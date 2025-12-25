La historia real detras de “Marty Supreme”: ¿Quién fue el jugador de ping-pong que inspiró la película de Timothée Chalamet?

Timothée Chalamet interpreta en Marty Supreme a Marty Mauser, un personaje inspirado —pero no idéntico— al icónico jugador y hustler Marty Reisman (Composición fotográfica)

El estreno de Marty Supreme, la nueva película de A24 protagonizada por Timothée Chalamet, puso bajo los reflectores a una figura legendaria dentro del tenis de mesa: Marty “The Needle” Reisman.

Aunque el filme no es un biopic estricto, su protagonista, Marty Mauser, está claramente inspirado en la vida y el mito de Reisman, uno de los jugadores más talentosos, extravagantes y polémicos que dio este deporte en el siglo XX.

Marty Reisman nació el 1 de febrero de 1930 en Manhattan y fue, ante todo, “un neoyorquino de por vida”, según reseña PEOPLE.

Creció en un entorno difícil: su padre era taxista, corredor de apuestas y adicto al azar, a quien el propio Reisman definió como “un perdedor compulsivo” en su autobiografía The Money Player.

Marty Reisman llegó a ser tres veces millonario y tres veces perdió su fortuna debido a las apuestas, según The New York Times.(captura de pantalla)

Sus padres se divorciaron cuando él tenía 10 años, y poco después atravesó una crisis nerviosa que marcaría su destino. Fue así que comenzó a jugar ping-pong como una forma de terapia y escape.

Reisman encontró su talento. A los 13 ya era campeón juvenil de Nueva York, de acuerdo con The New York Times, y pronto se convirtió en una de las mayores promesas del tenis de mesa estadounidense.

La película Marty Supreme abre con Mauser trabajando como vendedor de zapatos, un detalle que parece ficción pero que tiene base real: Reisman efectivamente tuvo ese empleo, aunque apenas durante unos días, como recuerda Smithsonian Magazine.

Y si algo distinguió a Marty Reisman fue su doble identidad: atleta de elite y una especie de estafador profesional. Muy pronto llevó su talento a los salones de ping-pong de Nueva York, donde se apostaba dinero partido a partido.

Lawrence’s Broadway Table Tennis Club, escenario clave tanto en su vida como en la película, fue uno de los epicentros de esa actividad, según The Daily Beast.

Entre 1946 y 2002, Marty Reisman ganó 22 títulos nacionales e internacionales, incluidos el U.S. Open y el British Open (Captura del tráiler de Marty Supreme)

Reisman apostaba siempre por sí mismo, incluso cuando eso lo metía en problemas. A los 15 años fue expulsado de un torneo tras apostar 500 dólares en su propia victoria con quien creía un corredor de apuestas, pero que resultó ser el presidente de la Asociación Estadounidense de Tenis de Mesa.

Su manía por las apuestas lo llevó a convertirse tres veces en millonario y, del mismo modo, a perder su fortuna en tres ocasiones.

Showman y figura mediática

La prensa reseñaba los partidos de Reisman como “espectáculos”.

A los 16 años realizó una gira de exhibición por Inglaterra y, tres años después, fue acto de apertura de los Harlem Globetrotters junto a Doug Cartland. El dúo tocaba “Mary Had a Little Lamb” golpeando la pelota con sartenes y la devolvía con la suela de las zapatillas, tal como se recrea en Marty Supreme, según The New York Times.

Su truco más famoso consistía en apostar que podía partir un cigarrillo en dos desde el otro lado de la mesa con una pelota. Lo hizo en televisión nacional en The Tonight Show Starring Johnny Carson en 1975 y volvió a repetirlo décadas después en el programa de David Letterman.

Reisman también construyó una imagen propia con las prendas que elegía. Fedoras Borsalino, sombreros Panamá, pantalones de tiro alto y colores ácidos formaban parte del “mito Reisman”, como él mismo lo llamaba, según Forbes. Su legado perdura en clubes como SPiN, en Nueva York, donde sus fotos lo muestran con pantalones verde lima o estampados de leopardo.

Timothée Chalamet entrenó durante años tenis de mesa para lograr que el estilo de juego del personaje resultara creíble para los aficionados.(A24/Captura de video)

Marty Reisman murió el 7 de diciembre de 2012 en Nueva York, a los 82 años, por complicaciones cardíacas y pulmonares. Le sobrevivieron su esposa Yoshiko, su hija Debbie y varios nietos, según The New York Times.

Marty Supreme toma los “trazos gruesos” de esta historia, pero no pretende ser un retrato exacto. Así lo explicó Leo Leigh, director del documental Fact or Fiction: The Life and Times of a Ping-Pong Hustler, en declaraciones a Smithsonian Magazine.

Chalamet, por su parte, se preparó durante años para dominar el tenis de mesa y lograr que el personaje resultara creíble para los aficionados, según dijo a la BBC en diciembre de 2025.

Marty Supreme llegará a cines de Argentina, México y otros países de América Latina en enero de 2026.