director reveló que Pattinson es el encargado de dar vida al árbitro y comentarista en la cinta, un detalle que hasta ese momento se había mantenido completamente oculto. Safdie afirmó: “No lo sabe nadie, pero esa voz —el comentarista, el árbitro— es Pattinson. Es como un pequeño easter egg. Nadie lo sabe. Vino a ver algunas cosas y le dije: no conozco a ningún británico. Así que él es el árbitro”.

La intervención de Pattinson puede escucharse durante la escena de las semifinales del British Open al inicio del filme, en la que el personaje de Chalamet, Marty Mauser, se enfrenta al campeón húngaro Bela Kletzki, interpretado por Géza Röhrig. Esta participación inesperada añade una capa de complicidad para los seguidores tanto del actor como del director, quienes ya habían trabajado juntos en el pasado. La noticia arroja una nueva luz sobre un reciente momento viral en el que Pattinson fue sometido a un “Lie Detector Test” por la revista Vanity Fair. En ese episodio, su compañera de reparto en “Die My Love”, Jennifer Lawrence, le preguntó si le gustaría volver a trabajar con los hermanos Safdie, tras su experiencia en el thriller Good Time. Pattinson respondió de forma afirmativa, pero el polígrafo determinó que mentía, lo que provocó risas tanto en el actor como en la actriz. El contexto ahora sugiere que Pattinson ocultaba deliberadamente su implicación en “Marty Supreme”, preservando el secreto hasta el anuncio de Safdie.

La relación profesional entre Pattinson y los Safdie se remonta a 2017, cuando el actor protagonizó Good Time, dirigida conjuntamente por Josh y Benny Safdie. En ese filme, Pattinson interpretó a Connie, un delincuente que hace todo lo posible para liberar a su hermano, encarnado por Benny Safdie, de la custodia policial. La intensidad de su actuación fue ampliamente reconocida y consolidó la colaboración entre el actor y los cineastas, quienes exploran personajes al límite y atmósferas cargadas de tensión.

Marty Supreme: quién es Marty
Marty Supreme: quién es Marty Reisman, el jugador real detrás de la película (A24/Captura de video)

Reencuentro en Arrakis

Paralelamente, Pattinson y Chalamet coincidirán próximamente en la gran pantalla en Dune: Parte Tres, cuyo estreno está previsto para diciembre de 2026. En esa producción, Pattinson dará vida a Scytale, un villano capaz de cambiar de forma que conspira contra el personaje de Chalamet, Paul Atreides, en la saga de ciencia ficción dirigida por Denis Villeneuve. Esta coincidencia en proyectos refuerza la relevancia de ambos actores en el panorama internacional y anticipa un duelo interpretativo de alto nivel en una de las franquicias más ambiciosas del cine actual.

Durante la charla en el BFI Southbank, Josh Safdie relató cómo fue el primer encuentro con Chalamet, que tuvo lugar en la fiesta posterior al estreno de Good Time. Safdie recordó que un agente se le acercó para presentarle al que describió como “la próxima superestrella”, algo que el director interpretó en un principio como una exageración. Sin embargo, la impresión de aquel momento quedó marcada por la actitud de Chalamet, a quien describió como “intenso, con una visión suprema de sí mismo”. Tras ver la película “Call Me by Your Name”, Safdie decidió escribir el guion de “Marty Supreme” pensando en Chalamet como protagonista. Según el director, “es una estrella de cine, un soñador intenso, incansable, un neoyorquino, ¿sabes?”.

El evento concluyó con una sección de preguntas del público, donde Safdie fue consultado sobre sus próximos proyectos cinematográficos. El director confesó que este tipo de cuestiones le han resultado emocionalmente difíciles en el pasado. Recordó una ocasión, tras el estreno de Uncut Gems, en la que una pregunta similar durante un panel le hizo llorar de la vergüenza. Safdie expresó que, después de terminar una película, se siente sin energía y necesita tiempo para reponerse antes de pensar en un nuevo proyecto: “Después de cada película, no me queda más gasolina en el coche. Así que tengo que ir a buscar una gasolinera”. Timothée Chalamet y Robert Pattinson continúan consolidando sus carreras en Hollywood, mientras que las películas de los hermanos Safdie siguen generando expectativas y sorpresas entre críticos y espectadores. El descubrimiento del papel oculto de Pattinson en Marty Supreme añade un nuevo capítulo a la colaboración entre ambos y subraya la tendencia de los Safdie a jugar con la percepción del público y los guiños internos en sus obras.

