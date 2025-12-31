El reparto de ‘Stranger Things’ más allá de la serie de Netflix: su trayectoria y los planes de futuro de Millie Bobby Brown y sus compañeros

Todo lo que creíamos saber sobre el Otro Lado era totalmente erróneo. El volumen 2 de la temporada final de Stranger Things» llega el 25 de diciembre. (Netflix)

A lo largo de los casi diez años que separan el estreno de Stranger Things en 2016 del desenlace previsto para este fin de año de 2025, los protagonistas de la serie han experimentado transformaciones notables tanto en lo profesional como en lo personal. Aunque en la ficción solo han transcurrido cuatro años en Hawkins, el elenco adolescente ya no es tal, y sus trayectorias evidencian un cambio de ciclo que ha ido mucho más allá de la pantalla.

Uno de los casos paradigmáticos es el de Millie Bobby Brown. La actriz, que comenzó la serie con apenas doce años, ha alcanzado la mayoría de edad en paralelo al ascenso exponencial de su carrera. Entre 2016 y la actualidad, Brown no solo ha dejado atrás la adolescencia, sino que se ha mudado de país, ha formalizado su relación sentimental y se ha casado, además de haberse convertido en madre adoptiva. Este proceso vital ha transcurrido mientras su personaje, Once, continuaba aparentando dieciséis años en pantalla por necesidades del guion y saltos temporales menores a los reales.

El fenómeno detrás del reparto infantil de Stranger Things se ha convertido en uno de los principales motores del éxito de la serie en la plataforma de streaming. Han pasado de ser jóvenes desconocidos que cobraban unos 250.000 dólares por episodio, a negociar contratos que superan los siete millones de dólares por temporada en algunos casos. Millie Bobby Brown, por ejemplo, dispone de un acuerdo en exclusiva con Netflix, lo que le otorga condiciones negociadoras propias. En ese sentido, para la plataforma de ‘streaming’ ha protagonizado las películas Enola Holmes (cuya tercera entrega se estrenará el próximo año), Damsel, de Juan Carlos Fresnadillo y Estado eléctrico, de Anthony y Joe Russo.

'Enola Holmes 2'. Millie Bobby Brown como Enola Holmes. Cr. Alex Bailey/Netflix © 2022

Fruto de este reconocimiento, la última temporada de la serie ha generado mayores expectativas. Sin embargo, el hecho de que la trama de Hawkins avance más despacio que la realidad ha constituido una disonancia para parte de la audiencia, que percibe una clara diferencia entre la juventud ficticia de los personajes y la madurez de sus intérpretes.

Evolución profesional y personal de los actores

En el caso de Finn Wolfhard, quien se incorporó al reparto con catorce años, su crecimiento físico fue evidente tanto en la serie como en su participación en otras franquicias como la adaptación cinematográfica de It de Stephen King o las nuevas entregas de Cazafantasmas, ambas profundamente influidas por la nostalgia ochentera que caracteriza a Stranger Things. Esta evolución ha repercutido en su carrera y ha afianzado su posición en el panorama audiovisual. Ahora tiene 23 años y ha publicado su primer disco en solitario después de pasar por diferentes bandas. Tiene pendiente de estreno La leyenda de Ochi, una película de fantasía que se pudo ver en el Festival de Sitges y que también remite a los clásicos de los ochenta.

Gaten Matarazzo, con catorce años al inicio de la producción, se convirtió en una de las figuras carismáticas de la primera temporada gracias al personaje de Dustin. Sin embargo, su trayectoria fuera del universo creado por los hermanos Duffer ha estado más ligada a la animación y el doblaje, puesto que el salto a otros registros en cine y televisión han resultado más complejos. Así, lo escucharemos en la adaptación animada del clásico de George Orwell, Animal Farm, dirigida por Andy Serkis.

