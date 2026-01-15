Adiós ‘Barbenheimer’, hola ‘Dunesday’: Timothée Chalamet y Robert Downey Jr. prometen el próximo gran evento cinematográfico

Timothée Chalamet y Robert Downey Jr. serán las caras visibles del próximo evento cinematográfico

Los actores Robert Downey Jr. y Timothée Chalamet propusieron el término Dunesday para bautizar el enfrentamiento comercial entre dos de los estrenos más esperados del año: Dune: Parte Tres y Vengadores: Doomsday, programados ambos para el 18 de diciembre. La iniciativa surgió durante una proyección especial de la película Marty Supreme en Los Ángeles, donde ambos actores compartieron escenario ante una audiencia que respondió con risas y expectación a la idea de repetir el fenómeno mediático que en 2023 se conoció como “Barbenheimer”.

Downey Jr., reconocido por su papel como Iron Man en el universo cinematográfico de Marvel, tomó la palabra para explicar la propuesta: “Ambos tenemos películas que se estrenan el 18 de diciembre y decidimos acuñar esto… Pensamos en Dunesday”. El comentario, recibido con humor por los presentes, fue acompañado por una reflexión sobre el desenlace de la rivalidad de taquilla: “Veremos si seguimos siendo amigos para entonces”, señalaba el actor durante el encuentro con motivo del estreno de Marty Supreme, subrayando el tono amistoso y competitivo que se prevé entre los lanzamientos.

La comparación con el fenómeno “Barbenheimer” no es casual. En julio de 2023, el estreno simultáneo de Barbie y Oppenheimer generó una ola de memes, campañas cruzadas y una participación masiva del público, que acudió en grandes números a las salas de cine para ver ambas películas durante el mismo fin de semana. Aquella estrategia resultó en una recaudación combinada cercana a 2.500 millones de dólares a nivel global, consolidando la tendencia de los dobles estrenos como un evento cultural y comercial.

Kevin Feige, Robert Downey Jr. y los Hermanos Russo en la presentación de 'Vengadores: Doomsday'

Las grandes esperanzas taquilleras

El modelo busca replicar el efecto de sinergia entre dos superproducciones, permitiendo que ambas se beneficien del eco mediático y la atención masiva. “La idea es que los dos blockbusters se impulsen mutuamente para, después, disfrutar juntos de la gloria reflejada del éxito en taquilla”, explicó Downey Jr. El antecedente reciente más relevante, “Barbenheimer”, demostró que la competencia en cartelera puede convertirse en un fenómeno positivo, multiplicando la visibilidad y el interés de los espectadores. No obstante, los intentos posteriores de reproducir el éxito han tenido resultados dispares. El caso más notable fue el de “Glicked”, un apodo surgido a partir del lanzamiento conjunto de Wicked y Gladiator II, que no logró alcanzar el nivel de repercusión de “Barbenheimer”.

Las expectativas en torno a Vengadores: Doomsday y Dune: Parte Tres se sostienen tanto en la popularidad de sus sagas como en los impresionantes antecedentes de taquilla. La última entrega de los hermanos Russo para Marvel, Vengadores: Endgame, se sitúa como la segunda película más taquillera de la historia, con una recaudación global de 2.800 millones de dólares. Por su parte, Dune: Parte Dos, dirigida por Denis Villeneuve, superó los 715 millones de dólares a nivel mundial en 2024, consolidando la franquicia como uno de los grandes éxitos del género de ciencia ficción en los últimos años.

La expectativa gira ahora en torno a la capacidad de ambos títulos para movilizar al público e instalar una nueva tradición de estrenos dobles, en un contexto en el que la industria del cine busca fórmulas innovadoras para atraer espectadores y recuperar la vitalidad de las salas tras años de incertidumbre. Con dos franquicias multimillonarias, protagonistas carismáticos y el eco mediático de iniciativas anteriores, el 18 de diciembre se perfila como una cita de alto voltaje para todos los cinéfilos.