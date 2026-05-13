Los trabajadores recortan en comida, calefacción, ocio y ahorro para llegar a fin de mes, pero uno de cada tres sigue teniendo dificultades

Un cliente compra patatas en una frutería, en Ronda, Andalucía, España (Jon Nazca / Reuters)

La mayoría de los trabajadores españoles compran menos comida o de peor calidad, usan menos la calefacción o el aire acondicionado, salen menos y tienen cada vez menos margen para ahorrar, pero ni con esos recortes consiguen llegar a fin de mes. Uno de cada tres ocupados reconoce que tiene dificultades para cubrir los gastos mensuales, según el informe Estudio de percepción de la economía entre la población española, elaborado por la Unión Sindical Obrera (USO) a partir de un sondeo de IO Investigación.

El estudio refleja hasta qué punto la pérdida de poder adquisitivo está deteriorando la vida cotidiana de los hogares. El 70,5% de los trabajadores afirma que ha tenido que reducir sus gastos habituales en los últimos dos años. Pese a esos ajustes, el 33,5% llega a fin de mes con dificultades: el 25,6% con algunas y el 8% con muchas. Solo el 20,3% declara hacerlo con holgura.

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Menos comida y menos calefacción

Uno de los datos más duros del informe tiene que ver con la alimentación. El 43,3% de los trabajadores asegura que ha reducido la cantidad o la calidad de los alimentos que consume respecto a 2021. En concreto, el 16,6% dice que ha recortado tanto en cantidad como en calidad, mientras que el 26,6% ha reducido una de las dos.

El problema es mayor entre los jóvenes y los hogares con menos ingresos. Entre los trabajadores de 20 a 34 años, el porcentaje que se alimenta menos o peor sube al 48,9%. Entre las personas con bajos ingresos, alcanza el 59,1%.

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Aunque la subida del precio de los alimentos es la que más han percibido los trabajadores, señalada por el 83,4% de los encuestados, la energía aparece como el segundo golpe más visible, mencionada por el 64,7%. Para rebajar la factura, más de la mitad de los trabajadores, el 51,3%, ha reducido el uso de calefacción o aire acondicionado. Otros han optado por buscar alternativas en el mercado: el 36,2% ha cambiado a tarifas energéticas más económicas y el 35% se ha pasado a otra compañía.

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El ocio se convierte en la primera renuncia

Cuando los gastos básicos aprietan, el ocio suele ser una de las primeras partidas que se recorta. Casi seis de cada diez trabajadores, el 57,3%, gastan hoy menos que en 2021 en restaurantes, viajes, actividades culturales u otros planes. No son desembolsos tan imprescindibles como la alimentación, la vivienda o la energía, pero sí forman parte de la vida cotidiana y del bienestar.

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El informe muestra que el 23,9% ha reducido mucho su gasto en ocio y el 33,4% lo ha reducido algo. Solo el 11,1% afirma que ahora gasta más en esta partida. El ajuste es especialmente intenso entre las personas de 35 a 44 años, donde llega al 64,2%, y entre quienes tienen una hipoteca, con un 61,8%.

Ahorrar todos los meses, cada vez más complicado

El margen para ahorrar también se ha estrechado. Aunque el 62,1% de los trabajadores dice que consigue guardar algo de dinero, solo el 24% lo hace de forma regular. El 38,2% ahorra solo de manera ocasional, el 33,2% no consigue ahorrar y el 4,6% está utilizando ahorros anteriores.

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La falta de colchón se nota especialmente ante cualquier gasto inesperado. Solo el 31,5% podría afrontar un imprevisto de 1.000 euros sin dificultad. El resto tendría que hacerlo con problemas, tirar de ahorros, pedir ayuda, recurrir a crédito o directamente no podría pagarlo.

De hecho, la mitad de los trabajadores ha necesitado alguna medida extraordinaria en los dos últimos años para llegar a fin de mes o afrontar un gasto imprevisto. El 25% ha aplazado pagos, el 23,2% ha pedido ayuda a familiares o amigos, el 19,4% ha solicitado créditos o préstamos y el 8,8% ha pedido un anticipo de nómina.

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El alquiler agrava las dificultades

La vivienda aparece como uno de los factores que más condiciona la situación económica de los hogares. De media, el 33,5% de los trabajadores tiene dificultades para llegar a fin de mes, pero el porcentaje sube al 47,1% entre quienes viven de alquiler.

El informe también recoge que el 78,2% de los inquilinos ha tenido que reducir gastos habituales. Además, el 13,2% de los trabajadores ha cambiado de vivienda por motivos económicos desde 2021. Entre quienes se mudaron por esta razón, el 40,3% pasó a una vivienda con menor coste mensual, pero el 38,1% acabó en una con mayor coste.

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USO vincula esta situación con la pérdida del poder adquisitivo de los salarios. El 78,5% de los trabajadores afirma que su sueldo ha subido alguna vez en los últimos cinco años, pero entre quienes tuvieron una mejora, el 69,7% reconoce que fue inferior a la inflación. Solo el 12,5% asegura que su salario aumentó por encima de los precios.

Ante este escenario, el sindicato reclama blindar en los convenios colectivos la cláusula de revisión salarial ligada al IPC, crear un índice que refleje mejor el peso de los productos básicos, impulsar un pacto de Estado por la vivienda y acometer una reforma fiscal que alivie el peso sobre los bienes esenciales.

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