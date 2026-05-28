España Deportes

Ni Fórmula 1 ni MotoGP: este es el deporte en el que se alcanza la velocidad máxima más alta

Existe una disciplinaque supera todos los registros de velocidad del automovilismo

Guardar
Google icon
Un traje de paracaidista azul y negro cuelga de una percha de madera. Incluye casco oscuro, gafas, arnés, paracaídas plegado y altímetro digital.
Traje de paracaidista. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El deporte profesional es fascinante porque demuestra hasta dónde puede llegar el ser humano cuando lleva su cuerpo y su mente al límite. Los atletas son capaces de superar barreras físicas que antes parecían imposibles, rompiendo récords, resistiendo esfuerzos extremos y alcanzando niveles de velocidad, fuerza y resistencia sorprendentes.

Uno de los umbrales más sorprendentes es el de la velocidad máxima. A pesar de que muchas personas creen que en el automovilismo es el ámbito en el que se alcanza una velocidad punta más alta, hay otra disciplina que sobrepasa esta marca.

PUBLICIDAD

En la Fórmula 1, los monoplazas pueden superar los 350 kilómetros por hora en algunos circuitos especialmente rápidos. Gracias a su avanzada aerodinámica y a la enorme potencia de sus motores, estos vehículos son capaces de mantener velocidades extremas.

Sin embargo, en MotoGP se ha conseguido alcanzar velocidades punta todavía mayores. En los últimos años, algunas motos han superado los 360 kilómetros por hora en rectas largas, convirtiéndose en uno de los deportes más veloces del mundo.

PUBLICIDAD

El límite de la velocidad humana

A pesar de las marcas tan impresionantes, hay una disciplina capaz de superar este límite. Se trata del paracaidismo en caída libre (skydiving), donde el cuerpo humano alcanza su velocidad máxima sin ayuda de ningún vehículo. En esta disciplina, el ser humano entra en lo que se conoce como velocidad terminal, el punto en el que la fuerza de la gravedad se equilibra con la resistencia del aire.

En una posición estable, normalmente boca abajo, la velocidad suele situarse alrededor de los 190 a 220 kilómetros por hora. Sin embargo, cuando el paracaidista adopta posturas más aerodinámicas, como la posición de cabeza o cuerpos más compactos, puede llegar a límites más altos.

Un paracaidista profesional sonriente con traje azul y naranja y casco, brazos extendidos en caída libre, con paisaje terrestre y río.
Paracaidista profesional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En condiciones muy específicas y con el equipamiento especializado, se han registrado descensos de 555 kilómetros por hora. Estas cifras muestran lo extremo que es este deporte. Además, a diferencia de otras disciplinas, no hay motores ni vehículos que te lleven a alcanzar este umbral.

La preparación de un paracaidista de skydiving

La preparación en el paracaidismo en caída libre combina entrenamiento físico, control mental y dominio técnico del cuerpo en el aire. Los deportistas deben desarrollar una gran capacidad aerodinámica corporal para estabilizarse durante la caída, además de una excelente orientación espacial para mantener el control en todo momento.

A esto se suma un aprendizaje progresivo del uso del paracaídas, los protocolos de seguridad y la toma de decisiones en situaciones de alta velocidad. La fortaleza mental es igual de importante que la física, ya que el deportista debe reaccionar con precisión en segundos mientras se enfrenta a un entorno extremo.

El skydiving es un deporte que requiere una estricta supervisión de instructores expertos debido a su alto nivel de riesgo. Su proceso de formación es progresivo y complejo, ya que cada técnica debe practicarse con precisión antes de ser aplicada en salto real. La seguridad depende del control y el seguimiento riguroso de protocolos establecidos.

