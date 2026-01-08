La actriz de ‘Stranger Things’ que no fue convocada para la temporada final porque tenía cáncer: “Les pedí que no me excluyeran del guion por compasión”

Jennifer Marshall junto a Sadie Sink en una imagen del rodaje de la segunda temporada de 'Stranger Things'

La ausencia de Susan Hargrove, la madre de Max, en la temporada final de Stranger Things ha generado sorpresa entre los seguidores de la serie, pero la incertidumbre ha sido todavía mayor para la propia actriz que encarnaba al personaje, Jennifer Marshall.

La intérprete, que ya había participado en las temporadas dos y cuatro de la exitosa producción de Netflix, ha explicado en redes sociales que no se le ha convocado para la quinta temporada, una decisión que, según ha relatado, ha coincidido con su diagnóstico de cáncer.

Marshall ha destacado que la vuelta al rodaje le habría facilitado conservar el seguro médico vinculado a su trabajo a través del sindicato SAG-AFTRA, lo que habría sido fundamental en el contexto de su tratamiento.

El final de la cuarta temporada dejaba a Max, interpretada por Sadie Sink, en coma en el hospital, situación que se prolongaba durante buena parte de la quinta tanda de episodios. Mientras que Lucas (Caleb McLaughlin), pareja de Max en la trama, permanecía junto a ella, la madre de la joven estaba completamente ausente, algo que ni la serie ni los responsables han justificado a nivel argumental.

En un mensaje difundido en sus redes sociales, Marshall ha expresado su decepción por esta omisión y ha añadido: “Tenía cáncer, lo entiendo. Pero estaba en remisión durante el rodaje de la temporada cinco. Participar en el rodaje me habría ayudado a obtener mi seguro médico a través del sindicato. Quizá había demasiados personajes, no lo sé, pero está claro que Susan Hargrove es la ‘peor madre del mundo’ JAJAJAJA”, ha ironizado la intérprete.

El testimonio de Marshall arroja luz sobre cómo las decisiones de casting pueden incidir en la vida personal de los actores, especialmente en el caso norteamericano, donde el acceso al seguro sanitario depende frecuentemente de cumplir con una cantidad de días de trabajo bajo convenios sindicales.

La actriz ha definido su experiencia en la serie creada por los hermanos Duffer como “una oportunidad única en la vida” y ha asegurado que “habría estado encantada de regresar para la quinta y última temporada”. Para Marshall, su presencia en el rodaje no solo habría supuesto una ayuda económica, sino que además le habría aportado un apoyo emocional y mental importante tras casi dos años de lucha contra el cáncer.

Una ausencia inesperada y sus consecuencias

En sus comunicaciones, Jennifer Marshall ha detallado que el papel de Susan Hargrove en Stranger Things resultó especialmente relevante mientras se encontraba sometida a tratamiento oncológico durante la filmación de la cuarta temporada, circunstancia que compartió abiertamente en una publicación en Facebook en 2022. “Me sinceré con algunas personas del equipo, incluyendo a Sadie, que interpreta a mi hija Max. Su amabilidad y compasión me desbordaron y siempre estaré agradecida por los momentos que compartimos entre bastidores”, dijo la intérprete.

Marshall ha contado que tuvo que recurrir a una peluca en la grabación del cuarto episodio de la cuarta temporada, debido a la caída de cabello derivada del tratamiento, y que informó personalmente a los creadores, Matt y Ross Duffer, sobre su situación de salud al finalizar el rodaje. “Les pedí que no me excluyeran del guion por compasión, porque los días en el set fueron un rayo de luz en un periodo muy oscuro y deprimente”, ha explicado la intérprete, que también ha subrayado el apoyo recibido de los responsables de la serie: “Se mostraron alarmados, preguntaron cómo estaba, me ofrecieron su preocupación y me recordaron que podía contactarles si necesitaba algo. Son personas encantadoras y me alegra haberlas conocido y haber trabajado con ellas”.

La actriz, que ha interpretado otros papeles en producciones como La lista final: Lobo Negro, Sugar, Para toda la humanidad, NCIS: Los Ángeles o Reacher, además de haber presentado el programa Mysteries Decoded en la cadena The CW, ha señalado a People que, independientemente de su situación personal, “nadie tiene derecho a un papel, tenga cáncer o no. Mi corazón sigue agradecido y siempre daré el beneficio de la duda a quienes toman las decisiones”. No obstante, ha insistido en que, a nivel personal, regresar al plató habría supuesto una ayuda importante tanto en el aspecto financiero como emocional.

El papel de Susan Hargrove y el desenlace de la serie

El personaje de Susan Hargrove fue introducido en la segunda temporada como madre de Max, mostrando dificultades para conciliar su vida familiar en un contexto de precariedad y problemas de alcoholismo. En la cuarta temporada, llegó a aparecer en las visiones de Max durante su enfrentamiento con Vecna, antes de que la joven quedase en coma al final de la temporada. Sin embargo, en el desenlace final, coincidiendo con el estreno del último capítulo en Nochevieja, la madre desapareció por completo de la trama, hecho que Marshall también ha comentado con humor en Instagram al pedir a sus seguidores teorías sobre la misteriosa ausencia de su personaje en el hospital.

De cara a los seguidores interesados en el proceso de rodaje, el documental One Last Adventure: The Making of Stranger Things 5 ofrecerá una perspectiva sobre la última temporada a partir del 12 de enero en la plataforma Netflix.