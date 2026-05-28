Vinícius Jr. se sincera antes del Mundial 2026: su futuro en el Real Madrid, la relación con Florentino Pérez, Mbappé, Neymar o Endrick y su cuenta pendiente

Vinícius Jr. jugador del Real Madrid. (EFE/JuanJo Martín)

Vinícius Jr. no estuvo en el Santiago Bernabéu para la despedida de Dani Carvajal, David Alaba y Álvaro Arbeloa. Viajó a Brasil, con permiso expreso del Real Madrid. Quiso disfrutar de unos días de vacaciones antes de concentrarse con su selección para el Mundial 2026. Pero antes de cambiar la camiseta blanca por la ‘canarinha’, se sentó delante de las cámaras de Caze TV para hablar sin filtros sobre su futuro como madridista, la temporada, lo que espera de la Copa del Mundo y lo que siente que le falta en su carrera.

El jugador de 25 años acaba contrato con el club de la capital española el próximo 30 de junio de 2027. Eso significa que a partir del próximo 1 de enero es libre de negociar con quien quiera. No obstante, Vinícius no tiene prisa: “Nunca me imaginé fuera del Real Madrid. Disfruto mucho cada momento que estoy aquí porque es el club de mis sueños. Ahora soy uno de los capitanes del equipo, aunque sea tan joven; eso es algo que ocurre pocas veces en la historia".

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Llegó en verano de 2018 y su última renovación fue hace cinco años. Después, Florentino Pérez no se ha vuelto a sentar con él. “No tengo prisa. Tengo contrato hasta 2027, así que hasta 2027 hay mucho que hablar con el Real Madrid, y el Real Madrid tiene mucho que hablar con nosotros. El Madrid está tranquilo, yo estoy tranquilo. El presidente confía en mí y yo confío en él“, ha explicado.

Vinicius y Florentino se saludan durante un entrenamiento (Real Madrid).

Dos años sin títulos

Otro de los temas abordados es la sequía por la que pasa el Real Madrid. Este año fue, en sus propias palabras, “muy difícil”. Sin liga, Champions ni Copa del Rey por segundo año consecutivo. Algo que el extremo brasileño no había vivido nunca desde su llegada a Chamatín. “Empezamos bien, con siete puntos de distancia con el Barça, pero el campeonato es largo y el Barcelona sabe muy bien jugarlo. Fallamos en partidos que no puedes fallar: perder en casa, empatar los que tienes que ganar“, ha apuntado el futbolista.

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La salida de Carlo Ancelotti del banquillo, la lesión de Carvajal, las marchas de Modric y Kroos y el adiós de Nacho dejaron al vestuario sin el peso de la experiencia que había sostenido los títulos anteriores. “Ahora Fede o yo tenemos mucha experiencia sobre el verde, pero no en el vestuario. No tenemos tanta como para cargar con ese equipaje”, ha reconocido, antes de dejar una autocrítica: “Me acostumbré a ganar, me acostumbré a los malos hábitos. La gente está esperando a que fallemos y lo hemos hecho dos años seguidos. No podemos fallar más”.

El vestuario del Real Madrid es un auténtico polvorín. Un fuerte encontronazo entre Tchouaméni y Valverde ha obligado al club a tomar medidas urgentes. Se habla desde multas económicas hasta la separación del grupo.

Mbappé, Neymar y Endrick

Por otro lado, Vinícius ha puesto punto y final a la presunta tensión con su compañero de ataque Kylian Mbappé, revelando uno de los gestos que tuvo el francés con él. Durante el partido ante el Benfica en Lisboa, cuando el brasileño sufrió insultos racistas, Mbappé pidió ser él quien atendiera a la prensa esa noche". “Dijo: ‘No, Vini no necesita decir nada hoy, deja que hable yo’. Fue allí, me defendió como yo haría por él”. Y sobre el futuro compartido en el Bernabéu fue optimista: “Es un jugador legendario que va a marcar una época en el Madrid”.

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Kylian Mbappé y Vinicius Jr. en un entrenamiento del Real Madrid. (EFE/Mariscal)

Con Neymar la historia es otra. El delantero del Santo no jugaba con la absoluta desde su grave lesión de rodilla en 2023 y en cada convocatoria llamaba a Vinícius para desahogarse: “Siempre me decía: ‘Caramba, Ancelotti no me ha llevado de nuevo. Estoy muy triste.’ Pero yo siempre le dije que el viejo confiaba en él y que a la hora de la verdad lo iba a llevar“.

Esa hora ha llegado, aunque con la lesión en el gemelo todo apunta a que se perderá como mínimo el debut de Brasil. “Después de haberse lesionado y haber sufrido tanto, puede volver a la selección y tener una última oportunidad con un grupo excelente”. También fue claro sobre el dorsal: “El diez ya no es mío. Eso es obvio”.

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Neymar y Vinícius celebrando un gol con Brasil. (Jewel SAMAD / AFP)

El caso de Endrick fue el más liviano en tono. El delantero, cedido esta temporada al Olympique de Lyon, le enviaba mensajes casi a diario antes del anuncio de la lista. “Siempre: ‘¡Caray, estoy muy nervioso!’ Le dije: ‘Calma, tío, va a llegar’”. El día de la convocatoria, Endrick apareció en su casa a jugar al pádel. “Dijo que teníamos que celebrar”.

Vinícius Jr celebra un gol con Endrick. (EFE/Juanjo Martín)

El Mundial, cuenta pendiente

Vinícius llega al torneo en un estado físico: 56 partidos, 22 goles y 14 asistencias. La estrategia de Ancelotti al frente de la Canarinha no es un secreto para él: “Vamos a defender muy bien e intentar salir al contragolpe. Es lo que el míster siempre nos pide”. Una filosofía que, ha señalado, recuerda a la del Madrid en sus noches europeas: “Aquí decimos que no es cuestión de matar, es cuestión de seguir vivo. Puedes sufrir 90 minutos, pero en el minuto 95 haces el gol y se acabó”.

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Brasil debuta en el grupo C contra Marruecos, Haití y Escocia. Vinicius no se presenta como favorito, pero tampoco se esconde: “Entre los jugadores creemos que podemos hacer una excelente Copa del Mundo y cambiar la historia de Brasil después de tanto tiempo sin ganar“.

En su top cinco de candidatas incluyó a España, y el elogio más llamativo fue para Lamine Yamal: “Es uno de los mejores jugadores del mundo. La gente paga la entrada para verlo jugar. Puede ganar el Mundial solo”. Luego ha comentado: “Hablar de un jugador del Barcelona siempre es complicado, pero hay futbolistas que merecen admiración”.

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Vinícius disputa una pelea con Lamine Yamal. (REUTERS/Marcelo del Pozo)

El recuerdo del Mundial de Qatar 2022 sigue presente. Brasil cayó ante Croacia cuando faltaban tres minutos. “Perder la Copa del Mundo creo que fue el peor día de mi vida”, ha admitido. Lleva ocho goles con la selección y tiene el objetivo claro: “Si salimos campeones, esa historia cambia y todos los partidos malos dirán que me estaba preparando para el Mundial“. Finalmente, se permitió desvelar con su retiro soñado: en el Flamengo, jugar al golf a las ocho de la mañana en Miami y ver la NBA en primera fila. Pero para eso, ha dejado claro que aún quedan tres o cuatro años.