Temas Relacionados

VelocidadDeporteEspaña-DeportesEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Vinícius Jr. se sincera antes del Mundial 2026: su futuro en el Real Madrid, la relación con Florentino Pérez, Mbappé, Neymar o Endrick y su cuenta pendiente

El delantero brasileño no estuvo en la despedida de Carvajal para tomarse unas vacaciones antes de la cita

Vinícius Jr. se sincera antes del Mundial 2026: su futuro en el Real Madrid, la relación con Florentino Pérez, Mbappé, Neymar o Endrick y su cuenta pendiente

Enrique Riquelme se defiende de las acusaciones de Florentino: “El Real Madrid merece mucho más que mentiras, bulos interesados y campañas de difamación”

El candidato a la presidencia también ha retado a Florentino a un debate público para comparar proyectos

Enrique Riquelme se defiende de las acusaciones de Florentino: “El Real Madrid merece mucho más que mentiras, bulos interesados y campañas de difamación”

“No conocí mayor victoria que contigo en una derrota”: el apoyo de la afición del Rayo Vallecano ante las lágrimas de sus jugadores

Los jugadores del club vallecano se acercaron a la grada donde estaba la afición tras perder la final de la Conference League

“No conocí mayor victoria que contigo en una derrota”: el apoyo de la afición del Rayo Vallecano ante las lágrimas de sus jugadores

Así te hemos contado la victoria del Crystal Palace en la final de la Conference League

Sigue el minuto a minuto del partido entre los vallecanos y los ‘Eagles’

Así te hemos contado la victoria del Crystal Palace en la final de la Conference League

Campeones de la Conference: el Crystal Palace escribe su nombre en el fútbol europeo tras vencer a un Rayo Vallecano que muere en la orilla

Un gol de Mateta fue suficiente para que el club inglés se alzara con la victoria y la copa

Campeones de la Conference: el Crystal Palace escribe su nombre en el fútbol europeo tras vencer a un Rayo Vallecano que muere en la orilla
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Supremo avala la regularización de migrantes y la defiende por su “sustrato humano” e “interés público”

El Supremo avala la regularización de migrantes y la defiende por su “sustrato humano” e “interés público”

Última hora del caso Zapatero y las tramas judiciales en el PSOE | Julio Martínez ficha a la letrada que defendió a la mujer de Bárcenas después de que su abogado renunciara a su defensa en el ‘caso Plus Ultra’

Alemania y Países Bajos refuerzan el mando militar aliado en el Báltico y asumen más responsabilidad en la defensa europea

Bruselas advierte a Moscú: “Europa nunca será un mediador neutral entre Rusia y Ucrania”

El juicio por la contratación de David Sánchez en la Diputación de Badajoz se aplaza tras el choque entre defensas y fiscalía por la prescripción y las nulidades

ECONOMÍA

El campo español envejece y no encuentra heredero: solo el 19% de los autónomos agrarios tiene menos de 40 años

El campo español envejece y no encuentra heredero: solo el 19% de los autónomos agrarios tiene menos de 40 años

El mapa de los salarios en España: estos son los trabajos y las comunidades autónomas en los que más y menos se cobra

Madrid y Badajoz, a menos de tres horas: el Gobierno saca a información pública el estudio que desbloquea el AVE Madrid-Extremadura

Alemania plantea aumentar los impuestos a las personas sin hijos: un dinero pensado para el cuidado de los ancianos

El auge del alquiler turístico y de habitaciones dispara los casos de inquilinos que subarriendan: la multa puede recaer en el propietario

DEPORTES

Vinícius Jr. se sincera antes del Mundial 2026: su futuro en el Real Madrid, la relación con Florentino Pérez, Mbappé, Neymar o Endrick y su cuenta pendiente

Vinícius Jr. se sincera antes del Mundial 2026: su futuro en el Real Madrid, la relación con Florentino Pérez, Mbappé, Neymar o Endrick y su cuenta pendiente

Enrique Riquelme se defiende de las acusaciones de Florentino: “El Real Madrid merece mucho más que mentiras, bulos interesados y campañas de difamación”

“No conocí mayor victoria que contigo en una derrota”: el apoyo de la afición del Rayo Vallecano ante las lágrimas de sus jugadores

Así te hemos contado la victoria del Crystal Palace en la final de la Conference League

Campeones de la Conference: el Crystal Palace escribe su nombre en el fútbol europeo tras vencer a un Rayo Vallecano que muere en la orilla