España Cultura

Timothée Chalamet confirma el gran cambio que se producirá en ‘Dune: Parte Tres’: “El director quería más y le rogué que no lo hiciera”

El actor que aspira al Oscar por ‘Marty Supreme’ volverá en la tercera entrega de la saga, aunque con un aspecto muy diferente

Esta imagen proporcionada por Warner Bros. Pictures muestra a Timothee Chalamet en una escena de "Dune: Part Two." (Niko Tavernise/Warner Bros. Pictures vía AP)

Resulta difícil pasar inadvertido cuando un cambio de imagen apunta directamente a la identidad de un personaje icónico. Así lo explicó Timothée Chalamet en “The Graham Norton Show”, según informó el programa este viernes, al detallar por primera vez la razón detrás de su nuevo corte de cabello para Dune: Parte Tres. El actor confirmó que la esperada película, dirigida por Denis Villeneuve y con estreno fijado para el 18 de diciembre de 2026, explorará una elipsis de casi dos décadas en la historia. La transformación de Paul Atreides, líder del universo de Dune, requería reflejar visualmente el desgaste y evolución del personaje, algo que según Chalamet lo forzó a desprenderse de su tradicional melena.

Durante la entrevista, Chalamet detalló el proceso al compartir que el corte fue exigido directamente por el director y motivado por la edad avanzada que mostrará su personaje en esta tercera y última entrega de la saga. “Fue para una película, para Dune: Parte Tres. Se supone que hay un cambio significativo, interpreto al personaje con 15 o 20 años más, así que me hicieron un corte de 3 milímetros”, relató el actor en el set británico, declaraciones difundidas por el programa. Insistió en su resistencia al cambio, explicando que incluso suplicó a Villeneuve no apurar la máquina de cortar. “El director quería más, 1.5, luego hicimos 1, y le rogué que por favor se detuviera. Nuestro cabello está unido a quién somos, es casi parte de la personalidad”, confesó.

La transformación responde al giro argumental central de Dune: Parte Tres. Según mencionó Chalamet, la elipsis marcará el crecimiento y endurecimiento de Paul Atreides tras los sucesos de las dos primeras películas. El salto de tiempo, de casi veinte años, busca plasmar un cambio profundo en la mirada del líder y se traduce también en un aspecto austero y maduro. A estos cambios se suma el hecho de que la película adaptará Dune Messiah, novela publicada por Frank Herbert en 1969, una de las historias más celebradas de la ciencia ficción.

08-11-2021 Cultura.- Dune 2 ya
08-11-2021 Cultura.- Dune 2 ya tiene fecha de inicio de rodaje. Después de que Legendary Pictures anunciara que Warner Bros. había dado luz verde a la segunda parte de Dune, tras el éxito de su estreno en Estados Unidos, ahora se ha confirmado cuándo comenzará el rodaje de esta secuela. CULTURA Warner Bros

Un cambio en el universo

La dirección de Denis Villeneuve y el guion coescrito con Jon Spaihts se proponen concluir la saga con una película ambiciosa, que reunirá a un reparto de primer nivel. Figuras como Zendaya, Florence Pugh, Robert Pattinson, Ida Brooke, Jason Momoa, Anya Taylor-Joy y Rebecca Ferguson forman parte del elenco, lo que refuerza la expectación de los seguidores del universo Dune.

El estreno de Dune: Parte Tres está programado para el 18 de diciembre de 2026, según detalló la producción. Además, esta entrega será la última de la saga dirigida por Villeneuve. Como reconoció Chalamet en la emisión, el viaje de Paul Atreides llegará a su desenlace con una versión más experimentada y transformada del protagonista, abriendo la puerta a nuevos desafíos y cerrando un ciclo para el público que lo ha seguido desde la primera película.

Con la novela Dune Messiah como base y la intervención directa de actores principales, la franquicia parece dispuesta a despedirse en su punto más alto. Según “The Graham Norton Show”, la tensión sobre el destino de Paul Atreides y el cierre de este universo narrativo seguirán siendo motivo de especulación e interés hasta el día del estreno.

