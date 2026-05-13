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Amaia Montero responde a los rumores de que dejará la gira con La Oreja de Van Gogh: “El ruido y las mentiras de la gente siguen estando, pero sigue siendo solo ruido”

La cantante ha publicado un mensaje en sus redes sociales afirmando que ha conseguido desconectar después de los primeros conciertos con La Oreja de Van Gogh y que cumplirá con todos sus compromisos

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La cantante Amaia Montero durante el concierto que la banda La Oreja de Van Gogh ofrece este sábado en Barakaldo. (EFE/ Miguel Toña)
La cantante Amaia Montero durante el concierto que la banda La Oreja de Van Gogh ofrece este sábado en Barakaldo. (EFE/ Miguel Toña)

Amaia Montero ha roto su silencio tras el inicio de la gira con La Oreja de Van Gogh y ha salido al paso de los rumores de que las críticas que había recibido la habían dejado “devastada”. La cantante, que regresó casi veinte años después a la banda con la que se convirtió en una estrella internacional, ha compartido un mensaje a través de sus redes sociales que, en pocas horas, ha acumulado decenas de miles de reacciones.

“Hace tres semanas ya planeé cómo iban a ser los días después de los conciertos en Bilbao. Y así lo he hecho y cumplido, por eso os escribo hoy”, ha empezado diciendo. La cantante ha compartido cómo fue la “desconexión” de los dos conciertos que dio en la capital vasca. “Llegué de Bilbao, me di una ducha, me recogí el pelo, me puse el pijama y ahí empezó todo: descansé como una niña después de su mejor cumpleaños y al despertar estaba muy feliz. Salí al jardín a respirar. Comí y volví a la cama”.

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La cantante sigue relatando su descanso, rodeada de “mensajes de cariño, amor y enhorabuenas” que le hicieron ilusión, pero no le impidieron seguir con el plan: “Descansar, descansar y descansar”. “Hacia las 7 de la tarde llegó una llamada de un íntimo amigo mío que me preguntó muy preocupado a ver si iba a dejar la gira. Le respondí muy sorprendida: ‘¿Cómo?’ Él volvió a hacer la pregunta y entonces salió de mí una carcajada de esas que te dejan sin respiración, de esas que quieres contestar, pero no puedes porque sigues riéndote. Y ya cuando pude retomar la conversación le respondí con un rotundo NO“.

Amaia Montero vuelve a subirse al escenario con La Oreja de Van Gogh 19 años después. (Europa Press)

“Bajar al infierno te hace prácticamente indestructible”

Con estas palabras, Amaia Montero ha negado cualquier posibilidad de abandonar su gira de regreso con La Oreja de Van Gogh. La cantante también ha querido compartir una reflexión a raíz de estos rumores: “Vivir salvaguardando tu propio bienestar lejos de ser ingenuo es lo más sano e inteligente que uno puede hacer pero el ruido y las mentiras de la gente que no lo hace sigue estando pero sigue siendo solo ruido”. “Lamentablemente, no me sorprende”, añade la vocalista en su mensaje, que ha querido reivindicar lo orgullosa que se sintió por volver con el grupo y actuar en Bilbao frente a 30.000 personas.

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“Lo dije en el escenario: hemos vuelto, hemos vuelto de verdad”, continúa, para hacer referencia a continuación a los problemas de salud mental que tuvo que tratar en un pasado, y de los que afirma haber vuelto más fuerte que nunca. “Si algo puedo sacar en positivo de bajar al infierno es que te hace prácticamente indestructible. Hoy sigo mi plan y me voy unos días a uno de mis lugares favoritos del mundo a seguir desconectando”.

La próxima vez que Amaia Montero cantará con La Oreja de Van Gogh será el 28 de mayo en Madrid en el Movistar Arena, recinto que acogerá a la banda también el 29 y el 31. Después, el grupo seguirá con su gira de este año con actuaciones durante todo el verano y el otoño, hasta un concierto de despedida, de nuevo en la capital, programado para el 30 de diciembre.

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