Hazard desvela cómo entrena José Mourinho: la comparación con Zidane y Conte y la posibilidad de que sea entrenador

El exjugador del Real Madrid Eden Hazard (REUTERS/Pablo Morano)

Eden Hazard ha vuelto a ponerse bajo los focos. Esta vez no por una jugada imposible ni por una lesión, sino por una confesión sobre sus entrenadores que ha dado la vuelta al mundo del fútbol. El exjugador del Real Madrid ha desvelado cómo eran los entrenamientos de Zinedine Zidane en Valdebebas: “Cinco minutos de táctica... y a jugar”.

El belga lo ha contado en una conversación relajada con John Terry incluida en el documental World Golf Cup in the Canary Islands, emitido por DAZN. Ambos, compañeros durante años en el Chelsea, repasaron recuerdos de vestuario, entrenamientos y entrenadores que marcaron sus carreras.

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Hazard, retirado desde 2023 tras rescindir el último año de contrato que le quedaba con el Real Madrid, sigue viviendo en la capital española junto a su familia. Mientras sus hijos continúan con sus estudios y el fútbol, él dedica buena parte de su tiempo libre a dos grandes aficiones: la bicicleta y el golf. Precisamente este último deporte fue el punto de encuentro con Terry en Canarias.

Eden Hazard después de una carrera en bicicleta.

Zidane y el balón como protagonista

La charla entre ambos exfutbolistas, grabada en la parte trasera de un coche, ha derivado rápidamente hacia los métodos de entrenamiento. Y fue ahí donde apareció el nombre del francés. “El entrenamiento con Zidane era solo jugar, tío. Cinco minutos de táctica. ¿Quieres hacer táctica? Vale, ya está, jugamos”, ha explicado Hazard entre risas.

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La frase ha sorprendido por la sencillez de la metodología del francés, especialmente teniendo en cuenta el éxito que alcanzó en el Real Madrid. Bajo su mando, el equipo conquistó tres Champions League consecutivas, además de dos Ligas, dos Mundiales de Clubes, dos Supercopas de Europa y dos Supercopas de España.

Más allá de la táctica, Hazard ha dejado entrever que Zidane apostaba por la libertad del futbolista y por potenciar el talento natural de una plantilla repleta de estrellas. En Valdebebas, según el belga, el protagonista era el balón y no la pizarra.

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El encuentro entre Messi y Zidane

Mourinho convencía; Conte, demasiado táctico

Durante la conversación, Hazard también ha comparado a Zidane con otros entrenadores importantes de su carrera: José Mourinho y Antonio Conte. Dos polos opuestos. “Con José estaba bien. El entrenamiento con José era hermoso. Una buena mezcla”, ha recordado sobre su etapa en el Chelsea con el técnico portugués.

Sin embargo, se le vio mucho menos entusiasmo cuando tocó hablar de Conte. “Especialmente con Conte es un infierno, ya sabes, solo táctica”, ha comentado, provocando las risas y la inmediata complicidad de Terry. El exinternacional belga ha reconocido que nunca disfrutó de las largas sesiones tácticas. “Ya sabes cómo soy. En los entrenamientos soy como un niño pequeño. Una hora de táctica y estoy como: ‘Oh, no’”, ha admitido.

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Eden Hazard con la Premier League conseguida con el Chelsea. (Reuters)

“Ni de broma” ser entrenador

La conversación también ha dejado un momento divertido cuando Terry insinuó que Hazard podría convertirse en entrenador en el futuro. “Por eso Eden será un gran entrenador algún día”, ha bromeado el inglés. La respuesta del belga fue inmediata y contundente: “Ni de broma. Ni de broma”. Terry, eso sí, ha confesado que su sueño sigue siendo dirigir algún día al Chelsea. “Ojalá me llegue esa oportunidad... y quizás me lleve a Eden de ayudante”, ha confesado entre risas.