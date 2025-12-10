Sanidad da luz verde al primer fármaco dirigido para los pacientes con cáncer de pulmón en etapas iniciales que sustituye a la quimioterapia

Un doctor observa una radiografía de pulmón (Shutterstock España)

El Ministerio de Sanidad ha anunciado la financiación de alectinib, el primer fármaco dirigido tras la cirugía para pacientes con cáncer de pulmón ALK+ en las etapas tempranas. Los ensayos clínicos del medicamento han demostrado mejorar la supervivencia libre de enfermedad frente a los tratamientos con quimioterapia al reducir en un 76 % el riesgo de caída.

El cáncer de pulmón no microcítico (CPNM) afecta al 85 % de los pacientes, representando el subtipo ALK+ en torno al 5 % de los casos. Esta enfermedad afecta especialmente a adultos jóvenes, mujeres y no está relacionado con el consumo de tabaco. Además, este tipo de cáncer se caracteriza por su predilección a desarrollar metástasis cerebral. De hecho, el 60 % de estos pacientes acaban por desarrollarla.

La administración de alectinib, comercializado bajo la marca Alecensa, supone un cambio de paradigma en el abordaje terapéutico de estos pacientes. “En unos años miraremos atrás y nos daremos cuenta de lo importante que está siendo este momento”, ha asegurado durante la presentación del medicamento el doctor Fernando López-Ríos, Jefe de sección de Anatomía Patológico del Hospital 12 de Octubre de Madrid.

Por su parte, el doctor Javier de Castro, Jefe de Servicio de Oncología Médica del Hospital La Paz (Madrid), ha señalado que la administración de Alecensa en adyuvancia ha logrado una reducción del 76 % del riesgo de recaída de la enfermedad o muerte en estos pacientes, cifras que la quimioterapia no alcanza y que supone un hito sin precedentes.

Alectinib se administra de forma oral, en forma de pastilla, y se toma a diario durante dos años después de la cirugía de pulmón. Sin embargo, en los pacientes con enfermedad avanzada, “el tratamiento se sigue mientras tenga beneficio clínico”. Esto implica que es seguro “porque sabemos que hay pacientes que han recibido el tratamiento más allá de cuatro y cinco años“, ha explicado el doctor de Castro.

Más seguro y eficaz que la quimioterapia

Las pruebas de biomarcadores son fundamentales para detectar la alteración en ALK e identificar a los potenciales pacientes de este fármaco. La administración de Alecensa puede ayudar a prevenir la reaparición de la enfermedad, lo que aumenta las probabilidades de lograr la curación.

En abril de 2018, Sanidad financió el medicamento como tratamiento de primera línea para este cáncer de pulmón en personas cuya enfermedad se encontraba ya en etapas avanzadas o incluso metastásicas. Pese a que la curación no es posible, alectinib demostró una eficacia sostenida a largo plazo, con una mediana de supervivencia de 81,1 meses. Estos datos han sido respaldados en el Congreso Europeo de Oncología Médica (ESMO, por sus siglas en inglés) celebrado en octubre en Berlín.

Es ahora cuando el ensayo fase III del estudio ALINA ha demostrado su eficacia para reducir el riesgo de recaída. Se estima que la mitad de los pacientes sufren una recidiva de la enfermedad dentro de los primeros cinco años posteriores a la cirugía, pese a haber recibido quimioterapia adyuvante.

Frente a la quimioterapia, alectinib presenta varias ventajas. La primera de ellas es su eficacia a la hora de mantener el tumor bajo control. Esto se acompaña por los beneficios de la terapia dirigida, encajada dentro de la medicina personalizada y de precisión. Por último, se trata de un fármaco más seguro, pues sus efectos secundarios son principalmente gastrointestinal y pueden manejarse más fácilmente que los que provoca la quimioterapia.

Un cáncer con predilección por la metástasis cerebral

Este tipo de cáncer de pulmón tiende a diseminarse por el resto del cuerpo y desarrollar metástasis en el cerebro. Esta característica obstaculiza en gran medida la curación del tumor, pues muchos tratamientos no pueden traspasar la barrera hematoencefálica. Los que lo consiguen lo hacen solo de forma temporal.

El equipo médico resalta la superioridad de alectinib en el tratamiento del cáncer de pulmón comparación con la quimioterapia, pues los pacientes evitan el desarrollo de una afectación del sistema nervioso y el tratamiento asociado a él que supone, es decir, un elevado coste en calidad de vida.