Gaten Matarazzo, actor que da vida a Dustin Henderson en 'Stranger Things'. (Montaje realizado por Infobae España)

Caleb McLaughlin, que ya contaba con experiencia previa en Broadway interpretando a Simba, comenzó en la serie con quince años y ha experimentado una de las transformaciones más notables. En la ficción, su personaje ha regresado esta temporada al protagonismo tras haber permanecido largos periodos ausente debido al guion, mientras que, en el ámbito personal, su presencia en redes sociales ha generado debate tras mostrar su apoyo al Gobierno de Israel con mensajes como “El sionismo es sexy”. Su próximo proyecto también es de animación, Como cabras.

Carreras consolidadas e incógnitas de futuro

La presencia de Winona Ryder, consolidada como una estrella icónica de los años ochenta y noventa, supuso un gran atractivo para el arranque de la serie. No obstante, su carrera en la última década se ha mantenido vinculada al factor nostálgico, participando en producciones como Bitelchús Bitelchús o la serie La conjura contra América, ambas estrechamente asociadas al recuerdo de tiempos pasados.

David Harbour, por su parte, ha sido uno de los actores que más ha aprovechado el impulso laboral derivado de la serie. Antes de Stranger Things era un rostro frecuente en papeles secundarios, pero en los últimos años ha asumido personajes principales en Hellboy, ha ingresado en el universo Marvel con presencia en Vengadores: Endgame, y ha explorado géneros diversos en títulos como Noche sin paz (ya rodada su secuela) y Gran Turismo. Sin embargo, actualmente es más comentado por polémicas personales relacionadas con su expareja Lily Allen y una denuncia de Millie Bobby Brown por acoso laboral que no parece haber llegado a nada. Su próximos proyectos, Behemoth! junto a Pedro Pascal, dirigido por Tony Gilroy y Vengadores: Doomsday.

Cast members Millie Bobby Brown and David Harbour attend the premiere for the final season of the television series "Stranger Things" at the TCL Chinese Theater in Los Angeles, California, U.S., November 6, 2025. REUTERS/Daniel Cole

El impacto de la fama ha sido especialmente acusado en el caso de Charlie Heaton. Desde el inicio de la serie mantiene una relación con Natalia Dyer, su compañera de reparto, pero el reconocimiento público ha coincidido también con dificultades personales. En 2017, a Heaton se le impidió la entrada en Estados Unidos tras descubrirse que portaba cocaína en el aeropuerto al acudir al estreno de la segunda temporada. Formó parte del reparto de la película española de Sergio G. Sánchez El secreto de Marrowbone y del elenco de Los nuevos mutantes.

Sadie Sink y el relevo generacional

A pesar de que Max Mayfield (interpretada por Sadie Sink) no aparece hasta la segunda temporada, la actriz no tardó en consolidarse como una de las nuevas promesas. Sink se encuentra actualmente inmersa en el rodaje de una cinta de Spiderman y su agenda contempla la incorporación al universo de Los Vengadores y la participación en Romeo y Julieta en el teatro londinense. Anteriormente había estado presente en la trilogía de terror de Fear Street para Netflix y en la aclamada La ballena de Darren Aronofsky, junto a Brendan Fraser. Además, interpretó a una versión joven de Taylor Swift en el cortometraje y videoclip de All Too Well. Además, es uno de los rostros más solicitados para las marcas de belleza y ropa de lujo.

Sadie Sink una de las chicas más 'cool' del momento. REUTERS/Daniel Cole

Joe Keery ha logrado rentabilizar su paso por la serie con apariciones en Fargo, la superproducción Free Guy dirigida por Shawn Levy y la cinta de terror Spree, en la que ha asumido roles protagonistas. Tiene pendiente de estreno Cold Storage, junto a Liam Neeson y triunfa en la música bajo su nombre artístico de Djo.

En el aire también está el futuro de Noah Schnapp, que no ha hecho mucho más allá de la serie mientras que, la más consolidada en este sentido, es sin duda Maya Hawke, hija de Ethan Hawke y Uma Thurman y que ya ha trabajado con Quentin Tarantino, Gia Coppola, Bradley Cooper y Wes Anderson. Tiene pendiente de estreno The Hunger Games: Sunrise on the Reaping.