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Christopher Nolan defiende la precisión histórica de ‘La Odisea’: “Con ‘Interstellar’ también se quejaron muchos científicos”

El cineasta ha dado algunas pinceladas de la esperada película en la que adapta de forma libre la icónica obra de Homero

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Christopher Nolan en el rodaje de 'La Odisea'
Christopher Nolan en el rodaje de 'La Odisea'

La nueva película de Christopher Nolan, La Odisea, aún no se ha estrenado y ya genera debate en redes sociales y foros especializados. El director británico salió al cruce de las críticas que cuestionan la fidelidad histórica del vestuario y la elección de actores, defendiendo el rigor de su propuesta y trazando un paralelismo con las objeciones que recibió tras el estreno de Interstellar. Con un presupuesto de 250 millones de dólares y rodada íntegramente en cámaras Imax de 70 mm, La Odisea representa el proyecto más ambicioso de Nolan hasta la fecha. La película, que llegará a los cines el 17 de julio, traslada a la pantalla la epopeya de Homero con un elenco encabezado por Matt Damon en el papel de Odiseo, Anne Hathaway como Penélope y otras figuras como Tom Holland, Robert Pattinson, Lupita Nyong’o, Zendaya, Charlize Theron, Jon Bernthal y Benny Safdie.

La historia sigue el regreso de Odiseo, rey griego, tras la guerra de Troya y su enfrentamiento con obstáculos sobrenaturales y humanos en el camino de vuelta a su hogar. La escala de la producción, el diseño de sets y la utilización de efectos prácticos se combinaron para recrear la atmósfera de la Grecia antigua, según explicó el propio Nolan en una serie de entrevistas con Time. Uno de los puntos que más polémica generó fue el aspecto de las armaduras que lucen los guerreros en La Odisea. En las redes sociales, muchos usuarios compararon el atuendo de los personajes con el Batsuit, el traje de Batman, por su apariencia moderna y oscura. Ante estas observaciones, Nolan defendió el trabajo de la diseñadora de vestuario Ellen Mirojnick y argumentó que la inspiración provino de hallazgos arqueológicos.

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Existen dagas micénicas de bronce ennegrecido”, explicó Nolan en Time. “La teoría es que probablemente pudieron ennegrecer el bronce en aquella época. Si se añade más oro y plata, y luego se utiliza azufre, el material toma ese color”. El director añadió que para el personaje de Agamenón, la vestimenta debía transmitir su posición elevada respecto al resto: “Se logra mediante materiales que serían muy costosos”. Esta explicación busca responder a quienes afirman que la película sacrifica autenticidad histórica por un diseño visual atractivo. Nolan subrayó que las decisiones estéticas están fundamentadas en investigaciones sobre la cultura micénica, intentando equilibrar rigor y narrativa visual.

La Odisea
(Universal Pictures)

Un rapero en la corte de Odiseo

Otra controversia giró en torno a la elección de Travis Scott como bardo, una figura central en la transmisión oral de las historias en la antigua Grecia. El anuncio del rapero estadounidense en el reparto sorprendió a muchos espectadores que no asociaban su perfil con el contexto del filme. Nolan justificó la decisión vinculando la tradición oral de la poesía épica con el rap contemporáneo. “Lo elegí porque quería hacer un guiño a la idea de que esta historia se ha transmitido como poesía oral, algo análogo al rap”, explicó el director. La presencia de Scott busca reforzar el puente entre la antigüedad y la actualidad, mostrando cómo las formas de narración evolucionan pero mantienen raíces comunes.

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Nolan es conocido por su meticulosidad y su búsqueda de precisión en cada proyecto. En Interstellar, contrató un equipo de científicos para asegurar la fidelidad de las leyes físicas representadas. Al hablar sobre La Odisea, el director trazó un paralelismo entre ambas producciones: “Para Interstellar te preguntas cuál es la mejor especulación sobre el futuro. Cuando miras al pasado antiguo, es lo mismo. ¿Cuál es la mejor especulación y cómo puedo usarla para crear un mundo?”

El cineasta reconoció que ninguna recreación histórica puede ser perfecta, pero defendió el método de trabajo basado en la investigación y la consulta con expertos. “Espero que disfruten la película, aunque no estén de acuerdo con todo. Muchos científicos se quejaron de Interstellar. Lo importante es que no piensen que lo tomamos a la ligera”, afirmó Nolan. La polémica alrededor de La Odisea refleja el interés y la expectativa que rodean al proyecto. El propio director, lejos de esquivar el debate, invitó al público a valorar el esfuerzo detrás de cada elección artística y a comprender que la reconstrucción del pasado implica necesariamente un ejercicio de interpretación y especulación informada.

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