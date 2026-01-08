España Cultura

La actriz de ‘Stranger Things’ que no fue convocada para la temporada final porque tenía cáncer: “Les pedí que no me excluyeran del guion por compasión”

La intérprete Jennifer Marshall, que encarnaba el personaje de Susan Hargrove, estaba luchando contra la enfermedad, pero se encontraba bien para seguir rodando

Guardar
Jennifer Marshall junto a Sadie
Jennifer Marshall junto a Sadie Sink en una imagen del rodaje de la segunda temporada de 'Stranger Things'

La ausencia de Susan Hargrove, la madre de Max, en la temporada final de Stranger Things ha generado sorpresa entre los seguidores de la serie, pero la incertidumbre ha sido todavía mayor para la propia actriz que encarnaba al personaje, Jennifer Marshall.

La intérprete, que ya había participado en las temporadas dos y cuatro de la exitosa producción de Netflix, ha explicado en redes sociales que no se le ha convocado para la quinta temporada, una decisión que, según ha relatado, ha coincidido con su diagnóstico de cáncer.

Marshall ha destacado que la vuelta al rodaje le habría facilitado conservar el seguro médico vinculado a su trabajo a través del sindicato SAG-AFTRA, lo que habría sido fundamental en el contexto de su tratamiento.

Todo lo que creíamos saber sobre el Otro Lado era totalmente erróneo. El volumen 2 de la temporada final de Stranger Things» llega el 25 de diciembre. (Netflix)

El final de la cuarta temporada dejaba a Max, interpretada por Sadie Sink, en coma en el hospital, situación que se prolongaba durante buena parte de la quinta tanda de episodios. Mientras que Lucas (Caleb McLaughlin), pareja de Max en la trama, permanecía junto a ella, la madre de la joven estaba completamente ausente, algo que ni la serie ni los responsables han justificado a nivel argumental.

En un mensaje difundido en sus redes sociales, Marshall ha expresado su decepción por esta omisión y ha añadido: “Tenía cáncer, lo entiendo. Pero estaba en remisión durante el rodaje de la temporada cinco. Participar en el rodaje me habría ayudado a obtener mi seguro médico a través del sindicato. Quizá había demasiados personajes, no lo sé, pero está claro que Susan Hargrove es la ‘peor madre del mundo’ JAJAJAJA”, ha ironizado la intérprete.

El testimonio de Marshall arroja luz sobre cómo las decisiones de casting pueden incidir en la vida personal de los actores, especialmente en el caso norteamericano, donde el acceso al seguro sanitario depende frecuentemente de cumplir con una cantidad de días de trabajo bajo convenios sindicales.

Jennifer Marshall junto a Sadie
Jennifer Marshall junto a Sadie Sink en una imagen de 'Stranger Things' (Netflix)

La actriz ha definido su experiencia en la serie creada por los hermanos Duffer como “una oportunidad única en la vida” y ha asegurado que “habría estado encantada de regresar para la quinta y última temporada”. Para Marshall, su presencia en el rodaje no solo habría supuesto una ayuda económica, sino que además le habría aportado un apoyo emocional y mental importante tras casi dos años de lucha contra el cáncer.

Una ausencia inesperada y sus consecuencias

En sus comunicaciones, Jennifer Marshall ha detallado que el papel de Susan Hargrove en Stranger Things resultó especialmente relevante mientras se encontraba sometida a tratamiento oncológico durante la filmación de la cuarta temporada, circunstancia que compartió abiertamente en una publicación en Facebook en 2022. “Me sinceré con algunas personas del equipo, incluyendo a Sadie, que interpreta a mi hija Max. Su amabilidad y compasión me desbordaron y siempre estaré agradecida por los momentos que compartimos entre bastidores”, dijo la intérprete.

Marshall ha contado que tuvo que recurrir a una peluca en la grabación del cuarto episodio de la cuarta temporada, debido a la caída de cabello derivada del tratamiento, y que informó personalmente a los creadores, Matt y Ross Duffer, sobre su situación de salud al finalizar el rodaje. “Les pedí que no me excluyeran del guion por compasión, porque los días en el set fueron un rayo de luz en un periodo muy oscuro y deprimente”, ha explicado la intérprete, que también ha subrayado el apoyo recibido de los responsables de la serie: “Se mostraron alarmados, preguntaron cómo estaba, me ofrecieron su preocupación y me recordaron que podía contactarles si necesitaba algo. Son personas encantadoras y me alegra haberlas conocido y haber trabajado con ellas”.

Jennifer Marshall junto a Sadie
Jennifer Marshall junto a Sadie Sink en una imagen de 'Stranger Things' (Netflix)

La actriz, que ha interpretado otros papeles en producciones como La lista final: Lobo Negro, Sugar, Para toda la humanidad, NCIS: Los Ángeles o Reacher, además de haber presentado el programa Mysteries Decoded en la cadena The CW, ha señalado a People que, independientemente de su situación personal, “nadie tiene derecho a un papel, tenga cáncer o no. Mi corazón sigue agradecido y siempre daré el beneficio de la duda a quienes toman las decisiones”. No obstante, ha insistido en que, a nivel personal, regresar al plató habría supuesto una ayuda importante tanto en el aspecto financiero como emocional.

