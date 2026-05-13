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Netflix saca pecho de ‘Stranger Things’: generó más de ocho mil trabajos y mil millones de dólares para la economía de Estados Unidos

La plataforma ha compartido un infome en el que habla del ‘Efecto Netflix’, a saber, los beneficios económicos que ha reportado en los últimos años, con la serie fantástica a la cabeza

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Discurso de Finn Wolhard durante el documental de Netflix sobre el final de 'Stranger Things'

Netflix saca pecho de Stranger Things, una de sus series más emblemáticas, al presentar cifras que subrayan su alcance económico y laboral en Estados Unidos. Según datos publicados por la plataforma en el marco de la iniciativa “The Netflix Effect”, la producción de las cinco temporadas de la serie ha generado más de 8.000 empleos y aportado 1.400 millones de dólares a la economía estadounidense. La compañía detalla que la plantilla incluyó a más de 200 especialistas en escenas de riesgo solo en la temporada final, además de haber trabajado con más de 3.800 proveedores procedentes de casi todos los estados del país.

El caso de Stranger Things se presenta como ejemplo del impacto directo que una producción audiovisual puede ejercer sobre industrias locales y nacionales. Los empleos generados abarcan desde actores y técnicos hasta personal de apoyo y servicios auxiliares, lo que, según Netflix, revierte en una cadena de beneficios para comunidades y sectores vinculados a la producción. Stranger Things se ha consolidado como un fenómeno no solo cultural, sino también económico, por el volumen de recursos movilizados en cada temporada y la cantidad de profesionales involucrados.

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La compañía expone que, a lo largo de sus cinco temporadas, Stranger Things ha dado trabajo a miles de personas, incluyendo más de 8.000 empleos directos. Además, la última entrega requirió más de 200 especialistas en escenas de acción, lo que refleja la magnitud de la producción y la diversidad de perfiles contratados. Netflix indica que la serie colaboró con 3.800 empresas proveedoras en áreas como vestuario, catering, transporte y servicios técnicos, generando un efecto multiplicador en la economía estadounidense.

FOTO DE ARCHIVO-El logotipo de Netflix y un anuncio de Stranger Things se muestran en uno de sus edificios en el barrio de Hollywood de Los Ángeles, California, Estados Unidos. 2 de diciembre de 2025. REUTERS/Mike Blake
FOTO DE ARCHIVO-El logotipo de Netflix y un anuncio de Stranger Things se muestran en uno de sus edificios en el barrio de Hollywood de Los Ángeles, California, Estados Unidos. 2 de diciembre de 2025. REUTERS/Mike Blake

El informe de la plataforma sostiene que los efectos de una serie de este calibre van más allá del entretenimiento, al impulsar sectores enteros relacionados con la producción audiovisual. El gasto asociado a rodajes, logística y postproducción contribuye a la creación de empleos tanto temporales como estables, y fortalece la red de industrias auxiliares en distintas regiones de Estados Unidos. La cifra de 1.400 millones de dólares atribuida a la serie incluye salarios, pagos a proveedores y la contratación de servicios locales, según la información divulgada por Netflix. Estos datos forman parte de la campaña para visibilizar el aporte de la plataforma al desarrollo económico y social a través del audiovisual.

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Además de Stranger Things, Netflix ha destacado el efecto de otras producciones en diferentes regiones. La serie The Lincoln Lawyer aportó 425 millones de dólares a la economía californiana y empleó a más de 4.300 personas, con rodaje en más de 50 localizaciones de Los Ángeles. El largometraje Beverly Hills Cop: Axel F, estrenado en 2024, generó 140 millones de dólares en California y dio trabajo a más de 2.000 miembros del elenco y equipo técnico, además de contratar a más de 900 proveedores. Por su parte, la serie Ransom Canyon en Nuevo México facilitó la creación de más de 700 puestos de trabajo locales.

A nivel global, Netflix asegura que en los últimos diez años ha invertido 135 mil millones de dólares en películas y series, lo que, según la compañía, se tradujo en un aporte de 325 mil millones de dólares a la economía mundial. En ese periodo, las producciones de la plataforma han generado 425.000 empleos directos y más de 700.000 adicionales en roles temporales o de apoyo. El catálogo incluye títulos producidos en más de 4.500 ciudades y pueblos de 50 países, y la empresa ha colaborado con más de 2.000 productoras y licenciado contenidos de 3.000 compañías, incluidas emisoras públicas.

Stranger Things 5: Fecha y hora de estreno en Perú del último capítulo en Netflix
Stranger Things es el gran baluarte de Netflix

El efecto Netflix

Netflix destaca que ha organizado más de 1.000 programas y eventos de formación en los últimos cinco años, llegando a 90.000 personas en más de 75 países. Este esfuerzo busca fortalecer el sector audiovisual y fomentar el desarrollo de talento local en diversas regiones. La plataforma subraya también el aumento del consumo de contenidos en idiomas distintos al inglés: actualmente, más de un tercio del visionado en Netflix corresponde a títulos en otros idiomas, frente a menos del 10% hace una década. Las producciones originales y licenciadas se distribuyen con doblaje en 36 idiomas y subtítulos en 33.

Algunos ejemplos de impacto cultural incluyen el caso de KPop Demon Hunters, que impulsó el estudio del idioma coreano y el turismo a Corea del Sur, así como la serie Emily in Paris, mencionada por el 38% de turistas como motivación para visitar la capital francesa tras ver la producción en la plataforma. Toda esta información se publica en un nuevo sitio interactivo, thenetflixeffect.com, donde la empresa busca mostrar el alcance económico, social y cultural de sus producciones. El co-CEO, Ted Sarandos, afirma que el objetivo es documentar cómo los contenidos de Netflix generan efectos en industrias, comunidades y la vida cotidiana a escala internacional.

Según el directivo, la compañía continuará invirtiendo en contenidos y en infraestructuras de producción en distintos países, además de impulsar programas de formación para profesionales del sector. Netflix prevé que en 2026 el gasto en contenido alcance los 20.000 millones de dólares, lo que representa un crecimiento del 10% interanual. La empresa sostiene que, mientras otras firmas del sector ajustan sus inversiones, su estrategia es reforzar la apuesta por el audiovisual global, con el fin de ampliar el impacto económico, profesional y cultural que atribuye a sus operaciones en todo el mundo.

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