El papel de Susan Hargrove y el desenlace de la serie

El personaje de Susan Hargrove fue introducido en la segunda temporada como madre de Max, mostrando dificultades para conciliar su vida familiar en un contexto de precariedad y problemas de alcoholismo. En la cuarta temporada, llegó a aparecer en las visiones de Max durante su enfrentamiento con Vecna, antes de que la joven quedase en coma al final de la temporada. Sin embargo, en el desenlace final, coincidiendo con el estreno del último capítulo en Nochevieja, la madre desapareció por completo de la trama, hecho que Marshall también ha comentado con humor en Instagram al pedir a sus seguidores teorías sobre la misteriosa ausencia de su personaje en el hospital.

De cara a los seguidores interesados en el proceso de rodaje, el documental One Last Adventure: The Making of Stranger Things 5 ofrecerá una perspectiva sobre la última temporada a partir del 12 de enero en la plataforma Netflix.

Temas Relacionados

Stranger ThingsNetflixSeriesSeries EspañaEspaña-CulturaEspaña Noticias

Últimas Noticias

La primera mejor serie del año es argentina y está en Netflix: dos amigas ‘expresidiarias’ que sobreviven fumigando e investigando un posible asesinato

Acaba de aterrizar en la plataforma ‘El tiempo de las moscas’, adaptación de dos novelas de Claudia Piñeiro que es al mismo tiempo un thriller y una comedia social

La primera mejor serie del

Morgan celebra diez años del lanzamiento de su primer disco con una nueva gira: “Una cosa es lo que crees que es tener una banda, otra lo que es tener una banda”

El grupo de rock alternativo pasará tres meses realizando conciertos en diferentes ciudades españolas antes de empezar a pensar en su próximo álbum

Morgan celebra diez años del

Si eres fan de ‘Black Mirror’, no puedes perderte esta miniserie de Prime Video: adapta a uno de los escritores de ciencia ficción más importantes de la historia

Bryan Cranston, Steve Buscemi o Terrence Howard son algunos de los intérpretes que aparecen en esta inquietante producción de diez capítulos

Si eres fan de ‘Black

El duro camino de David Uclés hasta el éxito de ‘La península de las casas vacías’ y el Premio Nadal: “Nunca había tenido más de 500 euros en el banco”

El escritor ubetense pasó quince años escribiendo la famosa novela sobre la Guerra Civil, un tiempo en el que se vio obligado a sacrificar su estabilidad económica y a enfrentarse una y otra vez al rechazo editorial

El duro camino de David

Esta mujer aparece en una fotografía histórica, pero no supo que era famosa hasta 40 años después: “Una leyenda de la fuerza de la maternidad”

Florence Owens Thompson no sabía que su rostro había sido el icono de una de las mayores crisis de la historia de su país, y también la imagen que provocó que el sus gobernantes decidieran ayudar a personas como ella

Esta mujer aparece en una
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Juan José Ebenezer, mecánico: “Los

Juan José Ebenezer, mecánico: “Los filtros de partículas del coche se pueden limpiar de dos maneras”

Cómo afecta la sal de la carretera a tu coche y qué hacer en estos casos

La división entre los socios sobre el envío de tropas a Ucrania hace inevitable que Sánchez necesite el apoyo del PP

El Ministerio de Ciencia ofrece un empleo de camarero de 40 horas semanales por 1.223 euros brutos al mes y sin derecho al plus de nocturnidad: “Nos cuesta encontrar candidatos”

Pedro Sánchez encuentra en Venezuela el clavo ardiendo para resistir, pero la guerra también pasa por el Congreso

ECONOMÍA

Este es el precio de

Este es el precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades para hoy

Precio del aceite de oliva en España 2026: últimas variaciones y tendencias del mercado

Cotización del euro frente al dólar hoy 8 de enero

La captura de Maduro reconfigura los mercados: ganan las petroleras y los bancos de EEUU, el bitcoin y el oro y pierden China y Canadá

Arrancan las rebajas de enero y las asociaciones de consumidores recuerdan las claves para evitar fraudes

DEPORTES

Valverde y una falta para

Valverde y una falta para la historia sobre Morata que dieron la victoria al Real Madrid en Supercopa de 2020 ante el Atlético

La portería de la Selección en el aire tras la Supercopa: el error de Unai Simón refuerza la candidatura de Joan García

Iñaki Williams recibe una gran pitada en Yeda tras su crítica a la sede de la Supercopa

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona sobre el Athletic Club en la Supercopa de España

El FC Barcelona no da tregua al Athletic y firma una goleada histórica en Arabia Saudí